Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Az év végi közhangulat meglehetősen borongós, a válaszadók több mint fele úgy érzi, Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok. A kormánypártok érezhetően veszítettek támogatottságukból, de nem az ellenzék javára. A Medián friss kutatása szerint szoros a verseny az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek között. ","shortLead":"Az év végi közhangulat meglehetősen borongós, a válaszadók több mint fele úgy érzi, Magyarországon rossz irányba mennek...","id":"20201216_Median_kozhangulat_partpreferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfb3fc2-7d70-4603-8087-fab4212dcd90","keywords":null,"link":"/360/20201216_Median_kozhangulat_partpreferencia","timestamp":"2020. december. 16. 13:00","title":"Medián: A Szájer-botrány után már többen szavaznának az ellenzékre, mint a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","shortLead":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","id":"20201215_Meghalt_Ann_Reinking","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cb8b8b-2c16-4d83-afc9-85fe7cf84931","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Meghalt_Ann_Reinking","timestamp":"2020. december. 15. 08:28","title":"Meghalt Ann Reinking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek. Könyvtérképet készített a Libri.



","shortLead":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek...","id":"20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4914684-76d7-4f42-9bbe-21b492d85ad9","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","timestamp":"2020. december. 15. 11:58","title":"Eltűnt az Egri csillagok – kiderült, melyek a magyarok kedvenc olvasmányai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f9eae5-9332-4ced-9611-4b6a37f25fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus mellett már influenzaszerű tünetekkel is több ezren fordultak orvoshoz, oltóanyag még van a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértője szerint.","shortLead":"A koronavírus mellett már influenzaszerű tünetekkel is több ezren fordultak orvoshoz, oltóanyag még van a Nemzeti...","id":"20201215_operativ_torzs_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f9eae5-9332-4ced-9611-4b6a37f25fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329d1056-aa25-490d-af60-b28cd51bdb4b","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_operativ_torzs_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 15. 12:32","title":"Operatív törzs: Az oltóanyagok dokumentációjából fog kiderülni, ki milyen vakcinát kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dolomit Kft. annak ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak, hogy drágábban dolgozik a konkurenciánál.","shortLead":"A Dolomit Kft. annak ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak, hogy drágábban dolgozik...","id":"20201216_Orban_gyozo_dolomit_kft_arazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496b239-8f74-4bb7-b6f2-a3b64b8be380","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_Orban_gyozo_dolomit_kft_arazas","timestamp":"2020. december. 16. 06:55","title":"Orbán apjának cége akár 60–70 százalékkal árazza túl termékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befagyasztották a Hadiipari Elnökség vezetőjének számláit és vízumkorlátozásokkal sújtották.","shortLead":"Befagyasztották a Hadiipari Elnökség vezetőjének számláit és vízumkorlátozásokkal sújtották.","id":"20201214_Az_Egyesult_Allamok_szankciokkal_sujtotta_Torokorszagot_orosz_raketak_beszerzese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff985c32-fb8b-4fce-a402-05c1cd72b381","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_Az_Egyesult_Allamok_szankciokkal_sujtotta_Torokorszagot_orosz_raketak_beszerzese_miatt","timestamp":"2020. december. 14. 21:25","title":"Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta Törökországot orosz rakéták beszerzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyvenről 27 százalékra esett azoknak az aránya, akik a tervek szerint tartanák meg a sporteseményt.","shortLead":"Negyvenről 27 százalékra esett azoknak az aránya, akik a tervek szerint tartanák meg a sporteseményt.","id":"20201215_tokio_olimpia_faklyas_futas_kozvelemenykutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9601cfd0-5a97-466d-87ae-8bfd8beb96e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_tokio_olimpia_faklyas_futas_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. december. 15. 15:14","title":"A japánok harmada már egyáltalán nem akarja a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fenntarthatónak és etikusnak nevezi termékeit az a cég, amelybe Sussex hercegnője pénzt invesztált. ","shortLead":"Fenntarthatónak és etikusnak nevezi termékeit az a cég, amelybe Sussex hercegnője pénzt invesztált. ","id":"20201215_Instant_zabtejet_keszito_cegbe_fektetett_Meghan_Markle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0a8ef2-1c06-49c5-9f8c-046afdc93833","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Instant_zabtejet_keszito_cegbe_fektetett_Meghan_Markle","timestamp":"2020. december. 15. 14:51","title":"Meghan Markle instant zabtejet készítő cégbe fektetett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]