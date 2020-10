A lakosság érdekében vásárolt fel az állam százezer adagot a négykomponensű influenzaoltásból - tudta meg az ATV az Emmitől. A tárca azt is közölte a csatornával, hogy az oltóanyag-adagokat az elmúlt két napon kiszállították a kormányhivatalokba.

Pénteken írtunk arról, hogy nagy a roham a háziorvosoknál a vakcinákért, több háziorvos készlete egy hét alatt elfogyott, és nem tudják, mikor érkezik belőle új. Az influenza elleni vakcinát minden évben a háziorvosok és üzemorvosok adták be, korábban az idősek és a kockázati csoportokba tartozók kapták ingyen az oltást, mindenki más receptre, pénzért írathatta fel magának, majd a gyógyszertárban kiváltotta, visszament vele a rendelőbe, ahol beadták azt. Idén a háromkomponensű vakcina mindenki számára ingyenes, a négykomponensűért viszont továbbra is fizetni kell. Pontosabban kellett volna, a csak a Sanofi által gyártott oltóanyag teljes készletét ugyanis felvásárolta az állam. Ez azért különleges, mivel mert 3 év alatt csak ezt kaphatják meg a gyerekek - a kormány lépése után ők is ingyen.

Az kérdés, hogy lesz-e még belőle a "szabad" forgalomban. Tóth Zsuzsa, a Sanofi Hungary menedzsere az ATV-nek arról beszélt: „Az influenzaoltás gyártása egy hat hónapos folyamat, nem tudunk egy gombnyomásra új rendelést teljesíteni."