[{"available":true,"c_guid":"b09cd766-19f7-4c09-9a74-56caffbaf144","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"Franciaország változtatni készül a génmódosított élőlények fogalmának meghatározásán, ezzel magyar termények is egy csapásra génmódosítottnak minősülnének. Biológus szerzőnk azt mondja, a génmódosított szervezetek meghatározásával eleve alapvető gond, hogy a természetben minden növény emberi beavatkozás nélkül is genetikai módosulásokon megy keresztül. Vélemény.","shortLead":"Franciaország változtatni készül a génmódosított élőlények fogalmának meghatározásán, ezzel magyar termények is...","id":"20201030_gmo_gmomentes_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b09cd766-19f7-4c09-9a74-56caffbaf144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dd29d2-1c0a-41a0-aef5-34e1768cac2c","keywords":null,"link":"/360/20201030_gmo_gmomentes_franciaorszag","timestamp":"2020. október. 30. 15:30","title":"Odacsapna a magyar agráriumnak egy francia GMO-s törvénymódosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De Gulyás Gergely és Szijjártó Péter sem. Facebookos költéseket nézett át a Népszava.","shortLead":"De Gulyás Gergely és Szijjártó Péter sem. Facebookos költéseket nézett át a Népszava.","id":"20201030_orban_viktor_facebook_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a95cc4-c399-4980-884c-072c465bfec0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_orban_viktor_facebook_hirdetes","timestamp":"2020. október. 30. 07:40","title":"Orbán Viktor nem fizet a Facebooknak hirdetésekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db92952-2cbd-4854-bd7f-a0c5ed610fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Lapkiadók Egyesülete szerint a klub listázással sértette meg az újságírók és az olvasók jogait is.","shortLead":"A Magyar Lapkiadók Egyesülete szerint a klub listázással sértette meg az újságírók és az olvasók jogait is.","id":"20201029_Magyar_lapkiadok_egyesulet_sajto_FTC","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db92952-2cbd-4854-bd7f-a0c5ed610fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f0e437-9c38-4c9f-9a6f-342ac47b643b","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Magyar_lapkiadok_egyesulet_sajto_FTC","timestamp":"2020. október. 29. 19:20","title":"Lapkiadók: Az FTC törvényellenesen tiltott ki újságírókat a BL-meccsekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48b8c30-5025-4a7f-9402-b887111170d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag egyetlen kisbolt tart csak nyitva Szentpéterfán, miután egy héten belül hárman is meghaltak a koronavírus miatt.","shortLead":"Gyakorlatilag egyetlen kisbolt tart csak nyitva Szentpéterfán, miután egy héten belül hárman is meghaltak a koronavírus...","id":"20201029_szentpeterfa_bezarkozott_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f48b8c30-5025-4a7f-9402-b887111170d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a961f5-b7cd-443e-82ad-1eb8806fefda","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_szentpeterfa_bezarkozott_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. október. 29. 20:53","title":"Teljesen bezárkózott egy Vas megyei falu, kritikus a járványhelyzet a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alsó tagozaton kívül mindent be kellene zárni – állítják az aláírók.","shortLead":"Az alsó tagozaton kívül mindent be kellene zárni – állítják az aláírók.","id":"20201030_Peticio_indult_az_iskolak_bezarasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2bd081-a895-4bcd-9b91-db97bde5393c","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Peticio_indult_az_iskolak_bezarasaert","timestamp":"2020. október. 30. 14:05","title":"Petíció indult az iskolák bezárásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bankholding egyik első embere a nagy konkurens OTP-től igazolt át.","shortLead":"A Bankholding egyik első embere a nagy konkurens OTP-től igazolt át.","id":"20201030_Hamarosan_indul_a_kormanykozeli_gigabank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda067d9-fbfa-4724-b467-4e8d9718fd2a","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Hamarosan_indul_a_kormanykozeli_gigabank","timestamp":"2020. október. 30. 17:54","title":"Hamarosan indul a kormányközeli gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A két Mercedes indulhat az első sorból vasárnap.","shortLead":"A két Mercedes indulhat az első sorból vasárnap.","id":"20201031_F1_Bottas_imola_idomero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f9beb1-d615-4c29-8727-0269d3650cee","keywords":null,"link":"/cegauto/20201031_F1_Bottas_imola_idomero","timestamp":"2020. október. 31. 15:17","title":"F1: Bottas nyerte az imolai időmérő edzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"El kell törölni a kisadózó vállalkozások tételes adójának új szabályait, mert túl sok ártatlan vállalkozóra vonatkozna az a rész, amely elvileg a trükközők kiszűrésére szolgálna - jelezte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Ráadásul szerintük Parragh László szabálytalan volt, amikor kamarai egyeztetés nélkül kérte a kormánytól az új szabályozást.","shortLead":"El kell törölni a kisadózó vállalkozások tételes adójának új szabályait, mert túl sok ártatlan vállalkozóra vonatkozna...","id":"20201031_BKIK_kata_adozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd6d824-3a51-4cb2-8810-9bc91f175c66","keywords":null,"link":"/kkv/20201031_BKIK_kata_adozas","timestamp":"2020. október. 31. 09:29","title":"BKIK: Ez az utolsó esély a kata megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]