[{"available":true,"c_guid":"0b1d95ec-5cc9-4fa9-8838-b9ab95304cdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Teracube egyszer már elkészített egy zöld mobilt, az pedig annyira bejött a fogyasztóknak, hogy most előálltak egy erősebb, de ugyanúgy környezetbarát változattal.","shortLead":"A Teracube egyszer már elkészített egy zöld mobilt, az pedig annyira bejött a fogyasztóknak, hogy most előálltak...","id":"20201025_kornyezetvedelem_fenntarthatosag_kornyezetbarat_androidos_mobil_teracube_2e_cserelheto_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b1d95ec-5cc9-4fa9-8838-b9ab95304cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830138c8-39a8-492d-b762-b5d6ee4dcda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_kornyezetvedelem_fenntarthatosag_kornyezetbarat_androidos_mobil_teracube_2e_cserelheto_akkumulator","timestamp":"2020. október. 25. 08:03","title":"Itt a Földbarát telefon, újrahasznosított anyagokból van, a tokja lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4434e84-a3de-480f-a415-1d47ca7e3cc2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának szombat esti mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának...","id":"20201024_Siman_hozta_a_rangadot_a_Fradi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4434e84-a3de-480f-a415-1d47ca7e3cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f77d55-b120-45ab-a661-4da44b49a849","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Siman_hozta_a_rangadot_a_Fradi","timestamp":"2020. október. 24. 21:44","title":"Simán hozta a rangadót a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c46e464-2de0-4ce9-88be-d881a777101c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozott a kormány.","shortLead":"Határozott a kormány.","id":"20201024_Ujabb_800_millio_a_hajdunanasi_MotoGPpalyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c46e464-2de0-4ce9-88be-d881a777101c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a284dd-a45d-40e8-88dd-3a6049eed71b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ujabb_800_millio_a_hajdunanasi_MotoGPpalyara","timestamp":"2020. október. 24. 16:58","title":"Újabb 800 millió forint megy a hajdúnánási MotoGP-pályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b592a0fb-98f5-437b-bd1e-bad4bb2263bb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évekre egyre több elektronikus zenei bulit tartottak Magyarországon, sokszor szabad téren, komoly látványvilággal. 