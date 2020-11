Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sodró lendületű, egyik történetet a másikba öltő regény, amely sok mindent feltár az elmúlt harminc-negyven évből: a dolgozókat kisemmiző privatizációtól „az elkövéredett, vastagnyakú vágómarhákhoz” hasonlatossá vált politikusokig.","shortLead":"Sodró lendületű, egyik történetet a másikba öltő regény, amely sok mindent feltár az elmúlt harminc-negyven évből...","id":"202047_konyv__uj_vilag_uj_no_hay_janos_acegvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3dae1e-8b08-41c6-9772-12fec77f3daa","keywords":null,"link":"/360/202047_konyv__uj_vilag_uj_no_hay_janos_acegvezeto","timestamp":"2020. november. 19. 14:00","title":"Háy János: A cégvezető - Mindent szabad, amit nem tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Facebook-oldalán tették közzé azt a videót az operatív törzs üléséről, amelyen az elsőként felszólaló Pintér Sándor belügyminiszter 6440 új koronavírusos beteget \"jelentett\" a miniszterelnöknek. 