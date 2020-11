Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös baleset eredményeként 50 ezer, korábban fogságban tartott lazac került ki az ausztrál vizekbe. Helyi környezetvédők szerint a halak károsíthatják a környezetet.","shortLead":"Egy különös baleset eredményeként 50 ezer, korábban fogságban tartott lazac került ki az ausztrál vizekbe. Helyi...","id":"20201125_lazac_halgazdasag_tazmania_ausztralia_kornyezetvedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4fd79c-f5b4-47b5-ad89-bd83562cb93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_lazac_halgazdasag_tazmania_ausztralia_kornyezetvedok","timestamp":"2020. november. 25. 18:10","title":"Megszökött 50 ezer lazac egy ausztrál halgazdaságból, a környezetvédők aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab2c2b7-8264-45d2-85ed-18ee0a8a4ad2","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201125_Marabu_Feknyuz_Clooney_es_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dab2c2b7-8264-45d2-85ed-18ee0a8a4ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1825b1-6374-459a-a479-c7b23de4d36a","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Marabu_Feknyuz_Clooney_es_Orban","timestamp":"2020. november. 25. 15:45","title":"Marabu Féknyúz: Clooney és Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak az egy évvel korábbihoz, hanem a második negyedévhez képest is esett a beruházások száma, főleg azért, mert a külföldi nagy cégek visszafogták a kiadásaikat.","shortLead":"Nem csak az egy évvel korábbihoz, hanem a második negyedévhez képest is esett a beruházások száma, főleg azért, mert...","id":"20201126_beruhazas_ksh_fejlesztesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922ed782-585f-452d-8792-6ab0371e9399","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_beruhazas_ksh_fejlesztesek","timestamp":"2020. november. 26. 10:47","title":"Sokkal kevesebben hozzák a pénzüket Magyarországra, mint tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány lélegeztetőgépeket küldött a Vajdaságba. Ez már nem az első, hogy orvosi eszközöket küld a kormány más országoknak.","shortLead":"A kormány lélegeztetőgépeket küldött a Vajdaságba. Ez már nem az első, hogy orvosi eszközöket küld a kormány más...","id":"20201126_vajdasagi_magyarok_kormany_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3678dc88-c607-4c26-a336-2f8a96e9b431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_vajdasagi_magyarok_kormany_lelegeztetogep","timestamp":"2020. november. 26. 18:31","title":"A kormány száz lélegeztetőgépet adott a vajdasági magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban. Eredményeik több mint érdekesek.","shortLead":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban...","id":"20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198f5992-eb51-42a9-9488-285178f3e693","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","timestamp":"2020. november. 25. 14:33","title":"Magyar kutatók vizsgálták, hogyan viselkedhettek a dinoszauruszok, és érdekes eredményre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A titkosszolgálatnak sikerült megakadályoznia a támadást, állítólag nem keletkezett kár.","shortLead":"A titkosszolgálatnak sikerült megakadályoznia a támadást, állítólag nem keletkezett kár.","id":"20201127_hackertamadas_vakcinafejlesztes_koronavirus_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f51d93b-5bd6-4e24-ad0c-c7e134e8ba3a","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_hackertamadas_vakcinafejlesztes_koronavirus_korea","timestamp":"2020. november. 27. 08:22","title":"Dél-koreai vakcinafejlesztőket támadtak meg észak-koreai hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyértelműen letette a voksát az összehajtható telefonok mellett, újabb és újabb modelleket küld piacra. Jövő nyáron mutathatja be a Galaxy Z Fold2 utódját. Ismét felröppent a pletyka, hogy ezzel a Note-sorozatot akár nyugdíjazhat is.","shortLead":"A Samsung egyértelműen letette a voksát az összehajtható telefonok mellett, újabb és újabb modelleket küld piacra. Jövő...","id":"20201127_samsung_galaxy_z_fold3_note_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb1fdd6-f31f-48c0-9f08-23599cd3ad2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_samsung_galaxy_z_fold3_note_sorozat","timestamp":"2020. november. 27. 09:33","title":"Izgalmas újdonságokat hozhat a Galaxy Z Fold3, de közben véget vethet a Note-sorozatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e59cc-9ba3-413b-ae5f-d7f978340969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az argentin futballzseni hét szezonon át játszott a városban, ahol most sokan érzik úgy, hogy belőlük is meghalt egy darab. ","shortLead":"Az argentin futballzseni hét szezonon át játszott a városban, ahol most sokan érzik úgy, hogy belőlük is meghalt...","id":"20201126_napoly_maradona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e61e59cc-9ba3-413b-ae5f-d7f978340969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ffd22c-d44c-42e8-bca7-5a5db3b39a0c","keywords":null,"link":"/elet/20201126_napoly_maradona","timestamp":"2020. november. 26. 18:35","title":"Nápolyt megrengette Maradona halála – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]