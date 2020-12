Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf332452-d11f-463b-ad25-64eb8095e0d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tüneteik nem súlyosak, az állatok várhatóan teljesen fel fognak épülni.","shortLead":"A tüneteik nem súlyosak, az állatok várhatóan teljesen fel fognak épülni.","id":"20201212_Harom_holeopardot_is_megfertozott_a_koronavirus_a_lousvillei_allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf332452-d11f-463b-ad25-64eb8095e0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e300865e-a360-4dc3-950b-83a1a418769b","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Harom_holeopardot_is_megfertozott_a_koronavirus_a_lousvillei_allatkertben","timestamp":"2020. december. 12. 16:03","title":"Három hóleopárdot is megfertőzött a koronavírus a lousville-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A növekedés elsősorban a nagyvállalatoknak köszönhető, de a hitelállomány legnagyobb részét a kisebb cégek adják..","shortLead":"A növekedés elsősorban a nagyvállalatoknak köszönhető, de a hitelállomány legnagyobb részét a kisebb cégek adják..","id":"20201214_cegek_hitelallomanya_mnb_vallalati_hitelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41577fc6-cc94-465d-9289-61f5d641f87d","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_cegek_hitelallomanya_mnb_vallalati_hitelek","timestamp":"2020. december. 14. 08:07","title":"Több mint tíz százalékkal emelkedett a válallati hitelállomány tavalyhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e591238-889d-448c-b91e-b2e7c69cbe15","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy fába vágta a fejszéjét a Google, szeretné ugyanis aktívan segíteni a nagyvárosok bezöldítését. ","shortLead":"Nagy fába vágta a fejszéjét a Google, szeretné ugyanis aktívan segíteni a nagyvárosok bezöldítését. ","id":"202050_faallomanyfelmero_zold_utat_kapnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e591238-889d-448c-b91e-b2e7c69cbe15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5922a7e-d559-46c0-87e7-5d9fc37abc9b","keywords":null,"link":"/360/202050_faallomanyfelmero_zold_utat_kapnak","timestamp":"2020. december. 12. 16:10","title":"Száz városban megmutatja majd a Google, hova érdemes fákat ültetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2527870-94fe-41cc-958f-075d67efdd04","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Még egy kört mindenkinek több díjat is elnyert az Európai Filmakadémia gáláján.","shortLead":"A Még egy kört mindenkinek több díjat is elnyert az Európai Filmakadémia gáláján.","id":"20201213_Folyamatosan_be_vannak_csipve_az_idei_legjobb_europai_filmben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2527870-94fe-41cc-958f-075d67efdd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7565413b-aad6-4cba-baf5-4490dc4c6d25","keywords":null,"link":"/kultura/20201213_Folyamatosan_be_vannak_csipve_az_idei_legjobb_europai_filmben","timestamp":"2020. december. 13. 07:40","title":"Folyamatosan be vannak csípve az idei legjobb európai filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","shortLead":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","id":"20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b69744-c2ef-477c-b9c0-efd21bafd90c","keywords":null,"link":"/sport/20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","timestamp":"2020. december. 13. 22:10","title":"Szoboszlai: Télen távozom Salzburgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"180 millió forint értékű kenőpénz elfogadásával gyanúsítják Milan Lucanskyt. Jelenleg kórházban ápolják öngyilkossági kísérlete során szerzett sérülései miatt.","shortLead":"180 millió forint értékű kenőpénz elfogadásával gyanúsítják Milan Lucanskyt. Jelenleg kórházban ápolják öngyilkossági...","id":"20201213_Ongyilkos_akart_lenni_a_bortonben_a_volt_szlovak_rendorfonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050b3680-759d-4692-b6a3-3cfd28a8ea66","keywords":null,"link":"/vilag/20201213_Ongyilkos_akart_lenni_a_bortonben_a_volt_szlovak_rendorfonok","timestamp":"2020. december. 13. 10:49","title":"Öngyilkos akart lenni a börtönben a volt szlovák rendőrfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84baf62-4f9b-4937-a7d2-ef73e4b94b89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Amerikai tudósok úgy vélik, eddig ismeretlen cetfajra bukkantak Mexikótól nyugatra.","shortLead":" Amerikai tudósok úgy vélik, eddig ismeretlen cetfajra bukkantak Mexikótól nyugatra.","id":"20201212_uj_cetfaj_mexiko_csoroscetek_sea_shepherd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d84baf62-4f9b-4937-a7d2-ef73e4b94b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc017f9-e825-4fda-a8aa-d6d5bb1b8045","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_uj_cetfaj_mexiko_csoroscetek_sea_shepherd","timestamp":"2020. december. 12. 16:03","title":"Barátságos csőröscetek bukkantak fel a hajó mellett – rájöttek, hogy ismeretlen faj képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c95470-f44a-47f8-883e-e5df44b43a4a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Hollywood aranykorának egy híres történetét idézi fel legújabb filmjében David Fincher, aki a Mankben nemhogy kosztümöt adott főszereplőire, de tökéletes noirt alkotott annak minden manírjával. Vajon ez elég ahhoz, hogy megidézze az Aranypolgár szellemét?","shortLead":"Hollywood aranykorának egy híres történetét idézi fel legújabb filmjében David Fincher, aki a Mankben nemhogy kosztümöt...","id":"20201213_mank_david_fincher_aranypolgar_filmkritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c95470-f44a-47f8-883e-e5df44b43a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b503d9f0-14c4-41fb-b09b-dbc3e44e23cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201213_mank_david_fincher_aranypolgar_filmkritika","timestamp":"2020. december. 13. 20:30","title":"Hollywood aranykora előtt tiszteleg David Fincher, miközben a tévére cserélte a mozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]