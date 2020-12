Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5ad1999-0738-4dfc-bf67-d271be05712f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elefántok számának fogyatkozásáról tanúskodik egy 487 éve elsüllyedt hajó rakománya – számolt be egy új kutatásról a BBC.","shortLead":"Az elefántok számának fogyatkozásáról tanúskodik egy 487 éve elsüllyedt hajó rakománya – számolt be egy új kutatásról...","id":"20201221_bom_jesus_1553_roncsai_rakomanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ad1999-0738-4dfc-bf67-d271be05712f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24393b2d-c74e-4110-a19c-4833ec6ea081","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_bom_jesus_1553_roncsai_rakomanya","timestamp":"2020. december. 21. 07:33","title":"Véletlenül találtak rá egy 487 éve elsüllyedt hajó roncsára és rakományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03000cf7-1bfa-4812-a22c-d0990941c6b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És a másodikért már fizetni kell.","shortLead":"És a másodikért már fizetni kell.","id":"20201220_Lakasonkent_maximum_ket_kocsira_adnak_parkolasi_engedelyt_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03000cf7-1bfa-4812-a22c-d0990941c6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f0beda-5b8e-4a3e-a390-1edbf1f4a1f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Lakasonkent_maximum_ket_kocsira_adnak_parkolasi_engedelyt_a_XIII_keruletben","timestamp":"2020. december. 20. 09:45","title":"Lakásonként maximum két kocsira adnak parkolási engedélyt a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével tárgyalt szombat délelőtt a Karmelita kolostorban a gazdasági akcióterv új elemeinek előkészítését célzó konzultációsorozat keretében.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével tárgyalt szombat délelőtt...","id":"20201219_Orban_mar_a_varosvezetokkel_targyal_az_uj_gazdasagi_lepesekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323b9b1b-3ac2-4296-88d4-444484959878","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Orban_mar_a_varosvezetokkel_targyal_az_uj_gazdasagi_lepesekrol","timestamp":"2020. december. 19. 10:48","title":"Orbán már a városvezetőkkel tárgyal az új gazdasági lépésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3e1f6c-5a35-421d-8b55-485b7dd38c07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes védettséghez két oltást kell beadni három hét különbséggel.","shortLead":"A teljes védettséghez két oltást kell beadni három hét különbséggel.","id":"20201220_Muller_Cecilia_A_ket_unnep_kozott_elkezdodhet_a_lakossag_beoltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc3e1f6c-5a35-421d-8b55-485b7dd38c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e4da22-4080-464e-b35f-4f9edbd58b4b","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Muller_Cecilia_A_ket_unnep_kozott_elkezdodhet_a_lakossag_beoltasa","timestamp":"2020. december. 20. 15:31","title":"Müller Cecília: A két ünnep között elkezdődhet a védőoltások beadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cser-Palkovics András úgy véli, hogy a koronavírus-járvány és a járványintézkedések ellenére a megyeszékhely stabil gazdálkodással zárja az évet. ","shortLead":"Cser-Palkovics András úgy véli, hogy a koronavírus-járvány és a járványintézkedések ellenére a megyeszékhely stabil...","id":"20201219_Szekesfehervar_polgarmestere_nem_esett_ketsegbe_az_adoelvonas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7c4d80-90b1-4127-a99d-9f33f86eefed","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Szekesfehervar_polgarmestere_nem_esett_ketsegbe_az_adoelvonas_miatt","timestamp":"2020. december. 19. 19:14","title":"Székesfehérvár polgármestere nem esett kétségbe az adóelvonás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d8f59d-bc3f-45cc-abdc-4a6806cc077a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre kreatívabb megoldásokkal rukkol elő a hatóság.","shortLead":"Egyre kreatívabb megoldásokkal rukkol elő a hatóság.","id":"20201220_Bekamerazott_kamionnal_vadasztak_a_rendorok_a_szabalytalan_autosokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68d8f59d-bc3f-45cc-abdc-4a6806cc077a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ccf410-fe68-4ce9-b921-925e3a674ebb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Bekamerazott_kamionnal_vadasztak_a_rendorok_a_szabalytalan_autosokra","timestamp":"2020. december. 20. 19:16","title":"Bekamerázott kamionnal vadásztak a rendőrök a szabálytalan sofőrökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták a várva várt számokat.","shortLead":"Kihúzták a várva várt számokat.","id":"20201219_Ezek_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e9a61f-7264-46dd-995b-d6adff6f062d","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Ezek_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. december. 19. 20:04","title":"Van telitalálatos szelvény az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Bölcsészdiplomával a zsebükben kevesen futhattak be Magyarországon olyan sikeres agrárkarriert, mint a debreceni Vaszkó László. A 60-as éveiben járó férfi neve napjainkra nem csupán a keleti országrész legjelentősebb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakvásárával, a Farmer-Expóval forrt egybe, hanem azt is tudni lehet róla, hogy bizony maximalista. Feleségével és felnőtt fiaival napjainkra egy olyan cégcsoportot építettek fel, amelyben a motor a kreatív ötlet, az üzemanyag pedig a folytonos tanulni és megújulni akarás.","shortLead":"Bölcsészdiplomával a zsebükben kevesen futhattak be Magyarországon olyan sikeres agrárkarriert, mint a debreceni Vaszkó...","id":"20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ddda9-ce4f-4ad9-9609-350ae8ea957f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","timestamp":"2020. december. 21. 07:30","title":"Családi céget apáról fiúkra: portré egy sikeres vállalkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]