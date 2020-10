Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig soha nem látott archív anyagok kerültek a filmbe.","shortLead":"Eddig soha nem látott archív anyagok kerültek a filmbe.","id":"20201029_Nem_tudott_leallni__itt_az_elozetese_a_Frank_Zapparol_szolo_dokumentumfilmnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c89e78-2652-4a2c-9938-c048ccea7c22","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Nem_tudott_leallni__itt_az_elozetese_a_Frank_Zapparol_szolo_dokumentumfilmnek","timestamp":"2020. október. 29. 12:38","title":"„Nem tudott leállni” – itt az előzetese a Frank Zappáról szóló dokumentumfilmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b354c-6f82-492f-9441-91187b403a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ráncfelvarrás egy új szabadidő-autó hangulatú kivitelt is magával hozott. ","shortLead":"A ráncfelvarrás egy új szabadidő-autó hangulatú kivitelt is magával hozott. ","id":"20201028_felfrissult_a_remek_arertek_aranyu_fiat_tipo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b354c-6f82-492f-9441-91187b403a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e9cf41-1d0f-4ae7-829c-7d076cec29a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_felfrissult_a_remek_arertek_aranyu_fiat_tipo","timestamp":"2020. október. 28. 09:21","title":"Felfrissült a remek ár/érték arányú Fiat Tipo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi fesztiválon drogot áruló holland férfiakat.","shortLead":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi...","id":"20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ff8bf5-51e2-4eb0-bbd1-09f14b0367e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","timestamp":"2020. október. 29. 12:22","title":"Nyolc és fél évet kaptak a fesztiválon drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az osztrák Wolfsberger AC idegenben 4-1-re legyőzte Feyenoordot.","shortLead":"Az osztrák Wolfsberger AC idegenben 4-1-re legyőzte Feyenoordot.","id":"20201029_Europaliga_Siman_nyert_a_Milan_meglepetesre_kikapott_a_Tottenham","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f2c710-0b31-4c0c-b2ee-25e989878408","keywords":null,"link":"/sport/20201029_Europaliga_Siman_nyert_a_Milan_meglepetesre_kikapott_a_Tottenham","timestamp":"2020. október. 29. 21:48","title":"Európa-liga: Simán nyert a Milan, meglepetésre kikapott a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A megalázó vizsgálatra egy elhagyott csecsemő miatt került sor.","shortLead":"A megalázó vizsgálatra egy elhagyott csecsemő miatt került sor.","id":"20201028_noi_utas_repulojarat_szules_genitalis_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39584595-7a38-4eb7-8da6-e85c713f24d7","keywords":null,"link":"/elet/20201028_noi_utas_repulojarat_szules_genitalis_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 28. 06:42","title":"Meztelenre vetkőztették 10 járat női utasát, hogy megnézzék, szültek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hét múlva lejár az egykor népszerű, mai napig rengeteg számítógépen észrevétlen szolgálatot teljesítő Flash Player támogatása. Azután a szoftvert érdemes törölni az eszközökről. A folyamatban a Microsoft is segít.","shortLead":"Néhány hét múlva lejár az egykor népszerű, mai napig rengeteg számítógépen észrevétlen szolgálatot teljesítő Flash...","id":"20201029_adobe_flash_player_tamogatas_lejarta_microsoft_windows_10_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d744003-9cf9-4f6a-b390-6f3629e3c3a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_adobe_flash_player_tamogatas_lejarta_microsoft_windows_10_frissites","timestamp":"2020. október. 29. 09:03","title":"Fontos frissítés érkezett a gépére, már most törölheti vele a hamarosan veszélyessé váló Flasht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7d42c6-6631-41a8-9b6b-46b45fc8c7f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Leggyakrabban a megmaradt ételeket öntjük oda.","shortLead":"Leggyakrabban a megmaradt ételeket öntjük oda.","id":"20201029_Meg_mindig_egy_csomo_olyan_haztartasi_hulladekot_ontunk_a_lefolyoba_amit_nem_szabadna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e7d42c6-6631-41a8-9b6b-46b45fc8c7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6188dc-b0f0-488a-8499-6ffc17e61d31","keywords":null,"link":"/zhvg/20201029_Meg_mindig_egy_csomo_olyan_haztartasi_hulladekot_ontunk_a_lefolyoba_amit_nem_szabadna","timestamp":"2020. október. 29. 14:59","title":"Még mindig sokan használják szemetesnek a lefolyót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 369-es szintet nem tudta áttörni az euró ára.","shortLead":"A 369-es szintet nem tudta áttörni az euró ára.","id":"20201028_Mindenkori_melypontja_kozelebe_zuhant_szerda_este_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7655fc-e22a-4b08-a2f1-512041f1ff3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Mindenkori_melypontja_kozelebe_zuhant_szerda_este_a_forint","timestamp":"2020. október. 28. 19:32","title":"Mindenkori mélypontja közelébe zuhant szerda este a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]