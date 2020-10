Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a693d73-fb2f-4ba3-bdcb-eae4061e34e1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Varázstárgyról kapta a nevét az amerikai Palantir adatbányász cég, amelynek indulásánál a CIA is bábáskodott, és a megrendelők között sok az állampolgárok tevékenységét követni vágyó kormányzati intézmény.","shortLead":"Varázstárgyról kapta a nevét az amerikai Palantir adatbányász cég, amelynek indulásánál a CIA is bábáskodott, és...","id":"202041__palantir__adatbanyaszat__ciaszal__mindentudo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a693d73-fb2f-4ba3-bdcb-eae4061e34e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51c3738-a396-4e5e-b8f2-ba3747c0be76","keywords":null,"link":"/360/202041__palantir__adatbanyaszat__ciaszal__mindentudo","timestamp":"2020. október. 20. 15:00","title":"Még a CIA is ehhez a céghez fordul, ha titkokra kíváncsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","shortLead":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","id":"20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0b7465-1a68-4d2e-89e1-979e4c6eb70c","keywords":null,"link":"/elet/20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","timestamp":"2020. október. 20. 17:28","title":"December 15-ig fogadják el a lejáró diákigazolványokat a MÁV-nál és a Volánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terjesztőt már elfogta a rendőrség.","shortLead":"A terjesztőt már elfogta a rendőrség.","id":"20201020_bika_dizajnerdrog_kabitoszer_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b24dd-39a6-4460-8140-009ae27599a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_bika_dizajnerdrog_kabitoszer_rendorseg","timestamp":"2020. október. 20. 17:14","title":"Négygyerekes férfi halálát okozta a bika nevű új drog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e741fb-bcb9-4ad5-b91b-33c5f988631a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Perelik a magyar fapados légitársaságot, amiért egy nőnek azt mondták, csak házasság esetén ingyenes a névváltoztatás.","shortLead":"Perelik a magyar fapados légitársaságot, amiért egy nőnek azt mondták, csak házasság esetén ingyenes a névváltoztatás.","id":"20201021_wizzair_nevvaltoztatas_fapados","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41e741fb-bcb9-4ad5-b91b-33c5f988631a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c209fb33-03d5-4e9f-b394-3d4b98a570cd","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_wizzair_nevvaltoztatas_fapados","timestamp":"2020. október. 21. 14:28","title":"35 eurót kért az ingyenes névváltoztatásért a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre se előre, se hátra. ","shortLead":"Egyelőre se előre, se hátra. ","id":"20201020_beragadt_365re_a_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8ef410-c5bc-4a48-ac4a-4763f9241c78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_beragadt_365re_a_forint","timestamp":"2020. október. 20. 13:45","title":"Beragadt 365-re a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Folyamatosan tájékoztatják a bankok az ügyfeleket a törlesztési moratórium tudnivalóiról.","shortLead":"Folyamatosan tájékoztatják a bankok az ügyfeleket a törlesztési moratórium tudnivalóiról.","id":"20201021_hitel_torlesztes_moratorium_bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831d9911-06b0-411a-9f5e-11ff920fc881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_hitel_torlesztes_moratorium_bank","timestamp":"2020. október. 21. 08:28","title":"Hamarosan minden érintett üzenetet fog kapni a bankjától a hitelmoratóriumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3591c68a-35b8-4a71-9a3b-7581d0d9861d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincperces járatkövetéssel indul a tesztüzem.","shortLead":"Harmincperces járatkövetéssel indul a tesztüzem.","id":"20201021_vonat_budapest_piliscsaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3591c68a-35b8-4a71-9a3b-7581d0d9861d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4c71af-0c6d-4f5e-9a50-0ea9f689fa8a","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_vonat_budapest_piliscsaba","timestamp":"2020. október. 21. 17:45","title":"Új elővárosi vasút indul Budapest és Piliscsaba között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott szabályok, amelyek valóban alkalmasnak tűnnek a függőség mérséklésére, ám egyúttal tovább redukálják a felhasználók eddig sem túl szabad online életét. A rendelkezések a szolgáltatókra is nagyobb terhet rónak. \r

","shortLead":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott...","id":"20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6e436a-dfef-425b-8a86-4732468456b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","timestamp":"2020. október. 21. 12:03","title":"Kínában a 18 évnél fiatalabbaknak számláló mutatja majd, mikor mit csinálhatnak a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]