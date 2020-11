Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"","category":"vilag","description":"Megdőlt a 24 óra alatt regisztrált új fertőzöttek száma Oroszországban. Moszkva van a legnehezebb helyezetben.","shortLead":"Megdőlt a 24 óra alatt regisztrált új fertőzöttek száma Oroszországban. Moszkva van a legnehezebb helyezetben.","id":"20201121_Kilottek_a_fertozesszamok_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787bb41c-074a-4961-b7c9-6adf51198515","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Kilottek_a_fertozesszamok_Oroszorszagban","timestamp":"2020. november. 21. 14:32","title":"Kilőttek a fertőzésszámok Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a866c296-482d-4282-b2ea-49642aa6d180","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Minden korábbinál fejlettebb hőkamerával és szinte minden kínzást elviselő készülékházzal rendelkezik a Caterpillar új okostelefonja. Olcsóbb lett az elődjénél, cserébe néhány funkcióval kevesebb található benne.","shortLead":"Minden korábbinál fejlettebb hőkamerával és szinte minden kínzást elviselő készülékházzal rendelkezik a Caterpillar új...","id":"20201121_hokameras_telefon_cat_s62_pro_strapamobil_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a866c296-482d-4282-b2ea-49642aa6d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82a7ea0-add9-4924-b109-7a54f0d8c0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_hokameras_telefon_cat_s62_pro_strapamobil_teszt_velemeny","timestamp":"2020. november. 21. 18:30","title":"A telefon, ami akkor sem jön zavarba, ha 180 centiről acélra ejtjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce896b7b-3080-486f-8494-c09a12f059e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy műszaki hibás kamion miatt torlódik a forgalom.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion miatt torlódik a forgalom.","id":"20201121_Dugo_M0","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce896b7b-3080-486f-8494-c09a12f059e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615cb999-dc5e-413a-87cc-ec1aaafdcdbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Dugo_M0","timestamp":"2020. november. 21. 12:41","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Bloomberg és a The New York Times is úgy tudja, kedden azt jelenthetik be, hogy Anthony Blinken lesz a következő amerikai külügyminiszter.","shortLead":"A Bloomberg és a The New York Times is úgy tudja, kedden azt jelenthetik be, hogy Anthony Blinken lesz a következő...","id":"20201123_Anthony_Blinken_kulugyminiszter_usa_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a9c4ea-bcce-404b-9210-0daf4d5cbe07","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_Anthony_Blinken_kulugyminiszter_usa_biden","timestamp":"2020. november. 23. 05:44","title":"Egyre valószínűbb, hogy a félig magyar Anthony Blinken lesz az USA új külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e6fb57-73bf-44bd-ad21-c756d312f2c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha már kimozdulni nem tudunk, legalább hallgassuk meg egy zseniális honlapon a természet legcsodásabb vidékeinek hangjait.\r

\r

","shortLead":"Ha már kimozdulni nem tudunk, legalább hallgassuk meg egy zseniális honlapon a természet legcsodásabb vidékeinek...","id":"20201121_Zsenialis_honlap_belehallgathatunk_a_nemzeti_parkok_hangaiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87e6fb57-73bf-44bd-ad21-c756d312f2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bd6fc7-214f-484c-ba84-393c489fa13b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201121_Zsenialis_honlap_belehallgathatunk_a_nemzeti_parkok_hangaiba","timestamp":"2020. november. 21. 12:31","title":"Zseniális honlap: belehallgathatunk a nemzeti parkok hangjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544d8b7b-7e1f-40e4-a606-87fc0689fb8b","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A százéves ember kilépett az ablakon, egyszer már visszatért, de kétséges, hogy ezt újból megteszi-e. Amíg a sorsa eldől, a nálunk is népszerű bestsellerszerző az Édes a Bosszú Részvénytársaság című új regényében forradalmian új üzleti modellt mutat be.","shortLead":"A százéves ember kilépett az ablakon, egyszer már visszatért, de kétséges, hogy ezt újból megteszi-e. Amíg a sorsa...","id":"202047__jonas_jonasson_sved_iro__bosszuterapiarol_globalis_humorrol__torlesztesi_vagy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544d8b7b-7e1f-40e4-a606-87fc0689fb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d58592b-b758-4f98-9e44-e6125599c898","keywords":null,"link":"/360/202047__jonas_jonasson_sved_iro__bosszuterapiarol_globalis_humorrol__torlesztesi_vagy","timestamp":"2020. november. 22. 16:00","title":"Jonas Jonasson: \"A bosszú sokszor az első lépés a háborúhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43fb1f-5b7e-4b89-a207-af14aa3aefb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahmedabad városa három napig teljes kijárási tilalommal kénytelen élni. Úgy tűnik, komolyan veszik.","shortLead":"Ahmedabad városa három napig teljes kijárási tilalommal kénytelen élni. Úgy tűnik, komolyan veszik.","id":"20201122_ahmedabad_india_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb43fb1f-5b7e-4b89-a207-af14aa3aefb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e5f121-fa3a-40da-9c0b-9a87c36d2ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_ahmedabad_india_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 22. 21:22","title":"Ennyire üresen talán még soha nem láthatta Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc57a0f-b872-4112-b083-f06319980bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy véletlenül kiposztolt kép alapján kitalálta a jelszót és az Európai Unió egyik legérzékenyebb területéről folytatott videokonferenciára jutott be egy holland újságíró. A holland védelmi miniszter rendőrökkel fenyegette, de közben mosolygott.","shortLead":"Egy véletlenül kiposztolt kép alapján kitalálta a jelszót és az Európai Unió egyik legérzékenyebb területéről...","id":"20201121_Ujsagiro_trollkodta_meg_az_EU_titkos_vedelmi_konferenciajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc57a0f-b872-4112-b083-f06319980bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf507889-f628-49ed-8ae4-005e3be73c71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_Ujsagiro_trollkodta_meg_az_EU_titkos_vedelmi_konferenciajat","timestamp":"2020. november. 21. 18:25","title":"Újságíró trollkodta meg az EU titkos védelmi konferenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]