[{"available":true,"c_guid":"0aa73838-46ee-407f-a6b0-ebac2c20601b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két éven belül már negyedszer írnak ki új választásokat az országban.","shortLead":"Két éven belül már negyedszer írnak ki új választásokat az országban.","id":"20201222_Kedden_ejfelkor_feloszlik_a_kneszet_marciusban_lehetnek_ujra_valasztasok_Izraelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa73838-46ee-407f-a6b0-ebac2c20601b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aaa8e5-3cca-427c-a356-5340e6973bf0","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_Kedden_ejfelkor_feloszlik_a_kneszet_marciusban_lehetnek_ujra_valasztasok_Izraelben","timestamp":"2020. december. 22. 21:46","title":"Kedden éjfélkor feloszlik a kneszet, márciusban lehetnek újra választások Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehetséges, hogy az ünnepek előtti kiadások elérik a tavalyi szintet.","shortLead":"Lehetséges, hogy az ünnepek előtti kiadások elérik a tavalyi szintet.","id":"20201223_karacsony_vasarlas_boltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cde0822-1e0a-4985-9f7c-bf691ca20fa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_karacsony_vasarlas_boltok","timestamp":"2020. december. 23. 07:46","title":"Miután a kormány felfüggesztette a kijárási tilalmat szentestére, a vásárlók megrohamozták a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c0232c-e43c-4325-8653-46c20757d920","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térképnél már öt éve létező funkcióval kapcsolta össze fotótárolóját a Google, így már térképen is visszanézhetjük, mikor merre jártunk, és mit fotóztunk le akkor.","shortLead":"A Google Térképnél már öt éve létező funkcióval kapcsolta össze fotótárolóját a Google, így már térképen is...","id":"20201224_google_fotok_terkep_idovonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c0232c-e43c-4325-8653-46c20757d920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac23f86-31f5-4bfc-aa6d-800ebdcd8529","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_google_fotok_terkep_idovonal","timestamp":"2020. december. 24. 09:03","title":"Remek funkciót kapott a Google Fotók, pont időben karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szenteste esőre vagy akár zivatarra is készülni kell, pénteken és szombaton azonban eshet némi hó.\r

\r

","shortLead":"Szenteste esőre vagy akár zivatarra is készülni kell, pénteken és szombaton azonban eshet némi hó.\r

\r

","id":"20201223_Karacsony_hidegfront_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb15bc0-4081-424d-8d17-a7f5af70524c","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Karacsony_hidegfront_idojaras","timestamp":"2020. december. 23. 17:27","title":"Karácsonyra átmeneti hidegfront érkezik, néhol havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tesztidőszak harmadik fázisában vannak a Kínában kifejlesztett vakcinák.","shortLead":"A tesztidőszak harmadik fázisában vannak a Kínában kifejlesztett vakcinák.","id":"20201222_86_szazalekos_hatekonysagunak_talaltak_az_egyik_kinai_vakcinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb338b7-6442-4a85-91b0-78d1e645171b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_86_szazalekos_hatekonysagunak_talaltak_az_egyik_kinai_vakcinat","timestamp":"2020. december. 22. 20:49","title":"86 százalékos hatékonyságúnak találták az egyik kínai vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2780b0cc-0d81-447e-be62-baddae9bdb5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékot a híres amerikai lap Instagram-oldalán lehet elérni. Mobil nélkül nem működik.","shortLead":"A játékot a híres amerikai lap Instagram-oldalán lehet elérni. Mobil nélkül nem működik.","id":"20201223_keresztrejtveny_new_york_times_kiterjesztett_valosag_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2780b0cc-0d81-447e-be62-baddae9bdb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c918ba-656d-485d-9b37-8eb452e97750","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_keresztrejtveny_new_york_times_kiterjesztett_valosag_instagram","timestamp":"2020. december. 23. 10:33","title":"Zseniális új rejtvényjátékot csinált a New York Times, ezt ön is ki akarja próbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5aa4a9f-0807-4617-ac3d-62a597b550bc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"2020 egyszerre volt monoton és izgalmas év, és ugyan sok új dolgot ismertem meg, maradéktalanul önfeledt örömmel kevésre tudok ezek közül visszaemlékezni. Az egyik ilyen volt a Ponto Final étterem sült szardíniája, de most nem erről mesélek, hanem sok-sok Lego-kockáról. ","shortLead":"2020 egyszerre volt monoton és izgalmas év, és ugyan sok új dolgot ismertem meg, maradéktalanul önfeledt örömmel...","id":"20201222_2020_neveben_lego_szubjektiv_evertekelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5aa4a9f-0807-4617-ac3d-62a597b550bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a649a3d1-f4a7-44f1-8506-3c9f3ac3481c","keywords":null,"link":"/kkv/20201222_2020_neveben_lego_szubjektiv_evertekelo","timestamp":"2020. december. 23. 16:00","title":"Az év kérdése: milyen lehet belevetni magad egy halom sárga Lego-kockába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország és Lengyelország elérte, hogy az Európai Tanács addig késleltetheti a jogállami mechanizmus életbe léptetését, hogy a végén nagyjából már elveszti jelentőségét, lesz-e bármi is az új szabályozásból. Ezt a véleményt fejti a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent vendégkommentárban Wieland Schinnenburg, a német szabaddemokraták képviselője, a Bundestag Európa-jogi albizottságának tagja.","shortLead":"Magyarország és Lengyelország elérte, hogy az Európai Tanács addig késleltetheti a jogállami mechanizmus életbe...","id":"20201223_Nemet_kepviselo_Sikeres_volt_a_magyarlengyel_zsarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dea758-5f1d-4409-b415-f1d0f730d7b3","keywords":null,"link":"/360/20201223_Nemet_kepviselo_Sikeres_volt_a_magyarlengyel_zsarolas","timestamp":"2020. december. 23. 07:21","title":"Német képviselő: Sikeres volt a magyar–lengyel zsarolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]