Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c71bd05a-2a08-4bfa-a2ef-6851adaf8d1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy majdnem James Bondnak nem adta ki az egyik kanyar. ","shortLead":"Egy majdnem James Bondnak nem adta ki az egyik kanyar. ","id":"20201203_Szuperritka_Aston_Martin_DB6ot_tortek_ossze_egy_rendorsegi_uldozesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71bd05a-2a08-4bfa-a2ef-6851adaf8d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f655b4-49b0-4673-a47c-b1fa237d803e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Szuperritka_Aston_Martin_DB6ot_tortek_ossze_egy_rendorsegi_uldozesben","timestamp":"2020. december. 04. 04:13","title":"Szuperritka Aston Martin DB6-ot törtek össze egy rendőrségi üldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12ddb90-79ab-42d0-bfb6-06e181b4c224","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Mi a közös Csonka Andrásban, Janza Katában és Stohl Andrásban? Mindhárman főszerepet játszanak a Szegedi Szabadtéri Játékok jövő nyári Broadway sikereiben! És mindhárman szeretik a karácsonyt, ami bár lehet, hogy idén eltér a megszokottaktól, mégis nagyon várják.","shortLead":"Mi a közös Csonka Andrásban, Janza Katában és Stohl Andrásban? Mindhárman főszerepet játszanak a Szegedi Szabadtéri...","id":"20201127_Igy_unneplik_a_karacsonyt_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_sztarjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d12ddb90-79ab-42d0-bfb6-06e181b4c224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbbae00-caa4-43f8-bd88-801e4f722810","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201127_Igy_unneplik_a_karacsonyt_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_sztarjai","timestamp":"2020. december. 02. 11:30","title":"Így ünneplik a karácsonyt a Szegedi Szabadtéri Játékok sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495b6c25-b0f4-428b-9b9b-d099a15f7274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelezte a Fővárosi Kormányhivatalt a Városháza krízisszállójának tiltása ügyében.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelezte a Fővárosi Kormányhivatalt a Városháza krízisszállójának tiltása ügyében.","id":"20201202_varoshaza_hajlektalanok_kormanyhivatal_torvenyszek_uj_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=495b6c25-b0f4-428b-9b9b-d099a15f7274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98409070-f342-4c64-86cb-474a9c359c85","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_varoshaza_hajlektalanok_kormanyhivatal_torvenyszek_uj_eljaras","timestamp":"2020. december. 02. 18:40","title":"Még egy esélyt kapott a főváros városházi krízisszállója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e054a82d-2f58-4934-ab61-6554be8fd747","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eredetben és az X-Menben is játszó Oscar-jelölt színész 2014-ben leszbikusságáról beszélt, most pedig bejelentette, hogy transznemű, és Elliot Page néven éli tovább az életét. Boldog, de fél a támadásoktól és az erőszaktól.","shortLead":"Az Eredetben és az X-Menben is játszó Oscar-jelölt színész 2014-ben leszbikusságáról beszélt, most pedig bejelentette...","id":"20201202_Transznemukent_bujt_elo_Ellen_Page_hollywoodi_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e054a82d-2f58-4934-ab61-6554be8fd747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4c421f-1a3a-460f-b03f-5d252510267b","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Transznemukent_bujt_elo_Ellen_Page_hollywoodi_szinesz","timestamp":"2020. december. 02. 12:20","title":"Transzneműként bújt elő Elliot Page hollywoodi színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs hétfőn dönt arról, hogyan ünnepelhetjük majd a karácsonyt. ","shortLead":"Az operatív törzs hétfőn dönt arról, hogyan ünnepelhetjük majd a karácsonyt. ","id":"20201204_Orban_jarvanyugy_korlatozasok_enyhites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd362c3-9d4f-456c-88a9-f4e8beb44261","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Orban_jarvanyugy_korlatozasok_enyhites","timestamp":"2020. december. 04. 08:53","title":"Orbán: A járványügyi szakemberek mereven ellenzik a korlátozások nagyobb lélegzetű enyhítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff814dcc-4480-4564-8c32-b9371a07b447","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett fordult közérdekű adatigényléssel Müller Cecíliához.","shortLead":"Szél Bernadett fordult közérdekű adatigényléssel Müller Cecíliához.","id":"20201203_Szel_Barnadett_Muller_Cecilia_szocialis_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff814dcc-4480-4564-8c32-b9371a07b447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf77f14-51a3-42a1-a1d0-ccb23f820f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Szel_Barnadett_Muller_Cecilia_szocialis_otthon","timestamp":"2020. december. 03. 16:39","title":"Akár februárig is titkolhatják a pontos adatokat a szociális otthonok fertőzöttjeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha Fauci azt mondja neki, hogy biztonságos az oltóanyag.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha...","id":"20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd48a849-187d-4593-894d-9096eda8da39","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","timestamp":"2020. december. 04. 05:51","title":"Anthony Faucit kérte fel Joe Biden egészségügyi főtanácsadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66706f27-3e36-4a5c-ae82-3d02c999664e","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez a friss HVG lapajánlója.","shortLead":"Ez a friss HVG lapajánlója.","id":"202049_uvegszilankok_atalp_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66706f27-3e36-4a5c-ae82-3d02c999664e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ecc403-5612-42e4-83e6-b9836aa8b6ce","keywords":null,"link":"/itthon/202049_uvegszilankok_atalp_alatt","timestamp":"2020. december. 03. 09:01","title":"Nagy Gábor: Üvegszilánkok a talp alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]