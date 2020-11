Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20201107_Suru_kod_miatt_adott_ki_figyelmeztetest_az_OMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e11abe-fa26-42c2-9316-26ae13bef549","keywords":null,"link":"/cegauto/20201107_Suru_kod_miatt_adott_ki_figyelmeztetest_az_OMSZ","timestamp":"2020. november. 07. 19:47","title":"Sűrű köd miatt adott ki figyelmeztetést az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655c403e-c059-423a-a1be-b2d52ca0ff62","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egymás után gratuláltnak az uniós állam és kormányfők, illetve az uniós intézmények vezetői az Egyesült Államok megválasztott elnökének, Joe Bidennek és alelnökének, Kamala Harrisnak. A szlovén miniszterelnök egyelőre kételkedik, a magyar mással van elfoglalva.","shortLead":"Egymás után gratuláltnak az uniós állam és kormányfők, illetve az uniós intézmények vezetői az Egyesült Államok...","id":"20201107_eu_gratulacio_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=655c403e-c059-423a-a1be-b2d52ca0ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0bfd5c-8046-4d5a-83c6-8ddf0ec46034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_eu_gratulacio_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 07. 20:40","title":"Egész Európa gratulál Bidennek és Harrisnek, Orbán egyelőre hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Párhuzamos valóságot láthat, aki most az M1-re kapcsol.","shortLead":"Párhuzamos valóságot láthat, aki most az M1-re kapcsol.","id":"20201107_Magyar_Hang_kozmedia_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dffed52-30cc-4922-854b-a2d9c9bf08e8","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Magyar_Hang_kozmedia_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 07. 20:56","title":"Magyar Hang: Központi utasításra hallgat a köztévé az elnökválasztás eredményéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec679925-1b78-421a-b005-4f41358ff7a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közleményben a Twitter helyett.","shortLead":"Közleményben a Twitter helyett.","id":"20201107_Igy_koszonte_meg_a_valasztok_bizalmat_Joe_Biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec679925-1b78-421a-b005-4f41358ff7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17fb135-ad9f-470d-a5c8-ac113b3eac2c","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Igy_koszonte_meg_a_valasztok_bizalmat_Joe_Biden","timestamp":"2020. november. 07. 18:08","title":"Itt az ideje a gyógyulásnak - írta közleményében Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jay Timmons szerint az amerikaiak az okos, stabil es megoldás-központú kormányzás lehetőségét keresik.","shortLead":"Jay Timmons szerint az amerikaiak az okos, stabil es megoldás-központú kormányzás lehetőségét keresik.","id":"20201108_Amerikai_elnokvalasztas_gazdasag_eredmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6b7b1f-b719-4832-85c7-0fdf960ba64f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Amerikai_elnokvalasztas_gazdasag_eredmenyek","timestamp":"2020. november. 08. 21:29","title":"\"A békés hatalomátadás hagyományának folytatódnia kell\" - mondják az amerikai gazdasági élet szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN szerint nem érvénytelen egy levélben leadott szavazat csak azért, mert a választás napján urnazárás után érkezett meg.","shortLead":"A CNN szerint nem érvénytelen egy levélben leadott szavazat csak azért, mert a választás napján urnazárás után érkezett...","id":"20201108_CNN_Ezert_nincs_igaza_Trumpnak_amikor_a_valasztasok_elcsalasarol_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4855d9-60f7-4f35-afb6-25522975d71f","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_CNN_Ezert_nincs_igaza_Trumpnak_amikor_a_valasztasok_elcsalasarol_beszel","timestamp":"2020. november. 08. 11:58","title":"CNN: Ezért nincs igaza Trumpnak, amikor a választások elcsalásáról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Parlament előtt lévő jogszabálytervezet lehetővé teszi, hogy a cégek visszaigényeljék az áfát akkor is, ha a vásárló magánszemélyek nem fizették ki a termék vagy a szolgáltatás ellenértékét. Erre korábban kizárólag abban az esetben volt lehetőség, ha a vevő is cég volt. A változás óriási segítség számos vállalatnak, a részletekre is kell azonban figyelni - nem biztos ugyanis hogy minden veszve van akkor, ha első ránézésre nem felelünk meg minden követelménynek.","shortLead":"A Parlament előtt lévő jogszabálytervezet lehetővé teszi, hogy a cégek visszaigényeljék az áfát akkor is, ha a vásárló...","id":"20201107_afatorveny_behajthatatlan_koveteles_b2c","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be634c79-efd4-4099-84e1-9ac052a11c57","keywords":null,"link":"/kkv/20201107_afatorveny_behajthatatlan_koveteles_b2c","timestamp":"2020. november. 07. 08:48","title":"Nem fizetett a vevő? A jövőben legalább az áfát nem bukja a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22024d4d-3159-4597-a935-b0ce9a70b7d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201107_Sokkot_kapott_a_szaudi_hercegno_amikor_eszrevette_hogy_felmillio_euronyi_holmit_loptak_el_a_parizsi_lakasabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22024d4d-3159-4597-a935-b0ce9a70b7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e05a815-d43d-4f52-99fa-8ba908358143","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Sokkot_kapott_a_szaudi_hercegno_amikor_eszrevette_hogy_felmillio_euronyi_holmit_loptak_el_a_parizsi_lakasabol","timestamp":"2020. november. 07. 08:40","title":"Sokkot kapott a szaúdi hercegnő, amikor észrevette, hogy félmillió eurónyi holmit loptak el a párizsi lakásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]