Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt francia államfőt és ügyvédjét vesztegetéssel vádolják.","shortLead":"A volt francia államfőt és ügyvédjét vesztegetéssel vádolják.","id":"20201208_Borton_ugyesz_Nicolas_Sarkozy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107fc27d-a7c0-422f-b033-c65bc7f7756b","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Borton_ugyesz_Nicolas_Sarkozy","timestamp":"2020. december. 08. 20:14","title":"Két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönt kért az ügyész Nicolas Sarkozyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"vilag","description":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint erősen korlátozza, hogy ki tölthet fel az oldalra. A Pornhub döntésének hátterében nagy botrány áll: az oldal moderátorai több kiskorúról készült felvételt is átengedtek a szűrőkön, a The New York Times cikke szerint ezek pedig tönkretették a felvételeken szereplők életét. ","shortLead":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint...","id":"20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f445f2-2606-4f12-8f5c-38c0bfa19ca4","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","timestamp":"2020. december. 09. 14:50","title":"Kapkodva keresi a megoldást a Pornhub, miután kiderült, hogy kiskorúakról készített videókat engedtek át a moderátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be7d72f-ef27-4b90-85cb-5bc8c9d1d889","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A hivatalos hírek szerint nincs pánik Csengtuban, de azért lezártak egy pár helyet.","shortLead":"A hivatalos hírek szerint nincs pánik Csengtuban, de azért lezártak egy pár helyet.","id":"20201208_Kilenc_honap_utan_talaltak_Covidfertozottet_Szecsuanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8be7d72f-ef27-4b90-85cb-5bc8c9d1d889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87ef02c-03f4-4419-92c4-d4a4817e0163","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Kilenc_honap_utan_talaltak_Covidfertozottet_Szecsuanban","timestamp":"2020. december. 08. 13:23","title":"Kilenc hónap után találtak koronavírus-fertőzöttet Szecsuanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b85fa5-22bb-49d3-a636-c77f6993724e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem borult fel a japánok autója, de látványosan rosszul teljesített a hírhedt teszten. ","shortLead":"Nem borult fel a japánok autója, de látványosan rosszul teljesített a hírhedt teszten. ","id":"20201207_Elhasalt_az_uj_Toyota_RAV4_a_javorszarvas_teszten_gyorsan_leptek_a_japanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20b85fa5-22bb-49d3-a636-c77f6993724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e8f2b7-e3be-4982-bccb-03bb76be162e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Elhasalt_az_uj_Toyota_RAV4_a_javorszarvas_teszten_gyorsan_leptek_a_japanok","timestamp":"2020. december. 07. 17:53","title":"Elhasalt az új Toyota RAV4 a jávorszarvasteszten, de gyorsan léptek a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ac731-ac04-44ff-ab1a-98f817894e81","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendkívüli ütemérzékre van szüksége a borászoknak a tokaji aszú elkészítéséhez. A küzdelem folyamatos az időjárással: míg egyik időszakban csapadékra lenne szükség, máskor már nem tesz jót az aszúszemeknek a túl sok eső. Folyékony Arany, második rész. ","shortLead":"Rendkívüli ütemérzékre van szüksége a borászoknak a tokaji aszú elkészítéséhez. A küzdelem folyamatos az időjárással...","id":"20201208_Doku360_Folyekony_Arany_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820ac731-ac04-44ff-ab1a-98f817894e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb943f-e8f3-45b7-8534-8024cbcc5299","keywords":null,"link":"/360/20201208_Doku360_Folyekony_Arany_masodik_resz","timestamp":"2020. december. 08. 19:00","title":"Doku360: A fő szüretidőben vagyunk és nem tudunk dolgozni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett javaslatát leszavazták az Országgyűlés Igazságügyi bizottságában.","shortLead":"Szél Bernadett javaslatát leszavazták az Országgyűlés Igazságügyi bizottságában.","id":"20201208_Elbukott_a_Fideszen_a_Szijjarto_luxusjachtos_nyaralasa_miatt_benyujtott_torvenyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a3eae6-29ec-4660-a8d0-10dcdf9c6444","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Elbukott_a_Fideszen_a_Szijjarto_luxusjachtos_nyaralasa_miatt_benyujtott_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. december. 08. 15:04","title":"Elbukott a Fideszen a Szijjártó luxusjachtos nyaralása miatt benyújtott törvényjavaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35b991a-fa8f-41af-bc2c-225d6567f542","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak őshonos növény- és állatfajokat szorítanak ki az invazív fajok, hanem nagyon jelentős környezeti és gazdasági kárt is okozhatnak. Kutatók szedték össze, mely fajok okozzák a legnagyobb gondot Európában, illetve melyekre kell nagyon odafigyelni a jövőben.","shortLead":"Nemcsak őshonos növény- és állatfajokat szorítanak ki az invazív fajok, hanem nagyon jelentős környezeti és gazdasági...","id":"20201207_Ezek_az_invaziv_allatfajok_a_legveszelyesebbek_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35b991a-fa8f-41af-bc2c-225d6567f542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191109c5-3c42-44c9-a62c-2deeafb4cc1b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Ezek_az_invaziv_allatfajok_a_legveszelyesebbek_Europaban","timestamp":"2020. december. 08. 13:03","title":"Csigák, halak, békák: Ezek az invazív állatfajok a legveszélyesebbek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévés azt mondta: az ellene felhozott vádakat már korábban beismerte, hogy ne kelljen a bíróságra járkálnia.","shortLead":"A tévés azt mondta: az ellene felhozott vádakat már korábban beismerte, hogy ne kelljen a bíróságra járkálnia.","id":"20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807b7207-4047-4018-a06b-1b19376dafaf","keywords":null,"link":"/elet/20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas","timestamp":"2020. december. 07. 16:39","title":"Hajdú Péter az ítéletéről: Az utolsó fillérig mindent visszafizettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]