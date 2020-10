Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetőgépen 188 beteget kezelnek.","shortLead":"Lélegeztetőgépen 188 beteget kezelnek.","id":"20201019_Koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112b0c6f-9bed-4240-a1a4-f6b3de90a673","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. október. 19. 08:47","title":"Koronavírus: 31 halott, 1478 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt, ugyanannál a lehajtónál vették fel a szabálytalankodó autósokat.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt, ugyanannál a lehajtónál vették fel a szabálytalankodó autósokat.","id":"20201018_Ket_autost_is_levideoztak_a_Szentendrein_ahogy_a_forgalommal_szemben_hajtottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c702f235-3b94-46d8-ac50-eb4ca2d98d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Ket_autost_is_levideoztak_a_Szentendrein_ahogy_a_forgalommal_szemben_hajtottak","timestamp":"2020. október. 18. 17:55","title":"Két autóst is levideóztak a Szentendrein, ahogy a forgalommal szemben hajtanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17503be-2f64-4db0-b377-9539f35e9b5a","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: lecsó, fertőtlenítés, síszezon, kupi, El Classico.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201018_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17503be-2f64-4db0-b377-9539f35e9b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d01610-f23f-4a5f-b0b6-ef9a527db670","keywords":null,"link":"/360/20201018_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. október. 18. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János hőse nem akar úgy járni, mint Borsodban az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Kiszivárgott a Liverpool és a Manchester United kezdeményezése, ami szervezetileg és gazdaságilag is feje tetejére állítaná az angol futballbajnokságokat. A Premier League visszadobta elsőre, de könnyen lehet, hogy ez az átalakulást érintő viták kezdetét, nem a végét jelenti.","shortLead":"Kiszivárgott a Liverpool és a Manchester United kezdeményezése, ami szervezetileg és gazdaságilag is feje tetejére...","id":"20201015_premier_league_angol_futball_big_picture","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8860a7f6-8365-4dcb-84c4-03ac6ff8d1d7","keywords":null,"link":"/sport/20201015_premier_league_angol_futball_big_picture","timestamp":"2020. október. 17. 14:00","title":"Hatalomrablás vagy pénzügyi fair play? Átalakítanák a topklubok a Premier League-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad10dfc-7785-4983-a7e2-8108d6112df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alfa Romeo Racing két versenyzője kicsit örömautóztak a Nürburgringen, de inkább csak egyikük élvezte igazán. ","shortLead":"Az Alfa Romeo Racing két versenyzője kicsit örömautóztak a Nürburgringen, de inkább csak egyikük élvezte igazán. ","id":"20201018_Kimi_Raikkonen_Antonio_Giovinazzi_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad10dfc-7785-4983-a7e2-8108d6112df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f085f-ce3a-4614-a269-eb5ff5a3d802","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Kimi_Raikkonen_Antonio_Giovinazzi_video","timestamp":"2020. október. 18. 09:02","title":"Még az F1-es csapattárs Giovinazzit is megviselte, amikor Raikkönnen elvitte egy körre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemzetközi kutatócsapat szerint gigantikus mennyiségű üvegházhatású gázt tudnának megkötni a természetnek visszaadott és a jó állapotban megőrzött földterületek. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsapat szerint gigantikus mennyiségű üvegházhatású gázt tudnának megkötni a természetnek...","id":"20201017_klimavaltozas_helyreallitas_mezogazdasag_szen_dioxid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d69b0b-1d28-41d1-8124-6a7330329d75","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_klimavaltozas_helyreallitas_mezogazdasag_szen_dioxid","timestamp":"2020. október. 17. 16:35","title":"A klímaváltozás és a fajok kihalása is megállítható volna, ha hallgatnánk egy friss tanulmány szerzőire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Petőfi utca és a Dobozi utca kereszteződésében ment egymásnak két jármű.\r

","shortLead":"A Petőfi utca és a Dobozi utca kereszteződésében ment egymásnak két jármű.\r

