[{"available":true,"c_guid":"cab55de5-20eb-4f9e-a350-6fe5c704e5c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb számú mintavételek miatt további 200 egységet vetnek be, hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok. Az operatív törzs szerint egy koronavíruson átesett személy 6 hónapig tekinthető védettnek az újrafertőződéssel szemben.","shortLead":"A nagyobb számú mintavételek miatt további 200 egységet vetnek be, hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok...","id":"20201029_operativ_torzs_oktober_29_koronavirus_masodik_hullam_ujrafertozodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab55de5-20eb-4f9e-a350-6fe5c704e5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5b069d-f494-4a6d-b3e9-722b0ac49ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_operativ_torzs_oktober_29_koronavirus_masodik_hullam_ujrafertozodes","timestamp":"2020. október. 29. 11:44","title":"Operatív törzs: Éttermekben és szórakozóhelyeken is maszkot kell viselni hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400ef54-020f-4e3e-98df-5c3d85a0d7d9","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Áremelkedést hozhat a magánegészségügyben az egészségügyi dolgozók másodállásának eddiginél szigorúbb szabályozása. Sok állami ellátásban dolgozó, tapasztalt orvos fordíthat hátat a közkórházaknak. A kérdés leginkább az, hogy a magánellátás kész-e helyettesíteni az államit.","shortLead":"Áremelkedést hozhat a magánegészségügyben az egészségügyi dolgozók másodállásának eddiginél szigorúbb szabályozása. Sok...","id":"20201030_A_maganegeszsegugyben_is_a_betegek_fizetik_majd_a_magasabb_orvosbereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d400ef54-020f-4e3e-98df-5c3d85a0d7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ac5b09-f032-433a-acb9-50e29beee8bc","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_A_maganegeszsegugyben_is_a_betegek_fizetik_majd_a_magasabb_orvosbereket","timestamp":"2020. október. 30. 11:00","title":"Dráguláshoz, orvoshiányhoz és hosszú várólistához vezethet az egészségügyi reform","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hat termék értékesítését megtiltotta a JTI Hungary-nak a Fővárosi Kormányhivatal.","shortLead":"Hat termék értékesítését megtiltotta a JTI Hungary-nak a Fővárosi Kormányhivatal.","id":"20201029_Birsag_mentolos_cigaretta_JTI_Hungary","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770a8a65-0841-4af9-af1b-fea5b0e095a8","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Birsag_mentolos_cigaretta_JTI_Hungary","timestamp":"2020. október. 29. 15:17","title":"150 milliós bírságot kapott egy cég, mert mentolos cigarettákat forgalmazott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20246a0a-93d4-4df1-ab91-3dad7e8d09ac","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Minden harmadik német gépkocsit a világ legnagyobb autós piacán, a kínain adnak el. A pandémia csak fokozta a függést – állapítja meg a közszolgálati Deutsche Welle.","shortLead":"Minden harmadik német gépkocsit a világ legnagyobb autós piacán, a kínain adnak el. A pandémia csak fokozta a függést –...","id":"20201028_A_nemet_autogyartas_tulsagosan_fugg_Kinatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20246a0a-93d4-4df1-ab91-3dad7e8d09ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1837e073-3482-40b0-9799-60dad22fdd25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_A_nemet_autogyartas_tulsagosan_fugg_Kinatol","timestamp":"2020. október. 28. 15:30","title":"A német autógyártás túlságosan függ Kínától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszter szerint az emberi életek megmentése és az ország működőképességének fenntartása egyaránt fontos.\r

\r

","shortLead":"A miniszter szerint az emberi életek megmentése és az ország működőképességének fenntartása egyaránt fontos.\r

\r

","id":"20201029_Kasler_vedekezes_Magyarorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8099bbca-09a7-4744-8e4e-560f731d16cf","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Kasler_vedekezes_Magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 29. 22:30","title":"Kásler: komplexen védekezik Magyarország a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b38fb7-ccf8-4832-bbfb-df15e5f9dead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Colin Josttal a Saturday Night Live forgatásán ismerkedett meg a színésznő.","shortLead":"Colin Josttal a Saturday Night Live forgatásán ismerkedett meg a színésznő.","id":"20201030_Scarlett_Johansson_a_jarvany_kozepen_ferjhez_ment_es_ezt_egy_szokatlan_helyrol_tudtuk_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12b38fb7-ccf8-4832-bbfb-df15e5f9dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d980592-66c7-4b30-b7c0-09bb0f0a135e","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Scarlett_Johansson_a_jarvany_kozepen_ferjhez_ment_es_ezt_egy_szokatlan_helyrol_tudtuk_meg","timestamp":"2020. október. 30. 09:37","title":"Scarlett Johansson a járvány közepén férjhez ment, és ezt egy szokatlan helyről tudtuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak egyszer lehet majd igénybe venni az új, maximum 3 milliós lakásfelújítási támogatást, viszont akár 24 éves gyerekkel is.","shortLead":"Csak egyszer lehet majd igénybe venni az új, maximum 3 milliós lakásfelújítási támogatást, viszont akár 24 éves...","id":"20201030_Huszoneves_gyerekkel_is_lehet_majd_igenyelni_a_3_millios_lakasfelujitasi_tamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2e3886-8a92-40a0-af53-bbf83870b4b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_Huszoneves_gyerekkel_is_lehet_majd_igenyelni_a_3_millios_lakasfelujitasi_tamogatast","timestamp":"2020. október. 30. 11:02","title":"Huszonéves gyerekkel is lehet majd igényelni a 3 milliós lakásfelújítási támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. október. 28. 15:30","title":"Valóban az értintésmentes fizetés a legbiztonságosabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]