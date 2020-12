Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külső szövetségesként csatlakoznának a Fidesz képviselői az EPP-hez, ehhez azonban először el kellene hagyniuk a pártcsaládot.","shortLead":"Külső szövetségesként csatlakoznának a Fidesz képviselői az EPP-hez, ehhez azonban először el kellene hagyniuk...","id":"20201207_orban_fidesz_neppart_manfred_weber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52c9f85-083a-47f1-8c69-52b76faa68b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_orban_fidesz_neppart_manfred_weber","timestamp":"2020. december. 07. 21:33","title":"Lazább együttműködést akar Orbán a Fidesz és a Néppárt között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0deb1815-ea08-4197-93d0-e3e347dd6df3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kevesebb mint egy hónapos teljes lezárással tízezerről háromezer alá csökkent a napi új megbetegedések száma Ausztriában, amelyet november közepéig hűen követett a magyar járványkezelés. Ennek mostantól vége: Orbán Viktor bejelentése után egyértelmű, elengedtük az osztrák mintát. Ezzel viszont az ünnepi időszakban hatalmas rizikót vállalhat a magyar kormány. ","shortLead":"Kevesebb mint egy hónapos teljes lezárással tízezerről háromezer alá csökkent a napi új megbetegedések száma...","id":"20201208_osztrak_laboratorium_koronavirus_jarvanykezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0deb1815-ea08-4197-93d0-e3e347dd6df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba69ca6-c17d-4e78-89fc-2a1ebdb617e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_osztrak_laboratorium_koronavirus_jarvanykezeles","timestamp":"2020. december. 08. 06:15","title":"A kormány éppen akkor engedte el az osztrák laboratóriumot, amikor kiderült róla, hogy sikeres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója lett.","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója...","id":"20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45aff3e7-4490-49a7-81cb-f613acbc9fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","timestamp":"2020. december. 09. 12:47","title":"Nem kaphatják meg a Pfizer vakcináját azok, akiknek már volt erős allergiás reakciójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A GVH rábólintott az ügyletre.","shortLead":"A GVH rábólintott az ügyletre.","id":"20201207_4ig_dtsm_gazdasagi_versenyhivatal_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bc8511-cec8-412a-84fc-db9c38314180","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_4ig_dtsm_gazdasagi_versenyhivatal_felvasarlas","timestamp":"2020. december. 07. 19:32","title":"Megszerezte a 4iG a DTSM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dffa851-ab88-41a7-8f7d-28efe61ba439","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömeges oltásra 2021 első negyedévében számíthatunk, csak és kizárólag engedéllyel rendelkező vakcinát adnak majd be Magyarországon. Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatója.","shortLead":"A tömeges oltásra 2021 első negyedévében számíthatunk, csak és kizárólag engedéllyel rendelkező vakcinát adnak majd be...","id":"20201208_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dffa851-ab88-41a7-8f7d-28efe61ba439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3443711c-e7e5-4ca0-8922-31109bac38b7","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_operativ_torzs","timestamp":"2020. december. 08. 11:58","title":"Müller Cecília: Platót érhettünk el a járványban, de még nem lehet lazítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tekintélyes lap szerkesztőségi állásfoglalásban szólítja fel a német kancellárt, hogy legyen határozott az értékekről szóló csatában. Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük az értékelést.



","shortLead":"A tekintélyes lap szerkesztőségi állásfoglalásban szólítja fel a német kancellárt, hogy legyen határozott az értékekről...","id":"20201209_FTvezercikk_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_rafizet_ha_vetozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64596af7-d749-4922-adac-4791f9c7292f","keywords":null,"link":"/360/20201209_FTvezercikk_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_rafizet_ha_vetozik","timestamp":"2020. december. 09. 07:52","title":"FT-vezércikk: Magyarország és Lengyelország ráfizet, ha vétózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eeb8bd-c1ca-4d0c-b77d-e8eba62dde73","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg eljutott a Fehér Házig. Ezt az életpályát mutatja be az idehaza a HVG Könyvek gondozásában megjelenő Egy ígéret földje. A könyv érdekességekkel, politikai háttértörténetekkel és persze személyes megjegyzésekkel, izgalmas történetmeséléssel teli tartalmából több részletet közlünk. Ezeket megjelenés előtt, exkluzív módon csak itt, a HVG360-on olvashatják.","shortLead":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg...","id":"20201207_Vadaszat_Bin_Ladenre__Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24eeb8bd-c1ca-4d0c-b77d-e8eba62dde73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf7765b-da53-44d7-af6c-548ebf59905e","keywords":null,"link":"/360/20201207_Vadaszat_Bin_Ladenre__Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on","timestamp":"2020. december. 07. 19:00","title":"Vadászat Bin Ládenre - Barack Obama életrajzi könyve a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csitul a járvány Németországban, pedig több mint egy hónapja már, hogy bevezették a részleges zárlatot. A német sajtó szerint a kancellár újabb intézkedéseket szeretne. ","shortLead":"Nem csitul a járvány Németországban, pedig több mint egy hónapja már, hogy bevezették a részleges zárlatot. A német...","id":"20201207_angela_merkel_koronavirus_jarvany_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71ae215-885e-4f1c-9846-1ca6e1a450a4","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_angela_merkel_koronavirus_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 07. 21:19","title":"Még szigorúbb járványellenes intézkedéseket sürget Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]