Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentgyörgyvölgyi Péter már intézkedett, hogy a belvárosi polgárok számára kizárólagos parkolóhelyeket biztosítsanak a kerületben.","shortLead":"Szentgyörgyvölgyi Péter már intézkedett, hogy a belvárosi polgárok számára kizárólagos parkolóhelyeket biztosítsanak...","id":"20201116_budapest_v_kerulet_parkolas_belvaros_szentgyorgyvolgyi_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c281453-397d-4cb1-ae50-f2847c2b8f34","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_budapest_v_kerulet_parkolas_belvaros_szentgyorgyvolgyi_peter","timestamp":"2020. november. 16. 11:37","title":"Már az V. kerületi fideszes polgármesternek is sok lett kicsit az ingyenes parkolásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányhoz egy plakát is tartozik. A jogvédők felhívásában a korrupt rendszerek elleni fellépéshez kérnek támogatást.","shortLead":"A kampányhoz egy plakát is tartozik. A jogvédők felhívásában a korrupt rendszerek elleni fellépéshez kérnek támogatást.","id":"20201116_orban_viktor_jogvedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a908cbfd-5801-4b8d-a59e-b30672bda039","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_orban_viktor_jogvedok","timestamp":"2020. november. 16. 06:15","title":"Digitálisan megöregített Orbán Viktorral kampányolnak svéd jogvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper családja is elkapta a koronavírust.","shortLead":"A rapper családja is elkapta a koronavírust.","id":"20201114_Ismet_korhazba_kerult_Majka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f39da7-cb65-4ed6-a50c-13420c0a55e4","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Ismet_korhazba_kerult_Majka","timestamp":"2020. november. 14. 20:18","title":"Ismét kórházba került Majka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aab2ee7-182d-4bee-833c-cba719b64763","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A legenda szerint 1956-ban két állandó és antagonisztikus oldal állt szemben egymással, míg a valóságban személyek és csoportok gyorsan változó viszonyai adták ki a forradalom eseményeit, melynek középpontjában sok esetben konszolidálatlan, nehéz sorsú emberek álltak. Kritika.","shortLead":"A legenda szerint 1956-ban két állandó és antagonisztikus oldal állt szemben egymással, míg a valóságban személyek és...","id":"20201116_1956_legendaja_helyett_1956_valosagat_mutatja_be_Eorsi_Laszlo_uj_kotete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aab2ee7-182d-4bee-833c-cba719b64763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dfae67-2acb-4a07-92c1-00012df64508","keywords":null,"link":"/360/20201116_1956_legendaja_helyett_1956_valosagat_mutatja_be_Eorsi_Laszlo_uj_kotete","timestamp":"2020. november. 16. 16:00","title":"A legenda helyett a valóságot mutatja be 56-ról Eörsi László új kötete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529c6a0-1209-48fd-b894-06387cabeafe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Paolo a hős, Coelho a király, a hűtőmágnes szószamuráj” – énekli Bella Levente.



","shortLead":"„Paolo a hős, Coelho a király, a hűtőmágnes szószamuráj” – énekli Bella Levente.



","id":"20201116_Vegre_megenekeltek_Paolo_Coelho_bolcsessegeit__itt_az_uj_Audioshakeklip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d529c6a0-1209-48fd-b894-06387cabeafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85adabc1-c715-495b-abe3-087dfaad1b5a","keywords":null,"link":"/kultura/20201116_Vegre_megenekeltek_Paolo_Coelho_bolcsessegeit__itt_az_uj_Audioshakeklip","timestamp":"2020. november. 16. 11:27","title":"Végre megénekelték Paolo Coelho bölcsességeit – itt az új Audioshake-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0519a2-60b8-4976-adce-cb83bd18a093","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy nógrádi falucska családi házában berendezett csúcslaboratórium rendkívül fontos antitesteket állít elő a koronavírus elleni vakcinakutatás számára.","shortLead":"Egy nógrádi falucska családi házában berendezett csúcslaboratórium rendkívül fontos antitesteket állít elő...","id":"20201115_Magyarok_a_vakcinakutatas_elvonalaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0519a2-60b8-4976-adce-cb83bd18a093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65da6966-a49b-4f25-af42-14157137b3e9","keywords":null,"link":"/kkv/20201115_Magyarok_a_vakcinakutatas_elvonalaban","timestamp":"2020. november. 15. 15:15","title":"A Reuters is beszámolt a magyar cégről, amely a vakcinakutatásban jeleskedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belga tudósok szerint a D-vitamin-hiány a koronavírus lefolyására is hatással van: így nagyobb valószínűséggel alakul ki súlyosabb fertőzés.","shortLead":"Belga tudósok szerint a D-vitamin-hiány a koronavírus lefolyására is hatással van: így nagyobb valószínűséggel alakul...","id":"20201116_d_vitamin_immunrendszer_leguti_fertozesek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7aff4ca-b42b-4177-97fa-96060f1a5009","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_d_vitamin_immunrendszer_leguti_fertozesek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 09:03","title":"Kutatóorvosok üzenik: ha jót akar magának, szedjen D-vitamint a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy szakaszon buszok viszik az embereket.","shortLead":"Egy szakaszon buszok viszik az embereket.","id":"20201114_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_Szolnok_es_Budapest_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf3f9fd-d77f-449a-aa44-b1a2d28e1152","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_Szolnok_es_Budapest_kozott","timestamp":"2020. november. 14. 18:46","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok Szolnok és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]