[{"available":true,"c_guid":"7e1dc34e-8fe1-4f70-b9ff-827bc0ab269b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyert Magyarország Izland ellen Budapesten, így 2016 után a következő Eb-n is ott lesz!","shortLead":"Egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyert Magyarország Izland ellen Budapesten, így 2016 után a következő Eb-n is ott...","id":"20201112_Magyarorszag__Izland__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1dc34e-8fe1-4f70-b9ff-827bc0ab269b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb0196-66b5-4120-ac90-556a66c8a726","keywords":null,"link":"/sport/20201112_Magyarorszag__Izland__ELO","timestamp":"2020. november. 12. 20:36","title":"Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b168f-86f5-44d9-8ade-222ef458b669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden több mint 5190 ember került hatósági házi karanténba.","shortLead":"Kedden több mint 5190 ember került hatósági házi karanténba.","id":"20201111_Az_elhunytak_7_szazalekanak_semmilyen_alapbetegsege_nem_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447b168f-86f5-44d9-8ade-222ef458b669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a119c58-b0a2-4f61-b60b-37476d35691f","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Az_elhunytak_7_szazalekanak_semmilyen_alapbetegsege_nem_volt","timestamp":"2020. november. 11. 13:48","title":"Operatív törzs: Az elhunytak 7 százalékának semmilyen alapbetegsége nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. 