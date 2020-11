Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállamiság és a pénzügyek összekapcsolásáról az Európai Parlament és a tagállamok között született megállapodást kommentálják szerte a kontinensen, öt jelentős lap cikkeit szemléztük. ","shortLead":"A jogállamiság és a pénzügyek összekapcsolásáról az Európai Parlament és a tagállamok között született megállapodást...","id":"20201107_Europai_lapok_Orban_aligha_pattoghat_mert_szegeny_az_eklezsia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ec77c7-a107-4599-a551-97e9b892eea8","keywords":null,"link":"/360/20201107_Europai_lapok_Orban_aligha_pattoghat_mert_szegeny_az_eklezsia","timestamp":"2020. november. 07. 09:30","title":"Európai lapok: Orbán aligha pattoghat az EU-ban, mert szegény az eklézsia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f973ff-b58f-48ba-8061-d25174991307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony szerint az már önmagában abszurd, hogy egy önkormányzat külön adót fizet azért, mert ivóvizet szolgáltat az embereknek.","shortLead":"Karácsony szerint az már önmagában abszurd, hogy egy önkormányzat külön adót fizet azért, mert ivóvizet szolgáltat...","id":"20201106_karacsony_fidesz_fovarosi_vizmuvek_adoemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09f973ff-b58f-48ba-8061-d25174991307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d1617c-71b4-4144-95df-e33b88c2fc4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_karacsony_fidesz_fovarosi_vizmuvek_adoemeles","timestamp":"2020. november. 06. 19:30","title":"Karácsony: Budapestet be akarják dönteni, 4,5-szeresére emelné a Fidesz a Fővárosi Vízművek adóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1680dd-92d5-4bc9-8b92-39f888427ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenféle mérnöki képesítés nélkül is bizton állítható: középkori elődeink kisebb csodákat értek el, amikor tornyokat, kastélyokat és hidakat építettek modern eszközök segítsége nélkül.","shortLead":"Mindenféle mérnöki képesítés nélkül is bizton állítható: középkori elődeink kisebb csodákat értek el, amikor tornyokat...","id":"20201107_praga_karoly_hid_epites_epitkezes_kozepkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f1680dd-92d5-4bc9-8b92-39f888427ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a844fbd-116c-4a09-a76c-f53e903db084","keywords":null,"link":"/tudomany/20201107_praga_karoly_hid_epites_epitkezes_kozepkor","timestamp":"2020. november. 07. 08:03","title":"45 évnyi építkezés 3 percben: így készült el a középkorban a prágai Károly-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8711bc-ce86-49a5-a73b-3d1843a58c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztosíthatók az oktatás feltételei, ezért február 1-ig nem folytatható oktatási tevékenység az egyetemen - áll egy pénteki levélben. Az épületek november 9-től \"oktatási tevékenység és kollégiumi lakhatás tekintetében\" zárva tartanak.","shortLead":"Nem biztosíthatók az oktatás feltételei, ezért február 1-ig nem folytatható oktatási tevékenység az egyetemen - áll...","id":"20201106_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szarka_gabor_kancellar_megtiltotta_az_oktatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c8711bc-ce86-49a5-a73b-3d1843a58c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb6f0bb-5b04-442d-9ee8-e4d1b1248fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20201106_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szarka_gabor_kancellar_megtiltotta_az_oktatast","timestamp":"2020. november. 06. 19:23","title":"Megtiltotta az oktatást az SZFE-n az el nem ismert kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erre figyelmeztetett az osztrák közegészségügyi intézet. Az osztrák egészségügyi miniszter szerint pedig mindenkinek csökkentenie kell kontaktusai számát.","shortLead":"Erre figyelmeztetett az osztrák közegészségügyi intézet. Az osztrák egészségügyi miniszter szerint pedig mindenkinek...","id":"20201106_koronavirus_ausztria_intenziv_agyak_betelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3d39fc-454f-41a8-8cce-4afbc25068fc","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_koronavirus_ausztria_intenziv_agyak_betelnek","timestamp":"2020. november. 06. 18:01","title":"November közepére telítődhetnek koronavírus-fertőzöttekkel az intenzív ágyak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b058be-1be9-46cb-b870-30c19700170f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Kamala Harris éppen kocogott, amikor kiderült, hogy megnyerték a választást.\r

","shortLead":"Úgy tűnik, Kamala Harris éppen kocogott, amikor kiderült, hogy megnyerték a választást.\r

","id":"20201107_kamala_harris_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2b058be-1be9-46cb-b870-30c19700170f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f69c29b-ab8d-410c-995a-62dc0a9744eb","keywords":null,"link":"/elet/20201107_kamala_harris_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_donald_trump","timestamp":"2020. november. 07. 20:48","title":"Megcsináltuk! – videón a pillanat, amikor leendő alelnöke köszönti a megválasztott elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e9b113-d330-4155-8167-ba2c3c90be07","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hazai közétkeztetés igen kevés pénzből gazdálkodik, ám a szakértők szerint ennek nem kellene megakadályoznia azt, hogy egészségesebb, akár bioélelmiszereket használjanak fel az ételek elkészítésénél. Ehhez elsősorban a beszerzési módokon kellene változtatni, de jó lenne átalakítani a fogyasztók ízlését is.","shortLead":"A hazai közétkeztetés igen kevés pénzből gazdálkodik, ám a szakértők szerint ennek nem kellene megakadályoznia azt...","id":"20201107_okomenza_kozetkeztetes_fenntarthatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e9b113-d330-4155-8167-ba2c3c90be07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c0c1d7-6d9a-4a85-8aec-1a59136da957","keywords":null,"link":"/zhvg/20201107_okomenza_kozetkeztetes_fenntarthatosag","timestamp":"2020. november. 07. 11:00","title":"Kőbe van vésve, hogy a menza csak egészségtelen lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed58497f-5f50-43f0-a82d-77a829278cff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég jelent meg a Samsung Galaxy S20 jóárasított változata, a Galaxy S20 Fan Edition (rajongói kiadás) névre keresztelt készülék. Lehet, hogy a Galaxy Note20-nak is lesz hasonló változata?","shortLead":"Nemrég jelent meg a Samsung Galaxy S20 jóárasított változata, a Galaxy S20 Fan Edition (rajongói kiadás) névre...","id":"20201106_samsung_galaxy_note20_fe_olcsobb_kiadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed58497f-5f50-43f0-a82d-77a829278cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b390ec-4468-428a-8911-736f7dabf20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_samsung_galaxy_note20_fe_olcsobb_kiadas","timestamp":"2020. november. 06. 18:03","title":"Véletlen? Elírás? Van itt valami egy olcsóbbnak tűnő Samsung csúcsmobilról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]