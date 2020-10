Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cégnél \"Project Rockstar\" néven emlegetett X8 M hibrid hajtása egy 200 lóerős villanymotort párosít egy V8-as benzinmotor erejével.","shortLead":"A cégnél \"Project Rockstar\" néven emlegetett X8 M hibrid hajtása egy 200 lóerős villanymotort párosít egy V8-as...","id":"20201019_Az_eddig_legerosebb_BMW_lesz_az_X8_csucsvaltozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55849417-cca7-4f66-ada6-67a71f5a7126","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Az_eddig_legerosebb_BMW_lesz_az_X8_csucsvaltozata","timestamp":"2020. október. 19. 15:51","title":"Az eddigi legerősebb BMW lesz az X8 csúcsváltozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47f2d0a-70f2-4441-97e9-b641f66a5f9a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nő biciklivel akart átjutni a túloldalra.","shortLead":"A nő biciklivel akart átjutni a túloldalra.","id":"20201019_hernad_bocs_arviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d47f2d0a-70f2-4441-97e9-b641f66a5f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd1be10-39ea-4da4-8447-82bb9c2e6af8","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_hernad_bocs_arviz","timestamp":"2020. október. 19. 19:22","title":"Elsodort egy nőt a megáradt Hernád Bőcsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4f363-e3e6-425e-98e2-61d62c009d48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A McLaren Elvának nemcsak szélvédője, hanem teteje sincs, V8-as biturbó motorja pedig nem szenved erőhiányban.","shortLead":"A McLaren Elvának nemcsak szélvédője, hanem teteje sincs, V8-as biturbó motorja pedig nem szenved erőhiányban.","id":"20201019_67_masodperc_alatt_gyorsul_0rol_200ra_a_szelvedo_nelkuli_utcai_mclaren_elva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4f363-e3e6-425e-98e2-61d62c009d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4638ab-385c-4728-bce3-3d07f81a72f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_67_masodperc_alatt_gyorsul_0rol_200ra_a_szelvedo_nelkuli_utcai_mclaren_elva","timestamp":"2020. október. 19. 11:21","title":"6,7 másodperc alatt gyorsul 0-ról 200-ra a szélvédő nélküli utcai McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 142 országában összesen több mint 150 ezer embert kérdeztek meg arról, áldásnak vagy átoknak tartja-e a mesterséges intelligenciát. A válaszok nemcsak országonként, szakmánként is jellemző különbségeket mutattak.","shortLead":"A világ 142 országában összesen több mint 150 ezer embert kérdeztek meg arról, áldásnak vagy átoknak tartja-e...","id":"20201019_mesterseges_intelligencia_felmeres_kutatas_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ec1b39-e47f-4cbe-bb32-238e04417ae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_mesterseges_intelligencia_felmeres_kutatas_tanulmany","timestamp":"2020. október. 19. 10:33","title":"No és a magyarok mennyire félnek a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Ha bűnbakot keresnek, megtalálták” – üzenték a Színművészeti hallgatói az új kancellárnak.","shortLead":"„Ha bűnbakot keresnek, megtalálták” – üzenték a Színművészeti hallgatói az új kancellárnak.","id":"20201018_Ismet_uzentek_az_SZFEhallgatok_Szarka_Gabornak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb6b888-7252-46da-aa70-ab60a709bc57","keywords":null,"link":"/kultura/20201018_Ismet_uzentek_az_SZFEhallgatok_Szarka_Gabornak","timestamp":"2020. október. 18. 10:24","title":"Ismét üzentek az SZFE-hallgatók Szarka Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ea185b-d1ff-4d76-b55c-8863c13932a7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lombkoronákat összekötő, kétágú kötélhidat készítettek kutatók a Hajnan szigetén élő, súlyosan veszélyeztetett hajnani gibbon megmentésére. A kizárólag fán élő faj egyedei számára nagy gondot okoztak a Rammaszún tájfun nyomán keletkezett károk, melyek megnehezítik számukra a fák közötti közlekedést.","shortLead":"A lombkoronákat összekötő, kétágú kötélhidat készítettek kutatók a Hajnan szigetén élő, súlyosan veszélyeztetett...","id":"20201019_lombkoronakat_osszekoto_kotelhid_hajnani_gibbon_majmok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ea185b-d1ff-4d76-b55c-8863c13932a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e8fcf-a999-4091-a029-f3a78dddf955","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_lombkoronakat_osszekoto_kotelhid_hajnani_gibbon_majmok","timestamp":"2020. október. 19. 14:33","title":"Kötélhidat kaptak ajándékba a majmok, akik csak a fákon tudnak mozogni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67790bd-5580-4af1-9e44-7f609bf915ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértő szerint a tavaly szeptember óta működő rendszer elbizonytalanította a szülőket.","shortLead":"A szakértő szerint a tavaly szeptember óta működő rendszer elbizonytalanította a szülőket.","id":"20201019_magantanulo_egyeni_tanrend_munkarend_oktatas_iskolaigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67790bd-5580-4af1-9e44-7f609bf915ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82f2ce-7056-47cc-a6c3-79f22b811fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_magantanulo_egyeni_tanrend_munkarend_oktatas_iskolaigazgato","timestamp":"2020. október. 19. 07:14","title":"A kormány szigorítása után majdnem a felére csökkent a magántanulók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f29bb4-dfb4-40b8-b198-2f825f11dab8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jegybankelnök szavait Orbán Viktor is a mellényzsebében hordja, így nekünk is érdemes figyelni azokra. A Duma Aktuál elképzelte, milyen motivációs idézeteket készíthetnénk az egykori gazdasági miniszter ötletei alapján. ","shortLead":"A jegybankelnök szavait Orbán Viktor is a mellényzsebében hordja, így nekünk is érdemes figyelni azokra. A Duma Aktuál...","id":"20201019_Duma_Aktual_Matolcsy_aranykopesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21f29bb4-dfb4-40b8-b198-2f825f11dab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21ecbc-3f4e-499c-85d9-98880f916fe6","keywords":null,"link":"/360/20201019_Duma_Aktual_Matolcsy_aranykopesek","timestamp":"2020. október. 19. 19:00","title":"Duma Aktuál: Matolcsy eltalálta, hogy mekkora növekedés lesz, csak az előjelét nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]