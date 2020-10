Április óta nem látott árcsökkenés jön a kutakon

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alelnök ennek ellenére folytatja a kampányt.","shortLead":"Az alelnök ennek ellenére folytatja a kampányt.","id":"20201025_Koronavirusos_Mike_Pence_kabinetfonoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ff35ea-0d46-407c-8b14-b09c4f255a4d","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Koronavirusos_Mike_Pence_kabinetfonoke","timestamp":"2020. október. 25. 10:04","title":"Koronavírusos Mike Pence kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deeff33b-be10-4e67-a267-6295cf2f3e88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már majdnem dobogós a keresett termékek között.","shortLead":"Már majdnem dobogós a keresett termékek között.","id":"20201024_A_Vateran_is_slager_a_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deeff33b-be10-4e67-a267-6295cf2f3e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb5db77-9b05-43da-99f4-032e401ac779","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_A_Vateran_is_slager_a_maszk","timestamp":"2020. október. 24. 18:50","title":"A Vaterán is sláger a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program (SURE) keretében benyújtott 504 millió eurós hitelkérelmét - közölte a Pénzügyminisztérium (PM). Korábban a dupláját igényeltük.","shortLead":"Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program (SURE) keretében benyújtott 504 millió...","id":"20201024_180_milliard_forint_kolcsont_kapott_a_kormany_az_EUtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8f67a1-e55f-43bd-a11d-95cfad313747","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_180_milliard_forint_kolcsont_kapott_a_kormany_az_EUtol","timestamp":"2020. október. 24. 13:46","title":"180 milliárd forint kölcsönt kapott a kormány az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 150 férőhelyes konténerbázison már 110 koronavírusos beteg van, a negyven lélegeztetőgép közel fele foglalt. A kórházigazgató szerint Szeged és Kecskemét gócpontokká vált, ezekben a városokban már az utcán is maszkot kellene viselni.","shortLead":"A 150 férőhelyes konténerbázison már 110 koronavírusos beteg van, a negyven lélegeztetőgép közel fele foglalt...","id":"20201025_A_kiskunhalasi_jarvanykorhaz_igazgatoja_Szeged_es_Kecskemet_gocpontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6517db90-8c1d-4ad4-b249-8e32787aae79","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_A_kiskunhalasi_jarvanykorhaz_igazgatoja_Szeged_es_Kecskemet_gocpontok","timestamp":"2020. október. 25. 12:50","title":"Rövid időn belül megtelhet a kiskunhalasi járványkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","shortLead":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","id":"202043_matolcsytol_batthyanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaefcc1-1f40-472e-98e0-7d8bef4ac475","keywords":null,"link":"/360/202043_matolcsytol_batthyanynak","timestamp":"2020. október. 24. 17:00","title":"Matolcsytól Batthyánynak: három hét alatt kétszer cserélt gazdát a sokmilliárdos villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526d5d48-f0de-4353-aeac-eb1cf1214206","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sok humorral, muzsikával, tánccal indul, majd kíméletlen pintérbélás kanyarral tragédiába fordul a Vérvörös Törtfehér Méregzöld című előadás, amely azonban a cigányok elleni sztereotípiák kifigurázására használt eszközök miatt erős bírálatot váltott ki, például a hvg.hu kritikusában.","shortLead":"Sok humorral, muzsikával, tánccal indul, majd kíméletlen pintérbélás kanyarral tragédiába fordul a Vérvörös Törtfehér...","id":"202043_szinhaz__dalias_idok_vervoros_tortfeher_meregzold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=526d5d48-f0de-4353-aeac-eb1cf1214206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbb2a77-aea3-408e-b2ec-205b0e025da7","keywords":null,"link":"/360/202043_szinhaz__dalias_idok_vervoros_tortfeher_meregzold","timestamp":"2020. október. 25. 13:40","title":"Pintér Béláék új előadása ellentmondásos fogadtatásra számíthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakosság várakozásai negyedik hónapja romlanak, ám az üzleti szféra már mintha látna némi fényt az alagút végén: annyian akarnak új embert felvenni, ahányan elbocsátanának – derül ki a GKI konjunktúraindexéből.","shortLead":"A lakosság várakozásai negyedik hónapja romlanak, ám az üzleti szféra már mintha látna némi fényt az alagút végén...","id":"20201026_gki_konjunkturaindex_koronavirus_allas_munkavallalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b8ea0-321f-4406-8b43-5ed6311e0593","keywords":null,"link":"/kkv/20201026_gki_konjunkturaindex_koronavirus_allas_munkavallalok","timestamp":"2020. október. 26. 10:23","title":"Ha elveszítette az állását a koronavírus miatt, most kicsit reménykedhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismét tömegek az utcákon Belaruszban, politikai kérdés lett a járványvédekezés az ismert orvos szerint, 10 ezer ember előtt játszhat a BL-ben a Fradi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ismét tömegek az utcákon Belaruszban, politikai kérdés lett a járványvédekezés az ismert orvos szerint, 10 ezer ember...","id":"20201026_Radadr360_Orban_egy_szon_rugozott_Szijjarto_az_ukranokat_bosszantotta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d88633-c0f0-40a2-a3d6-21586eec28d0","keywords":null,"link":"/360/20201026_Radadr360_Orban_egy_szon_rugozott_Szijjarto_az_ukranokat_bosszantotta","timestamp":"2020. október. 26. 08:00","title":"Radadr360: Orbán egy szón rugózott, Szijjártó az ukránokat bosszantotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]