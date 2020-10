Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94178702-daf7-4d69-a234-76c9d037cca8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Covid–19 egészségügyi hatása smafu ahhoz képest, amekkora károkat okozhat a gazdaságban és a politikában – mondta napjaink egyik legnépszerűbb történésze a Die Welt-nek.","shortLead":"A Covid–19 egészségügyi hatása smafu ahhoz képest, amekkora károkat okozhat a gazdaságban és a politikában – mondta...","id":"20201029_Harari_A_Nagy_Testver_most_kezd_el_mindenkit_figyelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94178702-daf7-4d69-a234-76c9d037cca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239aad48-fbd9-420e-9fbe-54bd4e505390","keywords":null,"link":"/360/20201029_Harari_A_Nagy_Testver_most_kezd_el_mindenkit_figyelni","timestamp":"2020. október. 29. 07:32","title":"Harari: A Nagy Testvér most kezd el mindenkit figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit szerint 2021 első felében alakulhat ki az új intézmény végleges formája. Szijjártó Péter úgy véli, ez jó lehet arra, hogy a két országot ne nézzék bolondnak az unióban.","shortLead":"Varga Judit szerint 2021 első felében alakulhat ki az új intézmény végleges formája. Szijjártó Péter úgy véli, ez jó...","id":"20201028_lengyel_magyar_kormany_sajat_jogallamisagot_ellenorzo_intezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e56c1c-f5bd-429d-8b4d-dce456f7bc5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_lengyel_magyar_kormany_sajat_jogallamisagot_ellenorzo_intezmeny","timestamp":"2020. október. 28. 17:48","title":"Saját intézményével ellenőrizné a jogállamiság helyzetét Magyarország és Lengyelország, hogy \"ne nézzék bolondnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Főleg az élő és háttérzenéből származó jogdíjakból folyhat be kevesebb idén, akár 80 százalékos visszaesés is lehet a területen.","shortLead":"Főleg az élő és háttérzenéből származó jogdíjakból folyhat be kevesebb idén, akár 80 százalékos visszaesés is lehet...","id":"20201028_CISAC_zenei_jogdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db08e676-3c04-488f-ba1a-2774b9541ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_CISAC_zenei_jogdij","timestamp":"2020. október. 28. 16:55","title":"Több milliárd euróval csökkenhetnek a zenei jogdíjak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd789b2-113a-4a09-b454-c878270e52e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedévhez képest 33,1 százalékkal nőtt az amerikai gazdaság. A nehéz része a válságkezelésnek ez után jön, de Trump újraválasztási kampányát így is komolyan meglökheti a mostani jó adat.","shortLead":"A második negyedévhez képest 33,1 százalékkal nőtt az amerikai gazdaság. A nehéz része a válságkezelésnek ez után jön...","id":"20201029_usa_gdp_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bd789b2-113a-4a09-b454-c878270e52e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6db77e9-3cf7-4b37-bc4d-6e0d90f52e8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_usa_gdp_novekedes","timestamp":"2020. október. 29. 14:31","title":"Soha nem nőtt még ekkorát az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette a Covid–19-világjárvány -–írja a Wall Street Journal.","shortLead":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette...","id":"20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2fc081-3538-4519-aa7c-7f58af6f6e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Európa leggazdagabb embere mégiscsak megszerzi a Tiffanyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef0b65f-f264-4535-8c95-5d40c93f4153","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lombardia régió nagyágyút vetett be a maszkviselés érdekében.","shortLead":"Lombardia régió nagyágyút vetett be a maszkviselés érdekében.","id":"20201030_Te_nem_vagy_Zlatan_ne_hivd_ki_magad_ellen_a_virust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef0b65f-f264-4535-8c95-5d40c93f4153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9ddb40-26d7-472d-826a-571dc400a740","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Te_nem_vagy_Zlatan_ne_hivd_ki_magad_ellen_a_virust","timestamp":"2020. október. 30. 08:56","title":"Te nem vagy Zlatan, ne hívd ki magad ellen a vírust!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Mfor.hu szerint a következő években is a magánegészségügy térnyerése várható.","shortLead":"Az Mfor.hu szerint a következő években is a magánegészségügy térnyerése várható.","id":"20201028_fizetos_egeszsegugy_maganegeszsegugy_profit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f218aa0-7553-41f5-8cf8-85e27947bd1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_fizetos_egeszsegugy_maganegeszsegugy_profit","timestamp":"2020. október. 28. 13:08","title":"Milliárdos profitot termel a fizetős magyar egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Már nem csak az orvosi kamara és a kormánynak korábban tanácsot adó virológusok sürgetnek szigorúbb járványügyi intézkedéseket, de a Fidesz és a KDNP több képviselője is kevesli a szinte csak maszkviselésre szorítkozó védekezést. A hvg.hu által megkérdezett kormánypárti politikusok szerint meghaladottá vált \"az élet menjen a régi kerékvágásban\"-szemlélet, és ha Orbán továbbra sem kezdeményez észszerű korlátozásokat, maguk fogják kérni tőle, hogy tegye meg. ","shortLead":"Már nem csak az orvosi kamara és a kormánynak korábban tanácsot adó virológusok sürgetnek szigorúbb járványügyi...","id":"20201029_Hanyaknak_kell_meg_meghalni__Mar_a_kormanyparti_kepviselok_is_jarvanyugyi_szigoritasokat_varnak_Orbantol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab61f62b-44a4-4ff6-a6cb-22369dbd85e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Hanyaknak_kell_meg_meghalni__Mar_a_kormanyparti_kepviselok_is_jarvanyugyi_szigoritasokat_varnak_Orbantol","timestamp":"2020. október. 29. 12:30","title":"\"Hányaknak kell még meghalni?\" – Már a fideszes képviselők is szigorítást várnak Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]