Michael Gove, a brit kormány munkáját összehangoló kabinetiroda miniszteri rangú vezetője (akinek felelősségi körébe tartozik a felkészülés irányítása is az EU-val tervezett kétoldalú szabadkereskedelmi egyezmény elmaradásának esetére) nemrég még 66 százalékos esélyt látott arra, hogy megállapodással záruljanak az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló tárgyalások. Egy vasárnap adott interjúja alapján azonban már rosszabbnak látta a helyzetet.

Kitért arra is, hogy az Európai Unió nem volt hajlandó az eddigi tárgyalásokon a megállapodáshoz szükséges részletes, jogi érvényű szövegtervezet kidolgozására, és az elmúlt hetekben tanúsított magatartásából általánosságban is úgy tűnik, hogy nem törekszik komolyan az egyezség eléréséhez szükséges kompromisszumokra.





Arra a kérdésre, hogy Michel Barnier, az Európai Bizottság tárgyalóküldöttségének vezetője a jövő héten a hivatalos terveknek megfelelően ellátogat-e Londonba a tárgyalások folytatása végett, Gove azt mondta: a labda most Barnier térfelén pattog. Hozzátette, úgy tudja, Barnier "néhány napon belül" felhívja telefonon David Frost brit főtárgyalót.

A kabinetminiszter nyilatkozott a BBC vasárnapi műsorában is, amelyben úgy fogalmazott: "az ajtó továbbra is félig nyitva áll" a további tárgyalások előtt. Valamint hozzátette azt is, hogy London egyáltalán nem mondja azt, hogy akkor sem hajlandó a tárgyalások folytatására, ha az EU változtat álláspontján.

A csütörtökön és pénteken tartott brüsszeli EU-csúcstalálkozón egyébként az az állásfoglalás született, hogy Londonnak kell megtennie a szabadkereskedelmi megállapodáshoz szükséges további lépéseket.

Boris Johnson brit miniszterelnök hivatalának szóvivője erre reagálva közölte: London értelmezése szerint az EU gyakorlatilag véget vetett a kereskedelmi tárgyalásoknak azzal, hogy kizárólag a brit féltől várja a további lépéseket, és nincs értelme a jövő hétre tervezett folytatásnak, ha az unió nem változtat ezen az álláspontján.

Reagált Johnson az uniós vezetők állásfoglalására azt is kijelentette, ideje felkészülni arra, hogy megállapodás nélkül zárulnak a jövőbeni kapcsolatrendszer feltételeiről szóló tárgyalások az EU-val.

Ebben a környezetben egyelőre bizonytalan, hogy Michel Barnier a közeli napokban valóban Londonba utazik-e.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője az EU-csúcs után, újságíróknak tartott háttértájékoztatóján kijelentette: Barnier londoni látogatásának csak akkor lenne "bármiféle értelme", ha az uniós főtárgyaló kész jogilag kötelező szövegtervezet alapján, gyorsított ütemben minden kérdés áttekintésére anélkül, hogy az EU Londontól várná el az összes további lépés megtételét.

A tárgyalássorozat legutóbbi, kilencedik fordulója azonban október 2-án érdemi eredmény nélkül befejeződött, és azóta nem hangzottak el konkrét bejelentések további hivatalos fordulók megtartásáról.