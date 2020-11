Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Este héttől reggel fél 8-ig lehet beállni a Főpolgármesteri Hivatal udvarára.","shortLead":"Este héttől reggel fél 8-ig lehet beállni a Főpolgármesteri Hivatal udvarára.","id":"20201123_parkolo_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae62053-aa74-4e18-aef1-dd16e7140654","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_parkolo_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 23. 18:18","title":"Megnyitja parkolóját a fővárosi önkormányzat a környéken lakók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292534ca-b08c-4131-80ff-12fe6bcf31f9","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Ausztria egészen sokáig kifejezetten kényelmesen kezelte a főleg Bécsben zajló intenzív kémtevékenységet. Ám a novemberi terrortámadás, úgy tűnik, gyökeres fordulatot hoz az ország államvédelmi attitűdjében.","shortLead":"Ausztria egészen sokáig kifejezetten kényelmesen kezelte a főleg Bécsben zajló intenzív kémtevékenységet. Ám...","id":"20201124_Szeretettel_Becsbol_Mar_nem_veszik_felvallrol_a_kemeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292534ca-b08c-4131-80ff-12fe6bcf31f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54576349-a31a-46a0-a26a-0f357e9c6ca1","keywords":null,"link":"/360/20201124_Szeretettel_Becsbol_Mar_nem_veszik_felvallrol_a_kemeket","timestamp":"2020. november. 24. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: A terrortámadás óta már nem veszik félvállról a kémeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689cce2c-a5ba-4240-861d-e7f3bf4517ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hanghívások mellett GPS-es követést és kamerafunkciókat is kínál a mobil nélkül, önállóan is használható Xplora okosóra. Kifejezetten gyerekeknek szánják.","shortLead":"A hanghívások mellett GPS-es követést és kamerafunkciókat is kínál a mobil nélkül, önállóan is használható Xplora...","id":"20201124_telekom_xplora_x5_play_esim_okosora_gyerekeknek_gyerekora_dijcsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=689cce2c-a5ba-4240-861d-e7f3bf4517ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d12248f-43a5-4698-a19d-68bd88b4a2cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_telekom_xplora_x5_play_esim_okosora_gyerekeknek_gyerekora_dijcsomag","timestamp":"2020. november. 24. 13:08","title":"Kifejezetten gyerekeknek szánt okosóra jelent meg a Telekomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik vádlott a járványra hivatkozva maradt távol a tárgyalástól, most azt vizsgálják, meddig tarthat a gyógykezelése. ","shortLead":"Az egyik vádlott a járványra hivatkozva maradt távol a tárgyalástól, most azt vizsgálják, meddig tarthat...","id":"20201123_nicolas_sarkozy_volt_francia_elnok_korrupcios_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fef1089-9598-403d-88a6-8f554f38a7e8","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_nicolas_sarkozy_volt_francia_elnok_korrupcios_per","timestamp":"2020. november. 23. 20:28","title":"Máris felfüggesztették Nicolas Sarkozy korrupciós perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A törvénycsomagról a magyar kormány és az Európai Bizottság képviselői is előadták saját álláspontjukat. A tét annak megállapítása, kimondják-e a magyar kötelezettségszegést. ","shortLead":"A törvénycsomagról a magyar kormány és az Európai Bizottság képviselői is előadták saját álláspontjukat. A tét annak...","id":"20201123_Az_Europai_Birosag_elott_a_Stop_Soros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcbe924-e966-4c2f-9ed8-aea558dbb36e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Az_Europai_Birosag_elott_a_Stop_Soros","timestamp":"2020. november. 23. 18:41","title":"Az Európai Bíróság előtt a Stop Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés igazságügyi bizottsága keddi ülésén hallgatta meg Polt Péter legfőbb ügyész, Darák Péter, a Kúria elnöke, valamint Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke 2019-es évről szóló számadását.","shortLead":"Az Országgyűlés igazságügyi bizottsága keddi ülésén hallgatta meg Polt Péter legfőbb ügyész, Darák Péter, a Kúria...","id":"20201124_polt_peter_legfobb_ugyesz_darak_peter_kuria_orszaggyules_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de23d72b-c9fd-4e75-a941-82124cd065dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_polt_peter_legfobb_ugyesz_darak_peter_kuria_orszaggyules_beszamolo","timestamp":"2020. november. 24. 17:41","title":"Polt Péter szerint a valódi korrupció „nem mindig korrelál a percepciós érzetekkel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e rendkívüli helyzetet a járvány második hulláma az összes – tehát nem csak a koronavírus okozta – halálozás szempontjából.","shortLead":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e...","id":"20201125_Rosszat_igero_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea25e70c-0b94-4559-9743-d6ffb5e19bcc","keywords":null,"link":"/360/20201125_Rosszat_igero_statisztika","timestamp":"2020. november. 25. 07:00","title":"Elfajulóban lehet a járvány, mutatják a KSH többhetes átfutással közölt halálozási adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88adab7f-35be-45fe-9b81-652c500d27c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Volkswagen oldalára üzeneteket is festettek. ","shortLead":"A Volkswagen oldalára üzeneteket is festettek. ","id":"20201125_Auto_csapodott_Angela_Merkel_hivatalaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88adab7f-35be-45fe-9b81-652c500d27c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7149e6-583e-4e38-95a2-d1de2c1885a8","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Auto_csapodott_Angela_Merkel_hivatalaba","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"Kerítésnek hajtott egy összefirkált autó Angela Merkel hivatalánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]