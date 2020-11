Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. Különc, ellentmondásos, ihletett, öntörvényű, mint minden zseni. 60 évet élt.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. Különc, ellentmondásos, ihletett, öntörvényű, mint minden zseni. 60 évet...","id":"20201125_Akinek_isten_keze_is_segitett__meghalt_Diego_Maradona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cc4f5-5210-4629-842f-d69c962fc5f1","keywords":null,"link":"/360/20201125_Akinek_isten_keze_is_segitett__meghalt_Diego_Maradona","timestamp":"2020. november. 25. 20:00","title":"Maradona nem csak focista, popsztár és népi hős is volt egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik a kormánypropaganda, Maradonát gyászolja a világ. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik...","id":"20201126_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037a8b1b-079a-44c3-ae65-f34fa0cd07d1","keywords":null,"link":"/360/20201126_Radar360","timestamp":"2020. november. 26. 08:00","title":"Radar360: Orbán propagandáját nem veszik be, de Merkellel van egy közös titka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9720352-26b2-4fcb-996d-7ca85323ade5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szülinapi köszöntés Snoop Dogg-tól kilencszáz dollárért vagy meccs előtti biztatás Mike Tysontól ötszázért. Amerikában már óriási üzlet épül a hírességek személyre szóló üzeneteire, és a modell Európában is működni látszik.","shortLead":"Szülinapi köszöntés Snoop Dogg-tól kilencszáz dollárért vagy meccs előtti biztatás Mike Tysontól ötszázért. Amerikában...","id":"202047_celeb_kuldi_szivnek_szivesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9720352-26b2-4fcb-996d-7ca85323ade5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5d167-e95a-4ba0-ad8f-75f582071044","keywords":null,"link":"/360/202047_celeb_kuldi_szivnek_szivesen","timestamp":"2020. november. 24. 16:00","title":"Celeb küldi szívnek szívesen – Európát is meghódítja a legújabb startup-őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akárkinek nem jut az állami-uniós támogatásokkal teleszórt magyarországi napenergia-bizniszből. A nagypályások közt ott vannak a kínaiak is, de a kormányzati hátszél – a hazai oligarchákon kívül – leginkább a törököknek kedvez.","shortLead":"Akárkinek nem jut az állami-uniós támogatásokkal teleszórt magyarországi napenergia-bizniszből. A nagypályások közt ott...","id":"202045__energiamix__szelfobia__suss_fel_nap__napraforgok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0219d1aa-221e-45a1-ae41-83c88b2e5fb1","keywords":null,"link":"/360/202045__energiamix__szelfobia__suss_fel_nap__napraforgok","timestamp":"2020. november. 24. 17:00","title":"Orbán és Erdogan barátja lehet nálunk a napenergia királya, de Mészárosra is jut fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb9b163-2072-46f9-9752-db16cb80cd27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elvileg fogyatékos gyerekeknek szól a pályázat, ellenzéki városvezetés még nem nyert. ","shortLead":"Elvileg fogyatékos gyerekeknek szól a pályázat, ellenzéki városvezetés még nem nyert. ","id":"20201126_A_Szerencsejatek_Zrt_Fidesz_maszoka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beb9b163-2072-46f9-9752-db16cb80cd27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7f7aa4-7336-4986-a757-c07dac8172dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_A_Szerencsejatek_Zrt_Fidesz_maszoka","timestamp":"2020. november. 26. 12:03","title":"A Szerencsejáték Zrt.-nél fideszes települések nyernek mászókát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535778ba-fe0e-488d-9fde-7eac86ec7e9c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas színész hosszú ideje határozott politikai véleményt képvisel, és a szerepei mellett az aktivizmust is nagyon komolyan veszi. Erről most Orbán Viktor is meggyőződhetett. ","shortLead":"Az Oscar-díjas színész hosszú ideje határozott politikai véleményt képvisel, és a szerepei mellett az aktivizmust is...","id":"20201124_George_Clooney_nem_Orban_Viktor_kedveert_ment_bele_a_politikaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=535778ba-fe0e-488d-9fde-7eac86ec7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be9007-8f01-4fd3-bc5b-29d88280ac64","keywords":null,"link":"/elet/20201124_George_Clooney_nem_Orban_Viktor_kedveert_ment_bele_a_politikaba","timestamp":"2020. november. 24. 17:00","title":"George Clooney nem Orbán Viktor kedvéért ment bele a politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elképzelhetetlen, hogy a tanítónak felvett hallgatók több mint fele egyházi intézmény diákja legyen.","shortLead":"Nem elképzelhetetlen, hogy a tanítónak felvett hallgatók több mint fele egyházi intézmény diákja legyen.","id":"20201125_Egyhazi_tanitokepzes_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c89be09-fcc6-484c-a5e2-caa187760549","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Egyhazi_tanitokepzes_oktatas","timestamp":"2020. november. 25. 14:35","title":"Egyházi kézbe szervezné ki a kormány a tanítóképzés nagyobb részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni a hatékonyságnövelő útvonalra. De mit jelent ez a gyakorlatban? Ennek jártunk utána.\r

","shortLead":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni...","id":"jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c68aa8-a4df-4a05-98e5-db09a528d0b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","timestamp":"2020. november. 26. 11:30","title":"Az automatizációba fektetett pénz az egyik legjobb befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"}]