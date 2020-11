Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, elsősorban az amerikai régióból üzemeltetett webszolgáltatás sem működik most megfelelően az Amazon Web Services hibája miatt. A rendszer néhány hónapja a világ eddigi legkomolyabb túlterheléses támadását szenvedte el.","shortLead":"Több, elsősorban az amerikai régióból üzemeltetett webszolgáltatás sem működik most megfelelően az Amazon Web Services...","id":"20201125_internet_amazon_web_services_aws_hiba_weboldalak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09a4c4e-f305-4e7f-a686-48ce375f6d04","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_internet_amazon_web_services_aws_hiba_weboldalak","timestamp":"2020. november. 25. 19:07","title":"Valami nagy gond van az Amazonnál, csuklik tőle az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Uniós pénzekre pályázhatnak a divat- és dizájnipari vállalkozások.","shortLead":"Uniós pénzekre pályázhatnak a divat- és dizájnipari vállalkozások.","id":"20201124_divatipar_7_milliard_ginop_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123c2c69-3039-4080-b98f-f69fd5b1c43e","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_divatipar_7_milliard_ginop_tamogatas","timestamp":"2020. november. 24. 08:06","title":"7 milliárd forintos támogatást kap a divatipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A huszadik század korai éveinek repülőpilótáira emlékezik a Bugatti újdonsága. ","shortLead":"A huszadik század korai éveinek repülőpilótáira emlékezik a Bugatti újdonsága. ","id":"20201125_28_millio_euroba_kerul_a_kulonleges_Bugatti_Chiron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1191e973-30ae-442f-959a-6667d62f9c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_28_millio_euroba_kerul_a_kulonleges_Bugatti_Chiron","timestamp":"2020. november. 25. 17:02","title":"Egymilliárd forint a nevében is különleges Bugatti Chiron Les Legendes Du Ciel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21fd186-c8fe-4fa3-95df-61258848e6bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha kikapcsoljuk a menetstabilizátort, akkor egy villanymotoros Porschéval is kiválóan lehet kilinccsel előre haladni.","shortLead":"Ha kikapcsoljuk a menetstabilizátort, akkor egy villanymotoros Porschéval is kiválóan lehet kilinccsel előre haladni.","id":"20201124_uj_rekord_55_percig_drifteltek_egy_elektromos_porsche_taycan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21fd186-c8fe-4fa3-95df-61258848e6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ff1a4b-acc3-474d-ba06-edb78e70cb0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_uj_rekord_55_percig_drifteltek_egy_elektromos_porsche_taycan","timestamp":"2020. november. 24. 07:59","title":"Új rekord: 55 percig drifteltek egy elektromos Porschéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab3c8bc-544c-47cf-9715-0f90118d39de","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Egy évtized alatt hetven százalékkal nőtt az Európai Unióban a hajléktalanok száma, most több mint 700 ezer embernek kell nap mint nap szembe néznie azzal, hogy nincs tető a feje felett. Az Európai Parlament azt a cél tűzte ki, hogy 2030-ig számolja fel az EU a hajléktalanságot.","shortLead":"Egy évtized alatt hetven százalékkal nőtt az Európai Unióban a hajléktalanok száma, most több mint 700 ezer embernek...","id":"20201124_700_ezer_hajlektalan_van_az_EUban__rohamosan_no_a_szamuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ab3c8bc-544c-47cf-9715-0f90118d39de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5824c5-c90c-4d19-909c-81b84077f151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_700_ezer_hajlektalan_van_az_EUban__rohamosan_no_a_szamuk","timestamp":"2020. november. 24. 11:30","title":"700 ezer hajléktalan van az EU-ban - rohamosan nő a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem a \"megfelelő\" platformon rögzítik vendégeik adatait. Érdekükben már az iparkamara is megkereste az adatszolgáltatási központot felügyelő Magyar Turisztikai Ügynökséget.","shortLead":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem...","id":"20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c9bf24-8f41-4011-ba87-43a14213abc3","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","timestamp":"2020. november. 25. 11:20","title":"Furcsa hiba: egy kedvezmény miatt maradnak ki szállásadók ezrei az állami kártérítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzoltók egy holttestet találtak az V. kerületi lakásban.","shortLead":"A tűzoltók egy holttestet találtak az V. kerületi lakásban.","id":"20201125_lipotvaros_tuz_lakastuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f717bd-ed2e-4d6d-843c-5fe2336a8f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_lipotvaros_tuz_lakastuz","timestamp":"2020. november. 25. 18:00","title":"Kiégett egy lakás Lipótvárosban, egy ember meghalt a tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Külügyminisztérium államtitkára ezzel vágott vissza, miután a színész egy közleményében úgy fogalmazott: Orbán propagandagépezete hazugságokat közöl róla.","shortLead":"A Külügyminisztérium államtitkára ezzel vágott vissza, miután a színész egy közleményében úgy fogalmazott: Orbán...","id":"20201124_menczer_tamas_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_george_clooney","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604968e-b178-41fe-832a-f3106112c52b","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_menczer_tamas_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_george_clooney","timestamp":"2020. november. 24. 07:42","title":"Menczer Tamás: George Clooney egy jó színész, de nem világpolitikai orákulum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]