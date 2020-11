Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban. A vizsgálatot vezető jogprofesszort be sem engedték az országba.","shortLead":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban...","id":"20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89494a8-b1aa-4d92-bd47-4ea0d9f6c60f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","timestamp":"2020. november. 03. 19:05","title":"Az EBESZ már biztos benne, hogy elcsalták a belarusz elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de74f9e9-e799-45d1-8afa-e9524fe170d8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Végre elkészült a szakmai stratégia a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, ami tíz éven belül a munkahelyek negyedének sorsát szabja meg, ám a kormány ezt is sorosozásra használja.","shortLead":"Végre elkészült a szakmai stratégia a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, ami tíz éven belül a munkahelyek...","id":"202043__soros_es_azadattozsde__mesterseges_intelligencia__a4ig_kozbelep__geptestben_geplelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de74f9e9-e799-45d1-8afa-e9524fe170d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfeb9d19-2a8c-4dc2-92b2-dca6e144237a","keywords":null,"link":"/360/202043__soros_es_azadattozsde__mesterseges_intelligencia__a4ig_kozbelep__geptestben_geplelek","timestamp":"2020. november. 03. 15:00","title":"A kormány válasza a mesterséges intelligencia kérdéseire: Soros!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a51dc8c-0bdb-4c23-a7e0-2a20a35683d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN odaadta a demokrata jelöltnek az államot, de Trumpék már egy órája újraszámlálást követeltek.","shortLead":"A CNN odaadta a demokrata jelöltnek az államot, de Trumpék már egy órája újraszámlálást követeltek.","id":"20201104_Joe_Biden_wisconsin_elnokvalasztas_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a51dc8c-0bdb-4c23-a7e0-2a20a35683d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4786f44-7e5c-478b-b279-debec7eb7882","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Joe_Biden_wisconsin_elnokvalasztas_usa","timestamp":"2020. november. 04. 20:27","title":"Joe Biden valószínűleg megnyerte Wisconsint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fe57ed-435b-4134-8c1f-e66ea47448f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy BMW-t kötött el az autózáshoz, amivel karamboloztak és többen súlyosan megsérültek.","shortLead":"Egy BMW-t kötött el az autózáshoz, amivel karamboloztak és többen súlyosan megsérültek.","id":"20201103_15_eves_fiu_autoztatta_meg_baratait_aminek_nagyon_rossz_vege_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2fe57ed-435b-4134-8c1f-e66ea47448f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b7cce-2e65-489b-99e3-5af37b9f947e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_15_eves_fiu_autoztatta_meg_baratait_aminek_nagyon_rossz_vege_lett","timestamp":"2020. november. 04. 07:11","title":"15 éves fiú autóztatta meg barátait, aminek nagyon rossz vége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elhalasztották az abortuszt ellehetetlenítő alkotmánybírósági határozat kihirdetését, ami ezzel nem emelkedett jogerőre. Feltehetően a heves tiltakozások késztették erre a döntésre a kormányt – írja a The Guardian.","shortLead":"Elhalasztották az abortuszt ellehetetlenítő alkotmánybírósági határozat kihirdetését, ami ezzel nem emelkedett...","id":"20201103_abortusztorveny_abortusztilalom_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972da15f-51a7-4407-8d28-edee81be4bed","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_abortusztorveny_abortusztilalom_lengyelorszag","timestamp":"2020. november. 03. 19:40","title":"Visszavonulót fúj a lengyel kormány az abortusztilalom ügyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549eb05e-da68-4fcc-8b3d-87d596f2571b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 ezer antigénteszt beszerzését indítja el a főváros, ebből 50 ezret az önkormányzatoknak ad, hogy az oktatásban dolgozókat szűrhessék.","shortLead":"100 ezer antigénteszt beszerzését indítja el a főváros, ebből 50 ezret az önkormányzatoknak ad, hogy az oktatásban...","id":"20201104_karacsony_fovaros_sajat_tesztelesi_program_100_teszt_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=549eb05e-da68-4fcc-8b3d-87d596f2571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b13974-8ce3-433f-a970-0580b4b6d48b","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_karacsony_fovaros_sajat_tesztelesi_program_100_teszt_oktatas","timestamp":"2020. november. 04. 14:58","title":"Karácsony: Nem vár tovább a kormányra Budapest, saját tesztelési programba kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Most 140 kiló, a dél-koreai hírszerzés szerint csak túlsúlyos, egyébként egészséges. ","shortLead":"Most 140 kiló, a dél-koreai hírszerzés szerint csak túlsúlyos, egyébként egészséges. ","id":"20201103_Nyolc_ev_alatt_otven_kilot_hizott_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7708a0a6-0cda-4fc5-b4de-76f77b563906","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Nyolc_ev_alatt_otven_kilot_hizott_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2020. november. 03. 15:02","title":"Nyolc év alatt ötven kilót hízott Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4e4666-11ce-4ce4-96f9-e5e8d3743a8d","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A választások másnapján szétvert utcákra ébredhetnek az amerikai fővárosban, Washington D.C.-ben. Az összes radikális erő tüntetéseket szervez, bárki nyer, balhé szinte biztosan lesz. ","shortLead":"A választások másnapján szétvert utcákra ébredhetnek az amerikai fővárosban, Washington D.C.-ben. Az összes radikális...","id":"20201104_Amerika_valasztas_zavargasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d4e4666-11ce-4ce4-96f9-e5e8d3743a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00142d39-5695-40ec-8cde-df831a7dcfb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Amerika_valasztas_zavargasok","timestamp":"2020. november. 04. 02:38","title":"Az amerikai fővárosban már elkezdődtek a zavargások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]