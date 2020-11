Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"324840fd-3696-442d-a55a-4ab0895c4717","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Új alkotással, a budapesti rockszínteret bemutató filmmel jelentkezett a BP Underground-sorozat. Koltay Anna és Turán Eszter rendezők még a tavaszi lezárások előtt kezdték el forgatni a kétrészes epizódot, amely az underground szcénát bemutató korábbi filmekhez hasonlóan egyszerre értékes korlenyomat és tisztelgés a zenei közeg előtt. Turán Eszterrel beszélgettünk lázadásról, fanyalgókról, a 90-es évek reményeiről és arról is, hogy milyen okból jön el az underground hitelesség-ellenőrző bizottság.","shortLead":"Új alkotással, a budapesti rockszínteret bemutató filmmel jelentkezett a BP Underground-sorozat. Koltay Anna és Turán...","id":"20201106_BP_Underground_dokumentumfilm_sorozat_Turan_Eszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=324840fd-3696-442d-a55a-4ab0895c4717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33e657a-7c29-4854-861c-bf558e692294","keywords":null,"link":"/elet/20201106_BP_Underground_dokumentumfilm_sorozat_Turan_Eszter","timestamp":"2020. november. 06. 20:00","title":"A vak komondorok országában nem csak macsó férfiak nyomulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendőrség szerint az a cél, hogy kiszűrjék azokat, akik mások egészségét veszélyeztetik.","shortLead":"A rendőrség szerint az a cél, hogy kiszűrjék azokat, akik mások egészségét veszélyeztetik.","id":"20201108_Birsag_kijarasi_korlatozas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580626ab-825c-4bf6-a456-1761e38ea075","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Birsag_kijarasi_korlatozas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 08. 18:41","title":"Átlagosan 20 ezer forintos bírságot osztottak a rendőrök a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor vasárnap reggel tárgyalt a kamara elnökével a Karmelita Kolostorban. ","shortLead":"Orbán Viktor vasárnap reggel tárgyalt a kamara elnökével a Karmelita Kolostorban. ","id":"20201108_Parragh_Laszlo_elarulta_mirol_targyalt_Orbannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d3fe73-5796-4675-8308-0aa51b3a48ca","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Parragh_Laszlo_elarulta_mirol_targyalt_Orbannal","timestamp":"2020. november. 08. 17:01","title":"Parragh László két javaslatot tett Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce55d4c2-c46b-48f3-b462-9eee38d736fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyetlen példányban készült járgány motorja egyenesen a Ferrari 308 GTB-ből érkezett. ","shortLead":"Az egyetlen példányban készült járgány motorja egyenesen a Ferrari 308 GTB-ből érkezett. ","id":"20201107_unikum_elado_egy_ferrari_308_gtb_motoros_alig_hasznalt_40_eves_kisauto_sbarro_super_eight","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce55d4c2-c46b-48f3-b462-9eee38d736fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70610e0-f8b8-46ad-9bbe-f1f23b070442","keywords":null,"link":"/cegauto/20201107_unikum_elado_egy_ferrari_308_gtb_motoros_alig_hasznalt_40_eves_kisauto_sbarro_super_eight","timestamp":"2020. november. 07. 06:41","title":"Unikum: eladó egy Ferrari motoros alig használt 40 éves kisautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először lesz nő az Egyesült Államok alelnöke, aki afroamerikai és dél-ázsiai származású. ","shortLead":"Először lesz nő az Egyesült Államok alelnöke, aki afroamerikai és dél-ázsiai származású. ","id":"20201107_Kamala_Harris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f13ba0-757d-4eee-97f2-387f2057afb0","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Kamala_Harris","timestamp":"2020. november. 07. 18:58","title":"Joe Biden mellett Kamala Harris is főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","id":"20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d486b24d-5fd0-43aa-8388-e5136673df35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","timestamp":"2020. november. 07. 19:54","title":"Az ötös lottó számait is kihúzták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállamiság és a pénzügyek összekapcsolásáról az Európai Parlament és a tagállamok között született megállapodást kommentálják szerte a kontinensen, öt jelentős lap cikkeit szemléztük. ","shortLead":"A jogállamiság és a pénzügyek összekapcsolásáról az Európai Parlament és a tagállamok között született megállapodást...","id":"20201107_Europai_lapok_Orban_aligha_pattoghat_mert_szegeny_az_eklezsia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ec77c7-a107-4599-a551-97e9b892eea8","keywords":null,"link":"/360/20201107_Europai_lapok_Orban_aligha_pattoghat_mert_szegeny_az_eklezsia","timestamp":"2020. november. 07. 09:30","title":"Európai lapok: Orbán aligha pattoghat az EU-ban, mert szegény az eklézsia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy vélik, a szülőknek inkább kérniük kellene az óvódavezetőtől és az igazgatóktól, hogy igazolják a gyerekek hiányzását.","shortLead":"Úgy vélik, a szülőknek inkább kérniük kellene az óvódavezetőtől és az igazgatóktól, hogy igazolják a gyerekek...","id":"20201108_PDSZ_iskola_ovoda_koronavirus_hianyzas_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7ce99d-21ce-4222-a5af-e024a4ff1913","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_PDSZ_iskola_ovoda_koronavirus_hianyzas_igazolas","timestamp":"2020. november. 08. 16:08","title":"A PDSZ azt javasolja a szülőknek, hogy ne küldjék óvodába, iskolába a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]