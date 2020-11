Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65322efb-4bf2-45da-ac2b-fd376cc0affd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jégbe rejtették, de az hamarabb elolvadt, mint gondolták.","shortLead":"A jégbe rejtették, de az hamarabb elolvadt, mint gondolták.","id":"20201105_Negyezer_kilometert_sodrodott_egy_idokapszula_az_Eszakisarkrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65322efb-4bf2-45da-ac2b-fd376cc0affd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6230972c-369e-4c44-bd98-2bc7503088e8","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Negyezer_kilometert_sodrodott_egy_idokapszula_az_Eszakisarkrol","timestamp":"2020. november. 05. 15:36","title":"Négyezer kilométert sodródott egy időkapszula az Északi-sarkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A délkelet-ázsiai országot eddig lényegében elkerülte a járvány, és ezen a magyar külpolitika sem változtatott.","shortLead":"A délkelet-ázsiai országot eddig lényegében elkerülte a járvány, és ezen a magyar külpolitika sem változtatott.","id":"20201105_Szijjarto_nem_fertozott_meg_senkit_Kambodzsaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b38eaa1-1e13-4b0b-9eb3-c081caa0b496","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Szijjarto_nem_fertozott_meg_senkit_Kambodzsaban","timestamp":"2020. november. 05. 06:37","title":"Szijjártó nem fertőzte meg a kambodzsai vezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5aa1c-f69c-4117-b59f-c01ee0992861","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bence kalandjai a Murielből és a Kodachrome-ból ismert Jobbágy Bence új zenei projektje. Az őszinte, akusztikus dalok az elmúlt két év kalandos történéseit dolgozzák fel az életéből. A felvételeket nagyban alakította a Covid-helyzet, de talán pont ez kellett ahhoz, hogy a Tengerek dalai mind nagyon természetesen, közvetlenül szóljanak. Albumpremier a hvg.hu-n.



","shortLead":"A Bence kalandjai a Murielből és a Kodachrome-ból ismert Jobbágy Bence új zenei projektje. Az őszinte, akusztikus dalok...","id":"20201105_Innen_hova__Megjelent_A_Bence_kalandjai_elso_lemeze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b5aa1c-f69c-4117-b59f-c01ee0992861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9bdc4f-1c37-4526-8578-68e0cf917132","keywords":null,"link":"/kultura/20201105_Innen_hova__Megjelent_A_Bence_kalandjai_elso_lemeze","timestamp":"2020. november. 05. 14:25","title":"Innen hova? – Megjelent A Bence kalandjai első lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759294d1-e9ea-47b4-bf6b-2e494b75ec15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen abszurd szállítást sikerült megörökíteni. ","shortLead":"Egészen abszurd szállítást sikerült megörökíteni. ","id":"20201105_Nagyobb_csomag_volt_a_kocsi_tetejen_mint_maga_az_auto__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759294d1-e9ea-47b4-bf6b-2e494b75ec15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edefa8e3-a267-4439-923e-e11c8352f60b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Nagyobb_csomag_volt_a_kocsi_tetejen_mint_maga_az_auto__foto","timestamp":"2020. november. 05. 11:12","title":"Nagyobb csomag volt a kocsi tetején, mint maga az autó – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem szakemberei 1000 betegtől gyűjtenek majd mintát, hogy választ kapjanak a kérdéseikre.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem szakemberei 1000 betegtől gyűjtenek majd mintát, hogy választ...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_vizsgalat_megbetegedes_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa247e0e-15d3-43fc-a680-1bd31d262752","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_koronavirus_jarvany_vizsgalat_megbetegedes_kutatas","timestamp":"2020. november. 05. 16:03","title":"Szegedi és pécsi tudósok deríthetik ki, miként hat a genetikánk a koronavírus okozta megbetegedésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfiatalabb elhunyt egy 45 éves nő volt.","shortLead":"A legfiatalabb elhunyt egy 45 éves nő volt.","id":"20201105_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4388b7c-2400-4719-9144-dcabcd0c1c44","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 05. 13:53","title":"A járvány újabb áldozatai közül hárman a negyvenes éveikben jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz bajnok ellen teljesen elfogyott az FTC, Dibusz Dénes két hatalmas kapushibát is elkövetett a harmadik és a negyedik gól előtt, Boli a végén hozott össze egy sebtapaszt.","shortLead":"Az olasz bajnok ellen teljesen elfogyott az FTC, Dibusz Dénes két hatalmas kapushibát is elkövetett a harmadik és...","id":"20201104_FerencvarosJuventus_ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb4656a-829b-46ac-91a4-2959da29bee8","keywords":null,"link":"/sport/20201104_FerencvarosJuventus_ELO","timestamp":"2020. november. 04. 20:44","title":"A Juventus megállt volna két gólnál, de a Fradi ajándékozott nekik még kettőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c298d5a-f53a-41e2-80db-011c5b907aff","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"A 21. század egyre markánsabb felismerései az aranybányászatra és az aranykereskedelemre is erőteljes hatással vannak. Ahogy az emberek rendre környezettudatosabbá válnak, úgy fokozódik a nyomás a befektetési-aranyszakmán is azért, hogy „zöldebb” arany kerüljön a középpontba. De hogyan válhat zölddé az arany? Hogyan kényszeríthetik környezettudatosságra az aranybányákat a piaci szereplők és a tőke birtokosai? Ennek jártunk utána. ","shortLead":"A 21. század egyre markánsabb felismerései az aranybányászatra és az aranykereskedelemre is erőteljes hatással vannak...","id":"concludebch_20201103_Zoldulo_aranybefektetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c298d5a-f53a-41e2-80db-011c5b907aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e945f8c7-eaf4-404d-937c-54e3f05d1e57","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_20201103_Zoldulo_aranybefektetesek","timestamp":"2020. november. 05. 07:30","title":"Zöldülő aranybefektetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."}]