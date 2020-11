Számos állami támogatás teheti olcsóbbá az ingatlanvásárlást 2021-ben, emellett azoknak is kedvez a kormány, akik a meglévő lakásukat szeretnék felújítani. Utóbbi esetben januártól akár hárommillió forint vissza nem térítendő állami támogatást is igénybe lehet venni, azzal a feltétellel, hogy a támogatás csak a költségek felét fedezheti. A Bank360.hu ahhoz ad néhány tippet, hogy miből érdemes előteremteni a felújításhoz szükséges pénz másik felét.

Az elmúlt években több támogatás is segítette a családokat abban, hogy saját lakáshoz jussanak, arra azonban eddig nem sok lehetőség volt, hogy meglévő ingatlant lehessen felújítani. A csokkal ugyanis csak bővítésre, a falusi csokkal pedig bővítésre és korszerűsítésre van lehetőség. A 2021 januárjában induló otthonfelújítási támogatás ebben a tekintetben hiánypótló támogatási elem.

Mit tudunk eddig az otthonfelújítási támogatásról?

A támogatás a már saját ingatlannal rendelkező családoknak nyújt segítséget, legfeljebb hárommillió forintig, amelyet felújításra, bővítésre, korszerűsítésre lehet használni, ezen belül pedig fele-fele arányban lehet anyagköltségre és munkadíjra fordítani. A támogatás legfeljebb a felújítási költségek felét teheti ki.

Jelenleg a támogatásnak az alábbi feltételeit ismerjük:

Az igénylőnek legyen legalább egy gyermeke, akit a saját otthonában nevel.

Az igénylők lehetnek házastársak, élettársak, egyedülálló és elvált szülők is.

A gyermekeket külön nevelő elvált szülők osztozhatnak a támogatási összegen.

Gyermeknek számít, aki még nem töltötte be a 25. életévét (de a már legalább 12. hét utáni magzat is), és nincs életkori határ abban az esetben, ha a család beteg, folyamatos gondozásra szoruló gyermeket nevel, és jogosultak a gyermek otthongondozási díjára (gyod).

Az igénylőnek legalább egyéves folytonos TB jogviszonnyal kell rendelkeznie, maximum 30 nap megszakítással, a felsőoktatási jogviszony és az álláskeresési járadék időszaka is beszámítható.

Az igénylőnek nem lehet köztartozása.

Novák Katalin tárca nélküli miniszter tájékoztatója szerint egy család csak egyszer veheti igénybe a hárommillió forintos támogatást. Az igénylő családoknak a 2021. januártól elvégzett felújítási munkálatokról kell számlát bemutatni, emellett szerződést is kell kötni a kivitelezővel – ehhez az állam blanketta szerződést is ad. A szerződést és az összegyűjtött számlákat kell benyújtani az államkincstárhoz – ezek alapján történik meg a támogatás kifizetése. Fontos, hogy a felújított lakást a támogatás folyósítása után fél éven belül bármikor ellenőrizhetik – ezzel kapcsolatban a területileg illetékes kormányhivatal fog intézkedni.

Önerőre is szükség van, hogy megérje belevágni

Aki szeretné a maximális, hárommillió forintot igényelni, annak az 50 százalékos szabály alapján legalább hatmillió forint értékben kell felújítást végeznie otthonán. Mivel a támogatást utólag, a felújítási munkálatok elvégzése után fizeti ki az állam, az igénylőnek saját forrásból kell kifizetnie a teljes összeget – önerő nélkül tehát nem lehet belekezdeni a felújításba.

De honnan érdemes előteremteni a hiányzó forrást azoknak, akik nem rendelkeznek 6 millió forinttal? Példánkban egy olyan család esetét vettük számításba, akiknek csak egymillió forint megtakarításuk van.

Több lehetőség is szóba jöhet a finanszírozásnál

Több opciót is érdemes figyelembe venni, ha külső pénzügyi forrásra van szükség. Megoldást jelenthet például egy szabad felhasználású személyi kölcsön. Feltéve, hogy a családnak van egymillió forint megtakarítása, további ötmillió forintra lenne szüksége, hogy ki tudja használni a maximálisan elérhető hárommillió forintos támogatást.

Ötmillió forintos hitelösszeggel és hétéves futamidővel számolva a THM-plafon miatt év végéig 5,74 százalékos induló THM-mel és 72 080 forintos törlesztőrészlettel igényelhető személyi kölcsön, januártól azonban változnak a feltételek: a havi törlesztőrészlet 75 811 forint lesz, a teljes futamidőre vonatkozó THM 7,33 százalék, a teljes visszafizetendő összeg pedig 6 360 662 forint. A Bank360.hu személyi kölcsön kalkulátora szerint ennél az ajánlatnál jelenleg nincs kedvezőbb, de érdemes összehasonlítani több ajánlatot is.

A másik lehetőség a finanszírozásra a szabad felhasználású jelzáloghitel, itt szintén ötmillió forintos hitelösszeggel és hétéves futamidővel számoltak a Bank360.hu elemzői. Itt valamivel olcsóbb ajánlatok érhetőek el, mint a személyi kölcsönöknél: 5,38 százalékos THM-mel igényelhető kölcsön, így a havi törlesztőrészlet 70 858 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 5 984 244 forint. A szabad felhasználású jelzáloghitel kalkulátorral több ajánlatot is össze lehet vetni.

“Összességében a jelzáloghitel a fenti példát tekintve akár 300-400 ezer forinttal is olcsóbb lehet, mint egy személyi kölcsön, azt viszont érdemes figyelembe venni, hogy az igénylés a jelzáloghitel esetében több hetet is igénybe vehet, emellett ingatlanfedezet bevonására is szükség van” – emelte ki Vrazsovits Rita, a Bank360.hu elemzője. A személyi kölcsönök igénylése ezzel szemben egyszerűbb, a szükséges dokumentumok beszerzésével együtt is letudható mindössze néhány nap alatt, így a szükséges forráshoz is gyorsabban hozzá lehet jutni – igaz, valamivel drágábban.