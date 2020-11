Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"557969a6-031d-4072-bbf7-02335771a7dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Levélben gratulált volt minisztere püspökké választásához a kormányfő, aki sok bölcsességet is kívánt Balog Zoltánnak.","shortLead":"Levélben gratulált volt minisztere püspökké választásához a kormányfő, aki sok bölcsességet is kívánt Balog Zoltánnak.","id":"20201106_Orban_Viktor_szerint_szinte_peldatlan_Balog_Zoltan_puspoksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=557969a6-031d-4072-bbf7-02335771a7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be4154-fbd2-4edf-96ec-d1120e17af10","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Orban_Viktor_szerint_szinte_peldatlan_Balog_Zoltan_puspoksege","timestamp":"2020. november. 06. 16:59","title":"Orbán Viktor szerint szinte példátlan Balog Zoltán püspöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b41a2a-f1b1-408e-a799-50185c8aebdd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háromezer ember szorul kórházi kezelésre, közülük 432-en kapnak intenzív ellátást.\r

","shortLead":"Háromezer ember szorul kórházi kezelésre, közülük 432-en kapnak intenzív ellátást.\r

","id":"20201107_Koronavirus_Ausztriaban_is_rekordmagas_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b41a2a-f1b1-408e-a799-50185c8aebdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4351b1a0-88af-4889-aaf3-4ceb6d9ff271","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Koronavirus_Ausztriaban_is_rekordmagas_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 07. 16:02","title":"Koronavírus: Ausztriában rekordmagas az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6670a2c-71b4-4f3c-8b4d-060e67289afb","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"1950-től 1988-ig a nagy október kitörésének évfordulóján Magyarország úgy tett, mintha „szabad köztársaságként” szintén részese lett volna a nagy Oroszország kovácsolta – a szovjet himnuszban megénekelt – frigynek.","shortLead":"1950-től 1988-ig a nagy október kitörésének évfordulóján Magyarország úgy tett, mintha „szabad köztársaságként” szintén...","id":"202045__november_7__kitarto_unnepnap__bevasaroltak__kezdet_es_vegelgyengules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6670a2c-71b4-4f3c-8b4d-060e67289afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a6e9fa-8ade-4be3-a10c-c9cfbe8d15e1","keywords":null,"link":"/360/202045__november_7__kitarto_unnepnap__bevasaroltak__kezdet_es_vegelgyengules","timestamp":"2020. november. 07. 13:30","title":"Gorenje-turizmus, használtautó-piac: végképp karikatúra lett az utolsó \"ünnepi\" november 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332506e3-e500-46cc-8218-0f0fbbce2f2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michiganben, Arizonában és Wisconsinban is nagyot mentek az álhírgyárosok.","shortLead":"Michiganben, Arizonában és Wisconsinban is nagyot mentek az álhírgyárosok.","id":"20201106_fake_news_elnokvalasztas_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=332506e3-e500-46cc-8218-0f0fbbce2f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514c08ca-8189-4aac-a3fb-e4738b111c81","keywords":null,"link":"/elet/20201106_fake_news_elnokvalasztas_amerika","timestamp":"2020. november. 06. 18:10","title":"Filctollakra és fotóstáskára is alapoztak álhíreket az amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","id":"20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d486b24d-5fd0-43aa-8388-e5136673df35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","timestamp":"2020. november. 07. 19:54","title":"Az ötös lottó számait is kihúzták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","shortLead":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","id":"20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7bcb04-3a01-43fb-818d-ce01a7cef54b","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","timestamp":"2020. november. 07. 09:01","title":"Koronavírusos a Fehér Ház kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három megye kivételével mindenütt köd lesz, akár mínusz 3 Celsius fok is lehet.","shortLead":"Három megye kivételével mindenütt köd lesz, akár mínusz 3 Celsius fok is lehet.","id":"20201106_kod_meteorologia_figyelmeztetes_idojaraselorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975cb833-2cd3-4e8f-9cfd-2f72ac8f0fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_kod_meteorologia_figyelmeztetes_idojaraselorejelzes","timestamp":"2020. november. 06. 20:17","title":"Ködös szombatra figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274bbd9c-1fcb-44ec-9264-05527bd3b2d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A győzelmi beszédében Joe Biden arról beszélt, valamennyi amerikai elnöke akar lenni. Első feladata a járvány elleni küzdelem lesz.","shortLead":"A győzelmi beszédében Joe Biden arról beszélt, valamennyi amerikai elnöke akar lenni. Első feladata a járvány elleni...","id":"20201108_Biden_Adjunk_egymasnak_egy_eselyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=274bbd9c-1fcb-44ec-9264-05527bd3b2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb29f6-a424-4ff5-b21e-b6190c6e6ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Biden_Adjunk_egymasnak_egy_eselyt","timestamp":"2020. november. 08. 07:05","title":"Biden: \"Adjunk egymásnak egy esélyt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]