[{"available":true,"c_guid":"4af019f8-b23b-4b52-9643-30d2a501d250","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az úgynevezett biológiai akkumulátorok egyik előnye, hogy a nap bármelyik szakában termelnek energiát, és egyáltalán nem károsítják a földet. ","shortLead":"Az úgynevezett biológiai akkumulátorok egyik előnye, hogy a nap bármelyik szakában termelnek energiát, és egyáltalán...","id":"20201029_Mar_magabol_a_foldbol_is_lehet_megujulo_energiat_nyerni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af019f8-b23b-4b52-9643-30d2a501d250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9359bac1-c453-4781-aa7a-e4aa4300f0c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201029_Mar_magabol_a_foldbol_is_lehet_megujulo_energiat_nyerni","timestamp":"2020. október. 29. 14:01","title":"Állítása szerint új megújuló energiaforrást fedezett fel egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az online áruházban külön jelennek majd meg a környezettudatos termékek, hogy ezzel ösztönözzék a vásárlókat a fenntarthatóbb opció választására. ","shortLead":"Az online áruházban külön jelennek majd meg a környezettudatos termékek, hogy ezzel ösztönözzék a vásárlókat...","id":"20201028_Kulon_platformot_indit_az_Amazon_a_fenntarthato_termekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de905d9-6294-4aed-a1b2-617ee1328813","keywords":null,"link":"/zhvg/20201028_Kulon_platformot_indit_az_Amazon_a_fenntarthato_termekeknek","timestamp":"2020. október. 28. 16:20","title":"Külön platformot indít az Amazon a fenntartható termékeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le a kormány a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos projektjét – írja a HVG.","shortLead":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le a kormány a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos...","id":"20201028_Nem_tudni_a_szakmai_eloeleterol_azoknak_akik_a_Citadella_huszmilliardos_felujitasarol_dontenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c0542-da89-42fe-b977-92a892c1aeab","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Nem_tudni_a_szakmai_eloeleterol_azoknak_akik_a_Citadella_huszmilliardos_felujitasarol_dontenek","timestamp":"2020. október. 28. 13:34","title":"Nem tudni a szakmai előéletéről azoknak, akik a Citadella húszmilliárdos felújításáról döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiányolják az egyeztetést és a garanciákat, a kormány szerint viszont épphogy a rugalmasabb bérezésüket akarják segíteni az új törvényjavaslattal. ","shortLead":"Hiányolják az egyeztetést és a garanciákat, a kormány szerint viszont épphogy a rugalmasabb bérezésüket akarják...","id":"20201028_kozalkalmazotti_jogviszony_akademiai_dolgozok_ITM","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b722ff86-7774-4671-8b28-ecfcab583cdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_kozalkalmazotti_jogviszony_akademiai_dolgozok_ITM","timestamp":"2020. október. 28. 12:18","title":"Keményen nekimentek Palkovicsnak a közalkalmazotti jogviszonyukat elvesztő akadémiai dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstökös belsejének vizsgálata a Rosetta-misszió Philae leszállóegységének második földet érése révén vált lehetségessé, amikor az egység több milliárd éves jeget tárt fel. Az Európai Űrügynökség (ESA) elemzése most közölte az elemzés eredményét.","shortLead":"A 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstökös belsejének vizsgálata a Rosetta-misszió Philae leszállóegységének második földet...","id":"20201029_67p_csurjumov_geraszimenko_ustokos_belseje_philae_robot_landolasa_esa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f0047b-d940-40d4-a49a-abfedc95e07b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_67p_csurjumov_geraszimenko_ustokos_belseje_philae_robot_landolasa_esa","timestamp":"2020. október. 29. 21:03","title":"Szokatlanul lágy a 67P/Csurjumov-Geraszimenko üstökös belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A tulajdonos Szeged-Csanádi Egyházmegyétől próbáltuk megtudni, mennyit költöttek a tavaly augusztus óta működő Szent Gellért Fórum üzemeltetésére, és vajon ki teszi el az ebből származó hasznot. Nehéz meghúzni a határt a vallási tevékenységet megillető titkosság és az üzleti tevékenység között, amelynek alapjait közpénzzel teremtették meg.","shortLead":"A tulajdonos Szeged-Csanádi Egyházmegyétől próbáltuk megtudni, mennyit költöttek a tavaly augusztus óta működő Szent...","id":"20201028_szeged_csanadi_egyhazmegye_stadion_lakitelek_zanka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2787f7c0-0884-4b7b-83dc-201bd298dc8e","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_szeged_csanadi_egyhazmegye_stadion_lakitelek_zanka","timestamp":"2020. október. 28. 14:00","title":"Így kell profitot szerezni stadionüzemeltetésből: egyházi pénzzel minden könnyebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7694bd20-f66a-48c7-b2a3-ad6e01e0fec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata az idei, kereskedelmi forgalomba még nem is került iPhone-kon is elvégezte szokásos szétszedéses (teardown) vizsgálatát. A céljuk az volt, hogy kiderítsék, mennyire könnyen vagy éppen nehezen javítható az Apple újdonsága.





","shortLead":"Az iFixit csapata az idei, kereskedelmi forgalomba még nem is került iPhone-kon is elvégezte szokásos szétszedéses...","id":"20201028_ifixit_iphone12_teardown_javithatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7694bd20-f66a-48c7-b2a3-ad6e01e0fec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99284a8-6d17-42f7-8162-c61663450d5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_ifixit_iphone12_teardown_javithatosag","timestamp":"2020. október. 28. 20:03","title":"Mennyire könnyen javítható az iPhone 12? Itt a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Iszlamista késes támadó gyilkolt egy nizzai templomban, három ember meghalt. A támadót elfogták. ","shortLead":"Iszlamista késes támadó gyilkolt egy nizzai templomban, három ember meghalt. A támadót elfogták. ","id":"20201029_Keses_terrortamadas_nizza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ce36fc-3097-444d-9aa9-5e8d2fde043d","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Keses_terrortamadas_nizza","timestamp":"2020. október. 29. 10:13","title":"Három embert megölt egy terrorista egy nizzai templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]