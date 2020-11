Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, a Qualcomm decemberben mutatja majd be a következő processzorát, a Snapdragon 875-öt, ami a 2021-es androidos csúcstelefonokban foglal majd helyet. Eddig túl sok részletet nem lehetett hallani az egységről, a kínai közösségi oldalon, a Weibón azonban megindult a szivárogtatás.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, a Qualcomm decemberben mutatja majd be a következő processzorát, a Snapdragon 875-öt...","id":"20201104_qualcomm_snapdragon_875_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89aa1c4e-7110-4fc7-8e38-f5b87ffb18e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_qualcomm_snapdragon_875_specifikacio","timestamp":"2020. november. 04. 13:03","title":"Nagyon erős lehet a 2021-es androidos mobilok csúcsprocesszora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csak nálunk, Hollandiában is szigorításokat jelentettek be kedd este. Rotterdamban teljes lezárás jöhet.\r

\r

","shortLead":"Nem csak nálunk, Hollandiában is szigorításokat jelentettek be kedd este. Rotterdamban teljes lezárás jöhet.\r

\r

","id":"20201104_hollandia_koronavirus_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae9e048-eb76-41f7-9a50-1162055cab77","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_hollandia_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. november. 04. 06:11","title":"Hollandia is szigorított, bezárnak a mozik és a színházak két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84588d8-45b8-4d17-95af-cc7070bb6831","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A KESMA legújabb lapja kényszerítő intézkedésekről és a sajtószabadság elleni támadásról beszél.","shortLead":"A KESMA legújabb lapja kényszerítő intézkedésekről és a sajtószabadság elleni támadásról beszél.","id":"20201104_budapest_metropol_kozterulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c84588d8-45b8-4d17-95af-cc7070bb6831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa39a1a0-37f5-40b5-8fc9-a2e2c2c8e9fd","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_budapest_metropol_kozterulet","timestamp":"2020. november. 04. 17:24","title":"A budapesti városháza szerint engedély nélkül terjesztik a városban a Metropolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek segítettek.","shortLead":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek...","id":"20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffb0ddb-b30d-4bce-9655-424cf0bfcdb3","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","timestamp":"2020. november. 03. 12:45","title":"Bécsi terrortámadás: Két török MMA-harcos bátor helytállásáról ír a sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tatabányán és Várpalotán egészségtelen, tíz másik városban kifogásolható a levegő minősége. Egyelőre javulást jósolnak, de a fűtési szezon miatt nő a légszennyezettség.","shortLead":"Tatabányán és Várpalotán egészségtelen, tíz másik városban kifogásolható a levegő minősége. Egyelőre javulást jósolnak...","id":"20201104_legszennyezettseg_szallopor_nnk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75201631-47ec-4331-b8ce-5662d2b6b19d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201104_legszennyezettseg_szallopor_nnk","timestamp":"2020. november. 04. 10:42","title":"Többfelé romlott a levegőminőség, két városban már egészségtelen a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos esély, mert a Fidesz folyton méri a közvélemény ingadozását, amihez tudja igazítani a politikáját és játékszabályokat is. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos...","id":"20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d62ef8-c98b-4fe7-a6d9-472786db92fd","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","timestamp":"2020. november. 04. 13:27","title":"Hadházy Ákos: Hazudunk, ha azt mondjuk, az összefogás mindent megold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A földrész valamennyi országában meredeken nő a koronavírus-fer­tő­zöttek száma, és minden jel arra utal, hogy Európa drámai tél elé néz. Legfeljebb kora tavasszal kezdődhet el a lakosság tömeges beoltása.","shortLead":"A földrész valamennyi országában meredeken nő a koronavírus-fer­tő­zöttek száma, és minden jel arra utal, hogy Európa...","id":"20201104_Europa_2020_ev_vege_dramai_tel_koronavirus_jarvany_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9570db6-3a4f-4cab-aebb-3d75342caaef","keywords":null,"link":"/360/20201104_Europa_2020_ev_vege_dramai_tel_koronavirus_jarvany_covid","timestamp":"2020. november. 04. 15:00","title":"Romló közhangulat és bizalmatlanság – eluralkodott Európán a Covid-fáradtság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy ki lesz a következő amerikai elnök. A zavargások már megkezdődtek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy ki lesz a következő amerikai elnök. A zavargások már megkezdődtek. A hvg360 reggeli...","id":"20201104_Radar360_Oriasi_BidenTrump_parharc_itthon_szigoritott_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70231624-8da0-460f-a8f1-18c5901b4186","keywords":null,"link":"/360/20201104_Radar360_Oriasi_BidenTrump_parharc_itthon_szigoritott_a_kormany","timestamp":"2020. november. 04. 07:00","title":"Radar360: Óriási Biden–Trump párharc, itthon szigorított a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]