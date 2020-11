Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85ee672f-e8a8-4f07-811e-a774c8674f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült több mint 1000 km/h-s végsebességet kicsikarni egy szupervonatból. A dél-koreai szerelvény egy csőben haladt.","shortLead":"A világon elsőként sikerült több mint 1000 km/h-s végsebességet kicsikarni egy szupervonatból. A dél-koreai szerelvény...","id":"20201125_del_korea_szupervonat_csovonat_hyperloop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85ee672f-e8a8-4f07-811e-a774c8674f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9ada72-3418-4921-abb9-62becb9cf1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_del_korea_szupervonat_csovonat_hyperloop","timestamp":"2020. november. 25. 08:33","title":"1019 km/h-val száguldott egy vonat Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. Különc, ellentmondásos, ihletett, öntörvényű, mint minden zseni. 60 évet élt.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. Különc, ellentmondásos, ihletett, öntörvényű, mint minden zseni. 60 évet...","id":"20201125_Akinek_isten_keze_is_segitett__meghalt_Diego_Maradona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cc4f5-5210-4629-842f-d69c962fc5f1","keywords":null,"link":"/360/20201125_Akinek_isten_keze_is_segitett__meghalt_Diego_Maradona","timestamp":"2020. november. 25. 20:00","title":"Maradona nem csak focista, popsztár és népi hős is volt egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Levette napirendről a békési Weinckheim-kastély ügyét a gazdasági bizottság, így egyelőre nem lesz szavazás sem erről a parlamentben. A fordulatról a térség jobbikos képviselője a közösségi oldalon jelentett.","shortLead":"Levette napirendről a békési Weinckheim-kastély ügyét a gazdasági bizottság, így egyelőre nem lesz szavazás sem erről...","id":"20201124_Egyelore_megsem_felugyelheti_Lazar_Janos_a_szabadkigyosi_kastelyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7560b4-7c50-4e57-b53f-ceac7e0702a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Egyelore_megsem_felugyelheti_Lazar_Janos_a_szabadkigyosi_kastelyt","timestamp":"2020. november. 24. 13:33","title":"Egyelőre mégsem felügyelheti Lázár János a szabadkígyósi kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már közel 5 millió darab érkezett Magyarországra a koronavírusos betegek kezelésére használt gyógyszerből.","shortLead":"Már közel 5 millió darab érkezett Magyarországra a koronavírusos betegek kezelésére használt gyógyszerből.","id":"20201125_Kina_tabletta_favipiravir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b8c17e-75fe-4804-8a72-1f2aebb52042","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_Kina_tabletta_favipiravir","timestamp":"2020. november. 25. 18:02","title":"Újabb egymillió tabletta favipiravir érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz államfő nem vehet igénybe engedélyezetlen oltást, ugyanakkor a tesztfázisban lévő vakcinával már oltják az egészségügyi dolgozókat és a tanárokat. A vakcina vizsgálatához minták érkeztek Magyarországra.","shortLead":"Az orosz államfő nem vehet igénybe engedélyezetlen oltást, ugyanakkor a tesztfázisban lévő vakcinával már oltják...","id":"20201124_A_Kreml_szerint_Putyin_nem_oltatta_be_magat_az_orosz_csodavakcinaval_mert_nem_oltathatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b30b87-2143-4f1f-950f-c3596c1419fc","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_A_Kreml_szerint_Putyin_nem_oltatta_be_magat_az_orosz_csodavakcinaval_mert_nem_oltathatja","timestamp":"2020. november. 24. 17:11","title":"A Kreml elmagyarázta, Putyin miért nem oltatta be magát az orosz vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Amolyan kettő az egyben megoldással rukkoltak elő amerikai kutatók: a légkörbe kerülő üvegházhatású gázokat és az élelmiszer-pazarlást is csökkentenék egyszerre. ","shortLead":"Amolyan kettő az egyben megoldással rukkoltak elő amerikai kutatók: a légkörbe kerülő üvegházhatású gázokat és...","id":"20201124_Felesleges_tejjel_kotnek_meg_a_tudosok_a_szendioxidot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580bbd6c-b8dd-4f3b-8848-5f1028306eb2","keywords":null,"link":"/zhvg/20201124_Felesleges_tejjel_kotnek_meg_a_tudosok_a_szendioxidot","timestamp":"2020. november. 24. 11:57","title":"Kiöntésre ítélt tejjel kötnék meg a tudósok a szén-dioxidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0167a31-31d3-408e-a90a-30fbc2b272f1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az évtizedekkel ezelőtti családi történetek nem mindig vidámak, hiszen sok közülük a 20. század viszontagságos éveire esik. De miért érzi magát zavarban 70 év múltán is egy német fiatal, ha a második világháború a téma? Nagyi Projekt, második rész.","shortLead":"Az évtizedekkel ezelőtti családi történetek nem mindig vidámak, hiszen sok közülük a 20. század viszontagságos éveire...","id":"20201124_Doku360_Nagyi_Projekt_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0167a31-31d3-408e-a90a-30fbc2b272f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a832ae-df5b-4ee8-b460-861144041945","keywords":null,"link":"/360/20201124_Doku360_Nagyi_Projekt_masodik_resz","timestamp":"2020. november. 24. 19:00","title":"Doku360: Szívesen részt vettem volna a lincselésben, de nem tudtam volna ütni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szlávik János szerint 90 százalékos hatékonyságú koronavírus elleni védőoltással elég lehet a lakkosság 50-60 százalékát beoltani, hogy ne alakuljon ki nagyobb járvány Magyarországon.","shortLead":"Szlávik János szerint 90 százalékos hatékonyságú koronavírus elleni védőoltással elég lehet a lakkosság 50-60...","id":"20201124_szlavik_sokan_nem_kernek_majd_oltast_de_ez_beleferhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a771b5-6d38-451c-b003-da36a095aa38","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szlavik_sokan_nem_kernek_majd_oltast_de_ez_beleferhet","timestamp":"2020. november. 24. 11:27","title":"Szlávik: Sokan nem kérnek majd oltást, de 90 százalékos hatékonyság mellett ez is beleférhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]