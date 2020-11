Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A friss AnTuTu-teljesítményteszten több mint 1 millió pontot ért el az Apple új processzora. Ezzel az eredménnyel magabiztosan vezet a gyártó más chipjeivel szemben.","shortLead":"A friss AnTuTu-teljesítményteszten több mint 1 millió pontot ért el az Apple új processzora. Ezzel az eredménnyel...","id":"20201126_macbook_air_m1_processzor_antutu_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ebb349-ce23-42d1-88ef-e11364a4410e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_macbook_air_m1_processzor_antutu_teszt","timestamp":"2020. november. 26. 10:03","title":"Nem viccelt az Apple: tényleg brutálisan erős lett a MacBook Air az M1 processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin focilegendát nemrég műtötték, de akkor az orvosok azt mondták, nem várható komplikáció.","shortLead":"Az argentin focilegendát nemrég műtötték, de akkor az orvosok azt mondták, nem várható komplikáció.","id":"20201125_diego_maradona_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e2f34b-333d-43b2-b92e-b9e19d0cf352","keywords":null,"link":"/sport/20201125_diego_maradona_halal","timestamp":"2020. november. 25. 17:33","title":"60 éves korában meghalt Diego Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa94caa-78bc-44ac-b98c-09af5a19bcdf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vashiány bárkit érinthet, az emberek azonban többnyire sajnos nem észlelik időben testük jelzéseit, későn tesznek ellene vagy fordulnak orvoshoz, gyakran csak akkor, amikor már az egészségük megromlott. Ezért annak ellenére, hogy súlyos következményekkel járó globális probléma, a vashiány jelentősen aluldiagnosztizált állapot. November 26-a a vashiány napja. ","shortLead":"A vashiány bárkit érinthet, az emberek azonban többnyire sajnos nem észlelik időben testük jelzéseit, későn tesznek...","id":"20201126_A_vashiany_napja_tunetek_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa94caa-78bc-44ac-b98c-09af5a19bcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a4b15b-ae84-490a-83e3-c3c965411df1","keywords":null,"link":"/elet/20201126_A_vashiany_napja_tunetek_kezeles","timestamp":"2020. november. 26. 14:45","title":"A tartós fáradtság és a sápadtság a vashiány tünete is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a2eb8a-7de6-4bce-acf9-786190936672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Starship SN8 prototípusát kísérleti célból akár már november 30-án is felbocsáthatják. Az egységgel aztán le is szállnának.","shortLead":"A Starship SN8 prototípusát kísérleti célból akár már november 30-án is felbocsáthatják. Az egységgel aztán le is...","id":"20201125_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_sn8_prototipus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79a2eb8a-7de6-4bce-acf9-786190936672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76805a33-5926-43b2-886e-2024f48b0a6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_sn8_prototipus_teszt","timestamp":"2020. november. 25. 11:03","title":"Fontos teszt jön: 15 km magasra küldi fel a SpaceX az űrhajót, amivel embereket vinne a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Christoph Freund szerint a magyar válogatott „nagy klubhoz kerül”.\r

","shortLead":"Christoph Freund szerint a magyar válogatott „nagy klubhoz kerül”.\r

","id":"20201124_szoboszlai_dominik_foci_rb_salzburg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1b8cd5-e544-4f3d-a192-3b79cd6916b4","keywords":null,"link":"/sport/20201124_szoboszlai_dominik_foci_rb_salzburg","timestamp":"2020. november. 24. 20:23","title":"Már a sportigazgató mondja: Szoboszlai rövidesen távozhat Salzburgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zsarolóvírus-támadás miatt Baltimore megye több állami iskolájában sem tudtak órákat tartani pedagógusok. Az intézményekben ezért rendkívüli szünetet rendeltek el.","shortLead":"Zsarolóvírus-támadás miatt Baltimore megye több állami iskolájában sem tudtak órákat tartani pedagógusok...","id":"20201125_baltimore_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694d8680-2fdb-4b28-b82a-9c81ecd12ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_baltimore_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2020. november. 25. 20:10","title":"Rendkívüli szünetet rendeltek több amerikai iskolában, miután hackerek lehetetlenné tették a tanítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","shortLead":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","id":"20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c246632-a6ff-4abc-a665-2602cd7e17b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","timestamp":"2020. november. 25. 18:29","title":"Project Syndicate: \"Orbán Viktor miniszterelnök véleménycikke nem felel meg a sztenderdjeinknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament szerint egyes tagországokban a kormányok állami hirdetések kiosztása révén növelik a médiára gyakorolt befolyásukat.","shortLead":"Az Európai Parlament szerint egyes tagországokban a kormányok állami hirdetések kiosztása révén növelik a médiára...","id":"20201125_ep_kozmedia_mediaszabadsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c59eef8-2846-44d5-ac11-513c1299a724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_ep_kozmedia_mediaszabadsag","timestamp":"2020. november. 25. 20:15","title":"Európai Parlament: A közmédia egyes tagállamokban kormányzati propagandává silányult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]