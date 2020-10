Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leggyorsabban Milánóban emelkedett az esetszám az egészségügyi tárca szerda esti adatai szerint.","shortLead":"A leggyorsabban Milánóban emelkedett az esetszám az egészségügyi tárca szerda esti adatai szerint.","id":"20201014_uj_fertozott_Olaszorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ebd25-2630-4881-960b-b272dacd2060","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_uj_fertozott_Olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 14. 19:22","title":"Még soha nem volt ennyi új fertőzött egy nap alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc45533a-952b-4008-bafb-49fd8f44693e","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Vállaltan fideszes kézbe került a három médiapiaci szaklap egyike, a Médiapiac. Az új tulajdonos azonnal megvált a teljes szerkesztőségtől, ám a hatalomátvétel nem érte meglepetésként a szakmát. Egy ideje már benne volt a levegőben, hogy a NER megszerzi magának a Médiapiacot, miután a lap egy korábbi tulajdonosa, az Observer korábban szintén kormányközeli kézbe került. ","shortLead":"Vállaltan fideszes kézbe került a három médiapiaci szaklap egyike, a Médiapiac. Az új tulajdonos azonnal megvált...","id":"20201015_Voltak_elojelei_annak_hogy_a_Mediapiacra_feni_a_fogat_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc45533a-952b-4008-bafb-49fd8f44693e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6363de9-a833-4ccd-ab9c-33613c2b5192","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Voltak_elojelei_annak_hogy_a_Mediapiacra_feni_a_fogat_a_Fidesz","timestamp":"2020. október. 15. 18:00","title":"Sejteni lehetett, hogy a Médiapiacra is feni a fogát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002500b1-0686-4ff6-b95e-354b5ea6d236","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Megkongatta a vészharangot a Magyar Fürdőszövetség. Ötezer dolgozót küldhetnek el a magyar fürdők a következő néhány hónapban, ha nem kapnak kormányzati segítséget.","shortLead":"Megkongatta a vészharangot a Magyar Fürdőszövetség. Ötezer dolgozót küldhetnek el a magyar fürdők a következő néhány...","id":"20201015_furdok_valsag_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=002500b1-0686-4ff6-b95e-354b5ea6d236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8fb3b0-2128-4c60-af47-29f3ddcf3e67","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_furdok_valsag_jarvany","timestamp":"2020. október. 15. 16:15","title":"Ötezer dolgozót küldhetnek el a magyar fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e7eab1-d9e8-480d-8bed-3a6c6eabf060","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szivárogtató Jon Prosser szerint elkészült és már csak a startjelre vár az AirTag nevű kütyü, amely segít megtalálni az elveszett holmikat.","shortLead":"A szivárogtató Jon Prosser szerint elkészült és már csak a startjelre vár az AirTag nevű kütyü, amely segít megtalálni...","id":"20201015_apple_bemutato_november_airtag_airpods_studio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e7eab1-d9e8-480d-8bed-3a6c6eabf060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dfae15-cf5a-4d79-883f-8080992b0656","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_apple_bemutato_november_airtag_airpods_studio","timestamp":"2020. október. 15. 08:36","title":"Állítják: heteken belül jön az Apple vadonatúj kütyüje, de nem telefon, és nem is laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A január 1-től induló program révén akár 3 millió forint is kapható lakásfelújításra.","shortLead":"A január 1-től induló program révén akár 3 millió forint is kapható lakásfelújításra.","id":"20201015_novak_katalin_lakasfelujitas_otthonfelujitasi_program_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffea16a-97fb-47c4-a8bf-0294ec30c7e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201015_novak_katalin_lakasfelujitas_otthonfelujitasi_program_tamogatas","timestamp":"2020. október. 15. 09:15","title":"Novák: A gazdaságot is fellendíti az új lakásfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80dbb59-4f78-4116-81ee-2417d9da3838","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti bezártság erőteljesen hatott az európai emberek pszichés állapotára, a többségnél tünetek is jelentkeztek, sokuknál életükben először – állítja egy új, reprezentatív felmérés, amelyet a Lelki Egészség Világnapja alkalmából készítettek több ezer ember megkérdezésével.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti bezártság erőteljesen hatott az európai emberek pszichés állapotára, a többségnél tünetek...","id":"20201016_mentalis_problemak_psziches_zavar_koronavirus_jarvany_bezartsag_karanten_tunet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f80dbb59-4f78-4116-81ee-2417d9da3838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977a314f-5359-4670-80ba-29098dd8d0a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_mentalis_problemak_psziches_zavar_koronavirus_jarvany_bezartsag_karanten_tunet","timestamp":"2020. október. 16. 11:40","title":"Mentálisan is megviselte az embereket a koronavírus miatti bezártság, sokaknak tünete is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","shortLead":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","id":"20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86b871-d1cc-45da-89c5-fce609af9bff","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","timestamp":"2020. október. 15. 19:32","title":"Betiltották az utcai beszélgetést Genova belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szeptember 30-án bukkant a rendőrség lehallgatókészülékre a Fejér megyei településen, jelenleg tiltott adatszerzés gyanúja miatt folyik nyomozás ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Szeptember 30-án bukkant a rendőrség lehallgatókészülékre a Fejér megyei településen, jelenleg tiltott adatszerzés...","id":"20201014_Feloszlott_a_kepviselotestulet_Gyuron_ahol_poloskat_talaltak_polgarmesteri_hivatalban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f5856-4ab3-4656-ba39-4a3ec0b10c6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Feloszlott_a_kepviselotestulet_Gyuron_ahol_poloskat_talaltak_polgarmesteri_hivatalban","timestamp":"2020. október. 14. 14:45","title":"Feloszlott a képviselő-testület Gyúrón, ahol poloskát találtak a polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]