[{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Ha füstös szobákban dől el, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akkor nekem nem sok esélyem van” – mondta Hódmezővásárhely polgármestere az Indexnek adott interjúban.","shortLead":"“Ha füstös szobákban dől el, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akkor nekem nem sok esélyem van” –...","id":"20201028_marki_zay_peter_interju_fidesz_biro_laszlo_homoszexualisok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab6fd20-6144-4e67-a852-4579f7b9e767","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_marki_zay_peter_interju_fidesz_biro_laszlo_homoszexualisok","timestamp":"2020. október. 28. 07:49","title":"Márki-Zay listát vezet, az ügyeskedéssel pedig nincs baj szerinte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament meghallgatásán. A rendőrség az esetek töredékét tudja felderíteni, az ebből származó illegális jövedelemnek pedig egy csak egy százalékát képesek lefoglalni a szervezett bűnözői csoportoktól.","shortLead":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament...","id":"20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6338d68a-2ad4-4d69-98d2-8584581fe39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","timestamp":"2020. október. 28. 06:07","title":"Magyarország is az emberkereskedők egyik célpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af76e48-2338-4eaf-b1c4-4dcaa4beeb4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Más kérdés, hogy mit kap érte, ha felvág vele a közösségi oldalakon. Kim Kardashian most megtudta.","shortLead":"Más kérdés, hogy mit kap érte, ha felvág vele a közösségi oldalakon. Kim Kardashian most megtudta.","id":"20201028_Jarvany_idejen_maganszigeten_bulizni_Van_akinek_osszejon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6af76e48-2338-4eaf-b1c4-4dcaa4beeb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8bf232-4c9d-45e4-899d-4e38674b02d1","keywords":null,"link":"/elet/20201028_Jarvany_idejen_maganszigeten_bulizni_Van_akinek_osszejon","timestamp":"2020. október. 28. 14:11","title":"Járvány idején magánszigeten bulizni? Van, akinek összejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6407119a-9623-4b54-862e-f5268d45cf11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szeged–Szabadka vasútvonal Röszkéig tartó szakaszát építheti meg a V-Híd Zrt., amelynek a tavalyi árbevétele nem érte el a közbeszerzésen most elnyert összeget. Ez persze aprópénz a Belgrád–Budapest vasúti építkezés 700 milliárdos összegéhez képest, amelynek jelentős része szintén Mészáros cégeihez csordogál.","shortLead":"A Szeged–Szabadka vasútvonal Röszkéig tartó szakaszát építheti meg a V-Híd Zrt., amelynek a tavalyi árbevétele nem érte...","id":"20201027_Meszaros_Lorinc_most_eppen_18_kilometeres_vasutepitesre_nyert_45_milliard_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6407119a-9623-4b54-862e-f5268d45cf11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0034743c-c307-4a23-be62-e0b09f9745b2","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_Meszaros_Lorinc_most_eppen_18_kilometeres_vasutepitesre_nyert_45_milliard_forintot","timestamp":"2020. október. 27. 16:58","title":"Mészáros Lőrinc most éppen 18 kilométeres vasútépítésre nyert 45 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le a kormány a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos projektjét – írja a HVG.","shortLead":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le a kormány a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos...","id":"20201028_Nem_tudni_a_szakmai_eloeleterol_azoknak_akik_a_Citadella_huszmilliardos_felujitasarol_dontenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c0542-da89-42fe-b977-92a892c1aeab","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Nem_tudni_a_szakmai_eloeleterol_azoknak_akik_a_Citadella_huszmilliardos_felujitasarol_dontenek","timestamp":"2020. október. 28. 13:34","title":"Nem tudni a szakmai előéletéről azoknak, akik a Citadella húszmilliárdos felújításáról döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A britek sorsa azon múlhat, ki nyeri az amerikai elnökválasztást.","shortLead":"A britek sorsa azon múlhat, ki nyeri az amerikai elnökválasztást.","id":"20201028_Charles_Michel_szerint_meg_nincs_veszve_a_Brexitmegegyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10eb7e5e-d544-47ab-94ad-3a8a7f51d199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Charles_Michel_szerint_meg_nincs_veszve_a_Brexitmegegyezes","timestamp":"2020. október. 28. 14:24","title":"Charles Michel szerint még nincs veszve a Brexit-megegyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"Windisch Judit - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Az uniós országokat tekintve Magyarország az élmezőnyben van az egymillió főre vetített friss halálozási listában. A kormány kommunikációja azonban nyugodt maradt, állítása szerint nem ezt, hanem a járvány egészét nézi, így az összkép az enyhe tavaszi hullám miatt még mindig kedvező. A fő kérdés, meddig lehet elkerülni a komolyabb lezárásokat.","shortLead":"Az uniós országokat tekintve Magyarország az élmezőnyben van az egymillió főre vetített friss halálozási listában...","id":"20201028_covid_fertozottsegi_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fbff9e-6953-4ebe-82c7-dd2b43d44be2","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_covid_fertozottsegi_szamok","timestamp":"2020. október. 28. 06:30","title":"A kormány a koronavírusnál is csak a számára kedvező statisztikát nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság alakul. Hogy ki lesz benne és hogyan fog működni, azt majd a kormány dönti el.","shortLead":"Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság alakul. Hogy ki lesz benne és hogyan fog működni, azt majd...","id":"20201027_Fenntarthato_Gazdasagfeheredesert_Felelos_Bizottsag_alakul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df08c456-d7d9-4c73-9cd0-217e34e74454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Fenntarthato_Gazdasagfeheredesert_Felelos_Bizottsag_alakul","timestamp":"2020. október. 27. 20:11","title":"Varga Mihály bizottságot alapítana a fenntartható gazdaságfehéredésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]