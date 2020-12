Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az EJI tavasszal már kiosztott 90 millió forintot a nehéz helyzetbe került előadóművészeknek.","shortLead":"Az EJI tavasszal már kiosztott 90 millió forintot a nehéz helyzetbe került előadóművészeknek.","id":"20201217_Gyorssegely_EJI_eloadomuvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12113ce-788b-435c-bf42-7956df712af9","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Gyorssegely_EJI_eloadomuvesz","timestamp":"2020. december. 17. 07:33","title":"70 ezer forintos gyorssegélyt kap több száz magyar előadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom az ünnepek idejére feloldja az ingyenes felhasználók 40 perces videohívás-korlátozását, így több mint egy héten keresztül bárki bármennyit használhatja a szolgáltatást.","shortLead":"A Zoom az ünnepek idejére feloldja az ingyenes felhasználók 40 perces videohívás-korlátozását, így több mint egy héten...","id":"20201217_zoom_videohivas_karacsony_ujev_szilveszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d09c03-46c1-4413-bdca-5734b897cda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_zoom_videohivas_karacsony_ujev_szilveszter","timestamp":"2020. december. 17. 12:03","title":"Használja a Zoomot? Napokon át korlátlanul videotelefonálhat majd vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0b7e65-4499-47b0-9053-d1cc8a00eb25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilencedik szimfóniáját már siketen vezényelte, azóta a mesterséges intelligencia befejezte a tizediket is. Nem tudni pontosan, hogy december 16-án vagy 17-én, de az biztos, hogy 250 éve Bonnban született Ludwig van Beethoven, minden idők egyik legnagyobb zenei lángelméje.



","shortLead":"Kilencedik szimfóniáját már siketen vezényelte, azóta a mesterséges intelligencia befejezte a tizediket is. Nem tudni...","id":"20201216_Siketen_irta_meg_Europa_himnuszat__250_eve_szuletett_Beethoven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a0b7e65-4499-47b0-9053-d1cc8a00eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d86561-3923-487b-b888-e39c5ab973b3","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Siketen_irta_meg_Europa_himnuszat__250_eve_szuletett_Beethoven","timestamp":"2020. december. 16. 10:43","title":"Siketen írta meg Európa himnuszát – 250 éve született Beethoven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletezte az ügyészség, mivel gyanúsítják a vállalkozót. Azt kérik, hogy ne engedjék szabadon.","shortLead":"Részletezte az ügyészség, mivel gyanúsítják a vállalkozót. Azt kérik, hogy ne engedjék szabadon.","id":"20201217_ugyeszseg_bige_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5376a8-949d-418c-8c2e-0ace50f5c2b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_ugyeszseg_bige_laszlo","timestamp":"2020. december. 17. 12:17","title":"Rács mögött tartaná az ügyészség Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jobban eloszlik a forgalom, ráadásul azon sem kell gondolkozniuk a boltosoknak, hogy a szombati munkanapra hétköznapi vagy hétvégi szabályok legyenek-e érvényesek.","shortLead":"Jobban eloszlik a forgalom, ráadásul azon sem kell gondolkozniuk a boltosoknak, hogy a szombati munkanapra hétköznapi...","id":"20201217_vasarlasi_idosav_boltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c6552f-1853-4802-87fe-0e47c52ff263","keywords":null,"link":"/kkv/20201217_vasarlasi_idosav_boltok","timestamp":"2020. december. 17. 07:35","title":"A boltosok és a vásárlók is nyugodtabbak, amióta nincs vásárlási idősáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke összefoglalta, mit csinálhatott volna jobban a kormány 2020-ban.","shortLead":"A jegybank elnöke összefoglalta, mit csinálhatott volna jobban a kormány 2020-ban.","id":"20201215_Matolcsy_Gyorgy_szerint_a_recesszio_felerol_a_kormany_tehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e08888e-a34b-4914-b450-6a26466d5981","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Matolcsy_Gyorgy_szerint_a_recesszio_felerol_a_kormany_tehet","timestamp":"2020. december. 15. 16:08","title":"Matolcsy György szerint a recesszió feléről a kormány tehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vártnál több talaj- és gázmintát gyűjtött a Ryugu aszteroidáról a Hajabusza-2 japán űrszonda – közölte kedden a Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA).","shortLead":"A vártnál több talaj- és gázmintát gyűjtött a Ryugu aszteroidáról a Hajabusza-2 japán űrszonda – közölte kedden a Japán...","id":"20201215_hajabusza_2_urszonda_urkapszula_ryugu_kozetminta_aszteroida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af183021-0744-4d74-9b59-e48342195636","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_hajabusza_2_urszonda_urkapszula_ryugu_kozetminta_aszteroida","timestamp":"2020. december. 15. 16:03","title":"Nagyon meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a 300 millió kilométerről érkező űrkapszulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748ca598-692a-4969-b029-ee1ee8ae0a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI államtitkára az operatív törzs szerdai tájékoztatóján közölte, jelen állás szerint a középiskolások is visszatérhetnek az osztálytermekbe. ","shortLead":"Az EMMI államtitkára az operatív törzs szerdai tájékoztatóján közölte, jelen állás szerint a középiskolások is...","id":"20201216_Maruzsa_optorzs_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748ca598-692a-4969-b029-ee1ee8ae0a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284bbddf-5735-4415-bbae-abbf5ec15ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Maruzsa_optorzs_teszteles","timestamp":"2020. december. 16. 12:33","title":"Maruzsa: A téli szünet végén ismét tesztelik a tanárokat, a középiskolásoknak január 11-én kezdődik a normál oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]