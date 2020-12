Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futam második balesetében is részes volt Danyiil Kvjat.","shortLead":"A futam második balesetében is részes volt Danyiil Kvjat.","id":"20201129_f1_bahreini_nagydij_danyiil_kvjat_lance_stroll","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed15bda-4316-4e19-a8f8-9bbc22091650","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_f1_bahreini_nagydij_danyiil_kvjat_lance_stroll","timestamp":"2020. november. 29. 17:15","title":"Fejre állt Stroll a Bahreini Nagydíj második rajtjánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző Demeter Szilárd legújabb botránya kapcsán elemezte a korábbi politikus megnyilvánulását.","shortLead":"A politikai elemző Demeter Szilárd legújabb botránya kapcsán elemezte a korábbi politikus megnyilvánulását.","id":"20201129_Torok_Gabor_marmar_miniszterelnokjeloltnek_latja_Bajnai_Gordont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a506e10a-dbf6-4b90-8c95-fd2f3d18c7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Torok_Gabor_marmar_miniszterelnokjeloltnek_latja_Bajnai_Gordont","timestamp":"2020. november. 29. 14:40","title":"Török Gábor már-már miniszterelnök-jelöltnek látja Bajnai Gordont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b679ce4b-f928-4d38-8650-d540b2951185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az úgynevezett Green NCAP teszten csak a Renault Zoe és a Hyundai Kona kapott ötcsillagos, azaz legjobb értékelést.","shortLead":"Az úgynevezett Green NCAP teszten csak a Renault Zoe és a Hyundai Kona kapott ötcsillagos, azaz legjobb értékelést.","id":"20201130_Ezek_az_autok_most_tesztek_alapjan_a_legkevesbe_kornyezetszennyezok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b679ce4b-f928-4d38-8650-d540b2951185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d52ddb-ab15-487a-9729-d9034532ef47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_Ezek_az_autok_most_tesztek_alapjan_a_legkevesbe_kornyezetszennyezok","timestamp":"2020. november. 30. 12:42","title":"Ezek az autók a környezetvédelmi teszt alapján a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gól nélküli döntetlent játszott Budafok és Kisvárda, de a meccsnek így is volt egy emlékezetes pillanata.","shortLead":"Gól nélküli döntetlent játszott Budafok és Kisvárda, de a meccsnek így is volt egy emlékezetes pillanata.","id":"20201129_kirugtak_a_labdat_a_kisvarda_stadionjabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfc8ae-23f3-4752-8ab9-258ace958100","keywords":null,"link":"/sport/20201129_kirugtak_a_labdat_a_kisvarda_stadionjabol","timestamp":"2020. november. 29. 14:28","title":"Kirúgta a labdát egy focista a Kisvárda 2,5 milliárdos stadionjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb9d9c6-d888-4dfc-841f-ca01ed77ac24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem érdemes idehaza más országok adórendszereivel példálózni, hiszen máshol más normákhoz kell igazodni – mondja Radnai Károly, az Andersen Adótanácsadó Zrt. ügyvezető partnere. 