[{"available":true,"c_guid":"cadafeb0-8578-4029-9b1e-f44f7fe39ec9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A jogállamiság miatti vétóról egyeztetnek.","shortLead":"A jogállamiság miatti vétóról egyeztetnek.","id":"20201208_Varatlanul_Varsoba_repult_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cadafeb0-8578-4029-9b1e-f44f7fe39ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86be9e8c-c8e4-468a-b0d7-304f840ff01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_Varatlanul_Varsoba_repult_Orban_Viktor","timestamp":"2020. december. 08. 16:57","title":"Váratlanul Varsóba repült Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Népszerű síparadicsomok is eltűnhetnek a következő évtizedekben egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Népszerű síparadicsomok is eltűnhetnek a következő évtizedekben egy friss kutatás szerint.","id":"20201207_Alpok_gleccserek_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08390cb6-0332-4ced-b747-6241afe2daa9","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Alpok_gleccserek_klimavaltozas","timestamp":"2020. december. 07. 11:54","title":"Az Alpok gleccsereinek 92 százaléka eltűnhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat Leon sportos testvérmodellje 245 lóerős plugin hibrid hajtásláncot vonultat fel.","shortLead":"A Seat Leon sportos testvérmodellje 245 lóerős plugin hibrid hajtásláncot vonultat fel.","id":"20201208_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_es_sportos_cupra_leon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5779ce65-7056-4f2d-aab0-515523a808d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_es_sportos_cupra_leon","timestamp":"2020. december. 08. 12:11","title":"Magyarországon a zöld rendszámos és sportos Cupra Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c66752-9543-4811-a9f4-7e0aebd54da5","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"A popzene történetének egyik legfontosabb alakja sok év hallgatás után épp visszatérésre készült, de egy őrült rajongója, miután dedikáltatta a pár héttel azelőtt megjelent albumát, agyonlőtte a zenészt. Bár Lennon harcos politikus alkat volt, semmi alapja azoknak az összeesküvés-elméleteknek, hogy az FBI vagy a CIA keze lett volna a dologban. Magyarország egyik legnagyobb Beatles-rajongójával beszélgettünk a balhés srácból békeharcossá vált Lennonról, és arról, miért nem baj, hogy soha nem állt össze újra a Beatles.



","shortLead":"A popzene történetének egyik legfontosabb alakja sok év hallgatás után épp visszatérésre készült, de egy őrült...","id":"20201208_Negyven_eve_hangzott_el_a_gyilkos_szajabol_Epp_most_lottem_le_John_Lennont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c66752-9543-4811-a9f4-7e0aebd54da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e06cc9a-0756-4487-a84b-036dcda81279","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Negyven_eve_hangzott_el_a_gyilkos_szajabol_Epp_most_lottem_le_John_Lennont","timestamp":"2020. december. 08. 18:00","title":"Negyven éve hangzott el a gyilkos szájából: „Épp most lőttem le John Lennont\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható Pfizer/BioNTech-oltást.","shortLead":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható...","id":"20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c6357-3bb1-4980-a2fa-62df9ad52041","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","timestamp":"2020. december. 08. 09:33","title":"Egy 90 éves brit nőt oltottak be a világon először a Pfizer/BioNTech 95%-os vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fc6651-42ce-45e9-9b7b-30e8b6fc0ea5","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. Hogyan trónoltak őseink, és hogyan kellene nekünk, hogy ne végződjön aranyérrel a dolog? Cikkünkből minden kiderül.\r

","shortLead":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. Hogyan trónoltak őseink, és hogyan...","id":"proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fc6651-42ce-45e9-9b7b-30e8b6fc0ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ddb98-2cc2-48b1-9789-841005ec57e9","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","timestamp":"2020. december. 09. 07:30","title":"Így üljön a wc-n, hogy ne legyen baj belőle!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"801e20df-75cb-4327-80e2-a6e014972430","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"December 1-14. között tartják a #hovatovább Középiskolai Felvételi Nyílt Napokat. A felvételizőket megcélzó online esemény ingyenes.



","shortLead":"December 1-14. között tartják a #hovatovább Középiskolai Felvételi Nyílt Napokat. A felvételizőket megcélzó online...","id":"20201208_Nyilt_napok_nelkul_kell_kozepiskolat_valasztani__van_azert_ebben_is_segitseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=801e20df-75cb-4327-80e2-a6e014972430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc42b42-864f-4ff6-a04c-4a9cc870ca07","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Nyilt_napok_nelkul_kell_kozepiskolat_valasztani__van_azert_ebben_is_segitseg","timestamp":"2020. december. 08. 09:11","title":"Nyílt napok nélkül kell középiskolát választani – van azért ebben is segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546d0fca-7215-4572-a95a-f7191ae11960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei évhez hozzátartozott a szorongás, a pánik, a veszteség – vonja meg a mérleget 2020-ról Mautner Zsófi, akinek megrendítő volt látni, ahogy a gasztronómiában és vendéglátóiparban dolgozó kollégái és a barátai a túlélésért küzdenek. De sokat jelent számára, hogy a civilek is küzdenek azokért, akik rászorulnak. Például egy szendviccsel. ","shortLead":"Az idei évhez hozzátartozott a szorongás, a pánik, a veszteség – vonja meg a mérleget 2020-ról Mautner Zsófi, akinek...","id":"20201208_Mautner_Zsofi_Latom_ahogy_eszement_helyzetben_kuzdenek_a_barataim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546d0fca-7215-4572-a95a-f7191ae11960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab49127-824e-4c17-bdfb-3c59b1233dac","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Mautner_Zsofi_Latom_ahogy_eszement_helyzetben_kuzdenek_a_barataim","timestamp":"2020. december. 08. 12:00","title":"Mautner Zsófi: Látom, ahogy eszement helyzetben küzdenek a barátaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]