[{"available":true,"c_guid":"e2094a54-d5e7-4b0d-84d6-cbd294274b32","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"A járvány ellenére is lesz ősszel állásbörze Magyarországon.","shortLead":"A járvány ellenére is lesz ősszel állásbörze Magyarországon.","id":"20201028_Jon_az_elso_magyar_online_allasborze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2094a54-d5e7-4b0d-84d6-cbd294274b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c56d92-62b7-4f19-b978-5bb99d1b91ed","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Jon_az_elso_magyar_online_allasborze","timestamp":"2020. október. 28. 11:15","title":"Jön az év első magyar online állásbörzéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"E. coli-szennyezés miatt hív vissza a Lidl egy Brie sajtot.","shortLead":"E. coli-szennyezés miatt hív vissza a Lidl egy Brie sajtot.","id":"20201029_Szennyezes_sajt_Lidl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40ad061-1914-4a78-a4c7-45e05e500a83","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Szennyezes_sajt_Lidl","timestamp":"2020. október. 29. 13:53","title":"Szennyezés miatt hív vissza egy sajtot a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f518d5cb-f665-450f-bf88-138e23993cd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halloweenhez kapcsolódva állította össze legújabb, kicsit sem barátságos lejátszási listáját a NASA. Nem zeneszámokról van szó, hanem űrbéli hangokról.","shortLead":"Halloweenhez kapcsolódva állította össze legújabb, kicsit sem barátságos lejátszási listáját a NASA. Nem zeneszámokról...","id":"20201029_nasa_vilagur_milyen_hangja_van_a_vilagurnek_insight_voyager_1_juno_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f518d5cb-f665-450f-bf88-138e23993cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe1ff86-22d4-4edb-b1a7-c8e69ac71ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_nasa_vilagur_milyen_hangja_van_a_vilagurnek_insight_voyager_1_juno_urszonda","timestamp":"2020. október. 29. 16:12","title":"Horrorisztikus élmény: a NASA megint megmutatta, miket hallani a világűrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hat termék értékesítését megtiltotta a JTI Hungary-nak a Fővárosi Kormányhivatal.","shortLead":"Hat termék értékesítését megtiltotta a JTI Hungary-nak a Fővárosi Kormányhivatal.","id":"20201029_Birsag_mentolos_cigaretta_JTI_Hungary","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770a8a65-0841-4af9-af1b-fea5b0e095a8","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Birsag_mentolos_cigaretta_JTI_Hungary","timestamp":"2020. október. 29. 15:17","title":"150 milliós bírságot kapott egy cég, mert mentolos cigarettákat forgalmazott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik elhunyt 43 éves volt, ismert alapbetegség nélkül.","shortLead":"Az egyik elhunyt 43 éves volt, ismert alapbetegség nélkül.","id":"20201029_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_fertozes_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aa8a64-c9d4-4433-b6d5-26ae6fa34609","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. október. 29. 08:57","title":"Újabb 56 ember halálát okozta a koronavírus-fertőzés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrzej Duda a Down-szindrómás magzatok védelmére hivatkozva \"pontosítaná\" szabályozást, de azzal sem ért egyet, hogy a nőknek ne legyen joga dönteni.","shortLead":"Andrzej Duda a Down-szindrómás magzatok védelmére hivatkozva \"pontosítaná\" szabályozást, de azzal sem ért egyet...","id":"20201028_andrzej_duda_az_abortuszrol_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cea4f6-8fe1-48a1-a5d4-2037665f32d9","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_andrzej_duda_az_abortuszrol_lengyelorszag","timestamp":"2020. október. 28. 22:12","title":"Megszólalt a lengyel elnök az abortusz szigorításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","id":"20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce89-9988-4178-900b-db61a5fa5de1","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","timestamp":"2020. október. 28. 17:57","title":"Egy négy hónapos csecsemő is elhunyt koronavírusban Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","shortLead":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","id":"20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bd49bd-867b-4b96-94c9-50240ec6ecd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","timestamp":"2020. október. 28. 20:43","title":"Kijárási korlátozásokat vezet be Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]