[{"available":true,"c_guid":"6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Követeléseik között szerepel az is, hogy a kormány vadászati kiállítás, olimpiai stadion, belgrádi vasút helyett a munkavállalókat és munkáltatókat segítse az uniós forrásokból.","shortLead":"Követeléseik között szerepel az is, hogy a kormány vadászati kiállítás, olimpiai stadion, belgrádi vasút helyett...","id":"20201113_pdsz_azonnali_zarast_kovetel_kozoktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164c5003-c175-4a02-8e77-b5649c8036dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_pdsz_azonnali_zarast_kovetel_kozoktatas","timestamp":"2020. november. 13. 20:44","title":"Az iskolák azonnali bezárását követeli a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4821c9f-61b9-4d7a-b460-9d0696e3ec63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz férfi tangóharmonikával vidította fel a feleségét.\r

\r

","shortLead":"Az olasz férfi tangóharmonikával vidította fel a feleségét.\r

\r

","id":"20201113_Nem_engedtek_be_a_korhazba_a_felesege_ablaka_alatt_adott_szerenadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4821c9f-61b9-4d7a-b460-9d0696e3ec63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ad3eb-333f-49a3-8a61-38fdd56faba6","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Nem_engedtek_be_a_korhazba_a_felesege_ablaka_alatt_adott_szerenadot","timestamp":"2020. november. 13. 11:57","title":"Nem engedték be a kórházba, a felesége ablaka alatt adott szerenádot a 81 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök először tartott sajtótájékoztatót azóta, hogy a demokrata ellenfele, Joe Biden nyerte meg az elnökválasztást.","shortLead":"Az elnök először tartott sajtótájékoztatót azóta, hogy a demokrata ellenfele, Joe Biden nyerte meg az elnökválasztást.","id":"20201114_Donald_Trump_mag_soha_nem_jart_ilyen_kozel_a_vereseg_elismeresehez_de_azert_nem_mondta_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b500e1ac-7665-4c6d-936a-c1c9caa924bf","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Donald_Trump_mag_soha_nem_jart_ilyen_kozel_a_vereseg_elismeresehez_de_azert_nem_mondta_ki","timestamp":"2020. november. 14. 08:21","title":"Donald Trump még soha nem járt ilyen közel a vereség elismeréséhez, de azért nem mondta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e444b168-479c-4ed1-8683-1b6790aad94d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annyira nagynak tűnt, hogy sokan nem hitték el, hogy igazi a felvétel róla.","shortLead":"Annyira nagynak tűnt, hogy sokan nem hitték el, hogy igazi a felvétel róla.","id":"20201114_Hatalmas_aligator_jelent_meg_egy_floridai_golfpalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e444b168-479c-4ed1-8683-1b6790aad94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799a1010-596d-47a9-a794-b370910f2f48","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Hatalmas_aligator_jelent_meg_egy_floridai_golfpalyan","timestamp":"2020. november. 14. 12:09","title":"Hatalmas aligátor jelent meg egy floridai golfpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","id":"20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3354779-b3ea-4dd3-8caa-40aca0c9c120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","timestamp":"2020. november. 13. 17:14","title":"Ha az adóhivatal elkésve bírságol, csökkentse az összeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71105223-89a4-4918-828c-386ede3d6414","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Didier Reynders arra reagált, hogy a kormány a nemekre vonatkozó sorokat írna bele az alaptörvénybe.","shortLead":"Didier Reynders arra reagált, hogy a kormány a nemekre vonatkozó sorokat írna bele az alaptörvénybe.","id":"20201113_igazsagugyi_biztos_alaptorveny_modositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71105223-89a4-4918-828c-386ede3d6414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81dec01-11cc-48bb-add7-070bd9774bf3","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_igazsagugyi_biztos_alaptorveny_modositas","timestamp":"2020. november. 13. 18:31","title":"Bírálta a magyar alaptörvény-módosítást az uniós igazságügyi biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae45dbf-8067-48ef-ab64-cb1b74112bb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Frissítette az egyetemekre és a kollégiumokra kiadott eljárásrendet az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Míg az oktatás főként átáll digitális üzemmódba, addig egyes szakmai gyakorlatokat továbbra is megtarthatnak az egyetemeken. Igaz, csak maszkban. ","shortLead":"Frissítette az egyetemekre és a kollégiumokra kiadott eljárásrendet az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Míg...","id":"20201113_egyetem_rektor_kollegium_itm_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ae45dbf-8067-48ef-ab64-cb1b74112bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa70b3-8125-45dc-a223-202d75c3c81c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_egyetem_rektor_kollegium_itm_jarvany","timestamp":"2020. november. 13. 17:31","title":"Rektori engedéllyel maradhatnak diákok a kollégiumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d3c98-3840-4e88-8c4f-71c3573d6e8d","c_author":"Karsai Gábor","category":"360","description":"A második negyedévhez és a várakozásokhoz képest jobbak a makroszámok, de ez nem adhat okot optimizmusra. A kormány gazdaságvédelmi intézkedései ellentmondásosak, a reáljövedelem csökkent, a nyugdíjasoké különösen. A kilátások pedig nemcsak a járvány miatt bizonytalanok, hanem azért is, mert a jogállamiságról zajló vita az uniós pénzek érkezését is veszélyezteti.","shortLead":"A második negyedévhez és a várakozásokhoz képest jobbak a makroszámok, de ez nem adhat okot optimizmusra. A kormány...","id":"20201113_Karsai_Gabor_Borura_deru_derure_boru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=470d3c98-3840-4e88-8c4f-71c3573d6e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb5b7b6-9550-4813-b5b9-9ca18421d876","keywords":null,"link":"/360/20201113_Karsai_Gabor_Borura_deru_derure_boru","timestamp":"2020. november. 13. 17:20","title":"Karsai Gábor: Borúra derű, derűre ború jön a gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]