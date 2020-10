Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f98b1b33-c2aa-40ab-9928-51471ed2e897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok magyar felhasználónak is ismerősek lehetnek a Homescapes és a Gardenscapes nevű játékok, amelyek hirdetése most egy brit szervezetet borított ki.","shortLead":"Sok magyar felhasználónak is ismerősek lehetnek a Homescapes és a Gardenscapes nevű játékok, amelyek hirdetése most...","id":"20201015_homescapes_gardenscapes_mobilos_jatek_hirdetes_betiltasa_asa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f98b1b33-c2aa-40ab-9928-51471ed2e897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cc5329-405c-4287-9b8d-d36fa676ee73","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_homescapes_gardenscapes_mobilos_jatek_hirdetes_betiltasa_asa","timestamp":"2020. október. 15. 12:03","title":"Betiltották két népszerű mobiljáték reklámjait, mert átverik az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954d3b80-615f-4b7f-92b6-b9253b0a949d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai ABC tévécsatorna Good Morning America című reggeli műsorának egyik munkatársa, Becky Worley mutatta meg és mondta el, milyen a való életben az iPhone 12 és az iPhone 12 Pro.","shortLead":"Az amerikai ABC tévécsatorna Good Morning America című reggeli műsorának egyik munkatársa, Becky Worley mutatta meg és...","id":"20201015_abc_apple_iphone_iphone_12_iphone_12_pro_good_morning_america","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=954d3b80-615f-4b7f-92b6-b9253b0a949d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ea3d4-80a8-4a10-a996-15ca5f199b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_abc_apple_iphone_iphone_12_iphone_12_pro_good_morning_america","timestamp":"2020. október. 15. 15:03","title":"Van, aki már kézbe vehette az új iPhone-okat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancellár szerint, akik nem értenek egyet az új vezetéssel, jobb, ha távoznak az egyetemről.","shortLead":"A kancellár szerint, akik nem értenek egyet az új vezetéssel, jobb, ha távoznak az egyetemről.","id":"20201014_Szarka_Gabor_internet_SZFE_kollegium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2135a9-395e-4ce3-b324-809c886a8a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Szarka_Gabor_internet_SZFE_kollegium","timestamp":"2020. október. 14. 19:55","title":"Szarka Gábor kapcsoltatta ki az internetet az SZFE kollégiumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc45533a-952b-4008-bafb-49fd8f44693e","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Vállaltan fideszes kézbe került a három médiapiaci szaklap egyike, a Médiapiac. Az új tulajdonos azonnal megvált a teljes szerkesztőségtől, ám a hatalomátvétel nem érte meglepetésként a szakmát. Egy ideje már benne volt a levegőben, hogy a NER megszerzi magának a Médiapiacot, miután a lap egy korábbi tulajdonosa, az Observer korábban szintén kormányközeli kézbe került. ","shortLead":"Vállaltan fideszes kézbe került a három médiapiaci szaklap egyike, a Médiapiac. Az új tulajdonos azonnal megvált...","id":"20201015_Voltak_elojelei_annak_hogy_a_Mediapiacra_feni_a_fogat_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc45533a-952b-4008-bafb-49fd8f44693e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6363de9-a833-4ccd-ab9c-33613c2b5192","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Voltak_elojelei_annak_hogy_a_Mediapiacra_feni_a_fogat_a_Fidesz","timestamp":"2020. október. 15. 18:00","title":"Sejteni lehetett, hogy a Médiapiacra is feni a fogát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aecb34a-e622-425b-8974-1d27cc28393c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre be is zárták az osztályt.","shortLead":"Egyelőre be is zárták az osztályt.","id":"20201015_koronavirus_jarvany_fertozes_mohacs_korhaz_pavkovics_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aecb34a-e622-425b-8974-1d27cc28393c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d0a98b-c2c3-4037-90f2-5cddc27e232a","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_koronavirus_jarvany_fertozes_mohacs_korhaz_pavkovics_gabor","timestamp":"2020. október. 15. 11:16","title":"Huszonnégy koronavírus-fertőzöttet találtak a Mohácsi Kórház belgyógyászatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok távozó nagykövete szerint a magyar-amerikai kapcsolatok most sokkal jobbak.","shortLead":"Az Egyesült Államok távozó nagykövete szerint a magyar-amerikai kapcsolatok most sokkal jobbak.","id":"20201015_david_cornstein_donald_trump_orban_viktor_magyar_kormany_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60140286-890a-46d3-8e88-04957e824c2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_david_cornstein_donald_trump_orban_viktor_magyar_kormany_nagykovet","timestamp":"2020. október. 15. 07:36","title":"Cornstein elégedetten távozik, állítja: Trump nagyon kedveli Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb megyeszékhelyen stagnál a vírus koncentrációja, keleten azonban a helyzet változik.","shortLead":"A legtöbb megyeszékhelyen stagnál a vírus koncentrációja, keleten azonban a helyzet változik.","id":"20201014_Debrecen_Nyiregyhaza_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5461afec-b869-4268-b10c-df72d13e1d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_Debrecen_Nyiregyhaza_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. október. 14. 18:01","title":"Két nagyvárosunk szennyvizében is nő a koronavírus-koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Internethez jelenleg csak napközben, az egyetem Szentkirály utcai épületében tudnak hozzáférni a diákok.","shortLead":"Internethez jelenleg csak napközben, az egyetem Szentkirály utcai épületében tudnak hozzáférni a diákok.","id":"20201016_szarka_gabor_kancellar_szfe_facebook_internet_hallgatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c542428-0beb-4889-af2d-3997a50d542b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szarka_gabor_kancellar_szfe_facebook_internet_hallgatok","timestamp":"2020. október. 16. 11:48","title":"Szarka Gábor utasítására blokkolták a Facebookot az SZFE irodai gépein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]