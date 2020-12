Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel párhuzamosan megkezdődik a 3G-s hálózatok kivezetése. A felszabaduló frekvenciákat az 5G-s kommunikáció hasznosíthatja.","shortLead":"Ezzel párhuzamosan megkezdődik a 3G-s hálózatok kivezetése. A felszabaduló frekvenciákat az 5G-s kommunikáció...","id":"20201222_5g_halozat_kommunikacio_lefedettseg_magyarorszag_3g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c2fd46-4d72-4c67-ab2c-bfb17476811c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_5g_halozat_kommunikacio_lefedettseg_magyarorszag_3g","timestamp":"2020. december. 22. 11:33","title":"2023-ra a magyar lakosság fele már az 5G-n netezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztattak egy férfit, aki vasárnap verekedni kezdett egy benzinkúton, miután hiába kért pénzt egy ott tankoló autóstól.","shortLead":"Letartóztattak egy férfit, aki vasárnap verekedni kezdett egy benzinkúton, miután hiába kért pénzt egy ott tankoló...","id":"20201223_letatoztatas_gyomros_dulakodas_benzinkut_torvenyszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5aeb4a-617c-46bf-b4be-33a2cd609fce","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_letatoztatas_gyomros_dulakodas_benzinkut_torvenyszek","timestamp":"2020. december. 23. 16:56","title":"Hiába kért, nem kapott pénzt a benzinkúton, ezért inkább bevitt egy gyomrost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5052b6af-c480-46e3-bc9b-a8384b7d4532","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csak egy világjárvány, a vallási túlbuzgóság is veszélybe sodorhatja az ünnepet. Angliában történelemformáló erővé vált, hogy 1645-től másfél évtizedig tiltva volt a karácsonyozás.","shortLead":"Nem csak egy világjárvány, a vallási túlbuzgóság is veszélybe sodorhatja az ünnepet. Angliában történelemformáló erővé...","id":"202051__elmaradt_karacsony__puritan_onkeny__titkos_mulatozas__fenyofaforradalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5052b6af-c480-46e3-bc9b-a8384b7d4532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386c1cf4-4f52-4efb-8449-b1792dc4a5ce","keywords":null,"link":"/360/202051__elmaradt_karacsony__puritan_onkeny__titkos_mulatozas__fenyofaforradalom","timestamp":"2020. december. 23. 11:00","title":"Karácsonyozás mint \"sátáni praktika\" - Így tiltotta be a szeretet ünnepét a puritán önkény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek előtti utolsó kérdezz-feleleket tartotta meg Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely.","shortLead":"Az ünnepek előtti utolsó kérdezz-feleleket tartotta meg Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely.","id":"20201222_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab72284-7a13-4044-a260-e1cfd249d3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_kormanyinfo","timestamp":"2020. december. 22. 10:49","title":"Gulyás Gergely: Nem növeli a járványügyi veszélyt, ha tovább van együtt a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def5c732-003a-4aab-8986-a9ce871b5221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akio Toyoda szerint a benzines autók száműzése veszélybe sodorja a millióknak munkát adó autóipart. ","shortLead":"Akio Toyoda szerint a benzines autók száműzése veszélybe sodorja a millióknak munkát adó autóipart. ","id":"20201222_Toyota_elektromos_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=def5c732-003a-4aab-8986-a9ce871b5221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f479b88a-8caf-4373-af41-afcf73bfee21","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_Toyota_elektromos_auto","timestamp":"2020. december. 22. 09:05","title":"A Toyota elnöke szerint az elektromos autók túlértékeltek, és csődbe vihetik az iparágat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5964d64b-6159-474b-ab0f-da67bb67ac5b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A karácsony miatt igen rosszkor jött a korlátozás a francia határon.","shortLead":"A karácsony miatt igen rosszkor jött a korlátozás a francia határon.","id":"20201223_Csak_harom_tojast_lehet_vasarolni_a_Tesconal_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5964d64b-6159-474b-ab0f-da67bb67ac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca31be-28aa-408a-85d1-4f1c8b163da2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Csak_harom_tojast_lehet_vasarolni_a_Tesconal_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. december. 23. 12:27","title":"Csak három tojást lehet vásárolni a Tescónál Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2258a-0ae6-4557-a52b-9b68f41a7074","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tavalyhoz képest 14 tonnával több élelmiszer és higiénés terméket adományoztak a jótékonysági szervezet karácsonyi gyűjtésében. Idén először Németországban is zajlott a gyűjtés.","shortLead":"Tavalyhoz képest 14 tonnával több élelmiszer és higiénés terméket adományoztak a jótékonysági szervezet karácsonyi...","id":"20201222_Rekordmennyisegu_adomanyt_gyujtott_a_Mikulasgyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f2258a-0ae6-4557-a52b-9b68f41a7074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e582b39c-0de2-4d29-89e7-8c28a40d6f96","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Rekordmennyisegu_adomanyt_gyujtott_a_Mikulasgyar","timestamp":"2020. december. 22. 17:53","title":"Rekordmennyiségű adományt gyűjtött a Mikulásgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365aec75-d52a-4594-b261-9baf26c53045","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legutóbb kreációjukat a híres Air Jordan cipők ihlették.","shortLead":"A legutóbb kreációjukat a híres Air Jordan cipők ihlették.","id":"20201222_Mansory_tuning_funyiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365aec75-d52a-4594-b261-9baf26c53045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c2fc49-79ad-4df1-b38f-1a87b5a91244","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_Mansory_tuning_funyiro","timestamp":"2020. december. 22. 16:48","title":"A Mansory cég tuningja mindig egyedi, még ha csak egy fűnyíróról is van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]