Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Nem volt vita sem a jogállamiságról, sem pedig a költségvetési ügyekről az uniós tagállami vezetők videokonferenciáján. Orbán Viktor megismételte álláspontját, a kormányfők pedig megbízták Angela Merkelt, hogy dolgozzon ki mindenki számára megfelelő megoldást.","shortLead":"Nem volt vita sem a jogállamiságról, sem pedig a költségvetési ügyekről az uniós tagállami vezetők videokonferenciáján...","id":"20201119_Negyedoras_vitat_rt_a_magyarlengyel_veto_az_EUcsucson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4a8b69-f22f-477a-9919-48afcfd56249","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Negyedoras_vitat_rt_a_magyarlengyel_veto_az_EUcsucson","timestamp":"2020. november. 19. 23:55","title":"Negyedórás vitát ért a magyar-lengyel vétó az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Soha nem látott hévvel esett neki a magyar kormány az Európai Unió vezetőinek, miután kiderült: nem tudja elkerülni, hogy az uniós pénzek kifizetését a jogállamisági feltételekhez kössék. Varga Judit kiéheztetésről beszélt a héten, Orbán a migránskártyát húzta elő, és mindenki a magyar vétót emlegeti. De miről beszélnek és kinek van igaza? Az EUrologus rendet vág a nyilatkozatháborúban a csütörtöki EU-csúcs előtt.","shortLead":"Soha nem látott hévvel esett neki a magyar kormány az Európai Unió vezetőinek, miután kiderült: nem tudja elkerülni...","id":"20201119_QA_MFF_europai_unio_eu_koltsegvetes_jogallamisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32191fa-f31c-4bc4-ba67-28fa49fd52a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_QA_MFF_europai_unio_eu_koltsegvetes_jogallamisag","timestamp":"2020. november. 19. 06:30","title":"Elmagyarázzuk, hol tart most az Orbán–EU-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Sára Sándor és Moór Marianna fia, Sára Balázs kinevezéséről a Film- és Médiaintézet élére az egyetem oktatói csak egy nekik küldött levél aláírásából értesültek.","shortLead":"Sára Sándor és Moór Marianna fia, Sára Balázs kinevezéséről a Film- és Médiaintézet élére az egyetem oktatói csak...","id":"20201120_szfe_film_es_mediaintezet_vezeto_sara_balazs_kinevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36dbdd26-6f43-49b5-8359-a1d2b38f102d","keywords":null,"link":"/kultura/20201120_szfe_film_es_mediaintezet_vezeto_sara_balazs_kinevezes","timestamp":"2020. november. 20. 14:04","title":"SZFE: kineveztek egy új intézetvezetőt, a tanároknak nem szóltak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja Nagy Gábor a várható új amerikai kormányzatról. A HVG szakújságírója szerint az Egyesült Államok külpolitikájában több olyan szereplő is fontos posztot kaphat, akik képben vannak Európával és jól ismerik Magyarországot is. Emiatt más diplomáciai reakciókra számíthat Orbán Viktor is, ha keményen lép fel. ","shortLead":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja...","id":"20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2906bd39-7e7f-4245-949e-8714fa1d4887","keywords":null,"link":"/360/20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","timestamp":"2020. november. 19. 11:00","title":"Még annál is rosszabb magyar–amerikai viszony jöhet, mint Obama idején volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e95e9c-a394-4563-807c-1471befea29d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Holland forgalomfigyelő kamerához fejlesztettek ki egy szoftvert, amely éjjel-nappal azt elemzi, hogy mobilozik-e az alatta elhaladó autós vezetés közben.","shortLead":"Holland forgalomfigyelő kamerához fejlesztettek ki egy szoftvert, amely éjjel-nappal azt elemzi, hogy mobilozik-e...","id":"20201120_Okoskamerakkal_kezdik_szurni_a_mobilozo_autosokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e95e9c-a394-4563-807c-1471befea29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8f69d3-84fd-4ef6-86de-6f743b32b42f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Okoskamerakkal_kezdik_szurni_a_mobilozo_autosokat","timestamp":"2020. november. 20. 10:44","title":"Automatikusan szűri egy kamera a mobilozó autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe3256-8f64-4eb6-be15-35422a4445a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom kínálatában mostantól elérhetők az új generációs, Wi-Fi 6 szabványt támogató eszközök, melyek gyorsabb, stabilabb netkapcsolatot biztosítanak – közölte a szolgáltató.","shortLead":"A Magyar Telekom kínálatában mostantól elérhetők az új generációs, Wi-Fi 6 szabványt támogató eszközök, melyek...","id":"20201119_magyar_telekom_wifi_6_router_mesh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe3256-8f64-4eb6-be15-35422a4445a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e932d4e-c1e5-44d1-a8fa-1ae521b90fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_magyar_telekom_wifi_6_router_mesh","timestamp":"2020. november. 19. 11:33","title":"Gyorsabb lesz otthon a wifi: új eszközöket vezetett be a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953e5880-6f86-4470-b7f9-ff9db1f515ea","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyre többször fordul elő, hogy már a megfigyelő és a belgyógyászati Covid-osztályokon is sürgős, intenzív beavatkozásra van szükség, elmosódnak az osztályok közötti határok. Az intenzív ágyakkal folytatott számháborúnak nem sok értelme van a szakemberek szerint, sőt érdemes lenne békén hagyni az ágyszámokat és inkább a szakszemélyzetre koncentrálni. Hiába lesz megfelelő számú ágy, mert ha nincs, aki ott álljon a beteg mellett, az jelentősen csökkenti majd az esélyeit a túlélésre. Helyszíni beszámolók kontra ágyszám-matematika. ","shortLead":"Egyre többször fordul elő, hogy már a megfigyelő és a belgyógyászati Covid-osztályokon is sürgős, intenzív...","id":"20201120_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=953e5880-6f86-4470-b7f9-ff9db1f515ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba1776c-21f7-4f90-93b0-ac94fc62de9d","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. november. 20. 11:22","title":"„Lehet nyolcmillió ágy is az országban, de ha nincs melléjük ember, akkor mindegy”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint továbbra sem kapják meg időben a béreket, szintén nehezményezik, hogy a vállalatnak már egy ideje nincs igazgatósága és cégvezetője sem.","shortLead":"A szakszervezet szerint továbbra sem kapják meg időben a béreket, szintén nehezményezik, hogy a vállalatnak már...","id":"20201120_Harom_minisztertol_kernek_segitseget_a_Dunaferr_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53edeecc-bc35-47bd-bbb2-4873dd88cbe9","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_Harom_minisztertol_kernek_segitseget_a_Dunaferr_dolgozoi","timestamp":"2020. november. 20. 14:27","title":"Három minisztertől kérnek segítséget a Dunaferr dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]