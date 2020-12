Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a88f08cd-633a-4ac9-8e5d-1ba071deab1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az izgalmas sportkompakt motorjában találtak még 42 extra lóerőt. ","shortLead":"Az izgalmas sportkompakt motorjában találtak még 42 extra lóerőt. ","id":"20201230_348_loeros_lett_a_bmw_m135i","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a88f08cd-633a-4ac9-8e5d-1ba071deab1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5078800c-daf9-402c-a3af-cfeecb2c5ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_348_loeros_lett_a_bmw_m135i","timestamp":"2020. december. 30. 07:59","title":"348 lóerős lett a BMW M135i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a673da7-5d77-4a9c-a68c-2745749dfec8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kikötőnél talált állat már nem élt. Daruval emelték ki.","shortLead":"A kikötőnél talált állat már nem élt. Daruval emelték ki.","id":"20201229_raja_ordograja_szicilia_palermo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a673da7-5d77-4a9c-a68c-2745749dfec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8c5604-e1dc-4229-baac-44bfe7fe51b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_raja_ordograja_szicilia_palermo","timestamp":"2020. december. 29. 11:57","title":"400 kilós ráját húztak ki a vízből Palermóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1d5bc8-b2d7-480d-91f4-00c47342340b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lista az adatvédelmi szabályok miatt a nyilvánosság, illetve a munkaadók számára sem lesz elérhető.","shortLead":"A lista az adatvédelmi szabályok miatt a nyilvánosság, illetve a munkaadók számára sem lesz elérhető.","id":"20201229_spanyolorszag_covid_oltas_vakcina_koronavirus_listazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1d5bc8-b2d7-480d-91f4-00c47342340b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2dc809-0b12-4861-b74a-19fbce6449a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_spanyolorszag_covid_oltas_vakcina_koronavirus_listazas","timestamp":"2020. december. 29. 08:33","title":"Spanyolországban listára kerülnek azok, akik nem hajlandók beoltatni magukat a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a mobilokban dolgozó áramkörökről van szó, szinte mindenkinek a Qualcomm jut az eszébe. Hosszú ideig valóban ez a vállalat volt a legnagyobb chipgyártó ezen a területen, azonban az év harmadik negyedében váratlanul megelőzte nagy riválisa.","shortLead":"Ha a mobilokban dolgozó áramkörökről van szó, szinte mindenkinek a Qualcomm jut az eszébe. Hosszú ideig valóban...","id":"20201229_counterpoint_research_mediatek_a_vilag_legnagyobb_lapkakeszlet_gyartoja_2020_q3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf592a2-b13c-468a-bd8e-f472cc415828","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_counterpoint_research_mediatek_a_vilag_legnagyobb_lapkakeszlet_gyartoja_2020_q3","timestamp":"2020. december. 29. 09:33","title":"Ismerje meg a nevet: a MediaTek a világ legnagyobb mobilchip-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jövőre kezdődhet a lakosság tömeges oltása Magyarországon, a Pfizer-BioNTech vakcinájából akár már március–áprilisra megérkezhet a lefoglalt 4,4 millió adag, és a többi oltóanyag fejlesztése és engedélyeztetése is jól halad. Ennek ellenére korai lenne arról beszélni, hogy mikor térhetünk vissza a korábban megszokott életünkhöz. Ehhez ugyanis nemcsak a közösségi immunitás még egyelőre kérdéses szintjének elérése szükséges, hanem a vakcinákkal is számtalan vizsgálatot el kell végezni. ","shortLead":"Jövőre kezdődhet a lakosság tömeges oltása Magyarországon, a Pfizer-BioNTech vakcinájából akár már március–áprilisra...","id":"20201230_oltas_vedekezes_maszk_jarvanyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac324bf7-85e8-457c-8077-524533540b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_oltas_vedekezes_maszk_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. december. 30. 07:00","title":"Megkezdődött az oltás, de mikor dobhatjuk el a maszkot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő jelentést kért a földrengés magyarországi hatásairól, az esetleges károkról.","shortLead":"A magyar kormányfő jelentést kért a földrengés magyarországi hatásairól, az esetleges károkról.","id":"20201229_orban_viktor_segitseg_horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36077a46-b02c-4e6d-a75b-50eda292dcf1","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_orban_viktor_segitseg_horvatorszag","timestamp":"2020. december. 29. 18:40","title":"Orbán segítséget ajánlott fel Horvátországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e304ab9d-1a86-4345-b697-c9a066fea7cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beck Zsuzsanna 2006 óta vezette az intézményt.","shortLead":"Beck Zsuzsanna 2006 óta vezette az intézményt.","id":"20201229_Beck_Zsuzsanna_Vorosmarty_Mihaly_Gimnazium_igazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e304ab9d-1a86-4345-b697-c9a066fea7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ccaa95-fb61-4ceb-a38d-03a6cf1f0f10","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Beck_Zsuzsanna_Vorosmarty_Mihaly_Gimnazium_igazgato","timestamp":"2020. december. 29. 15:54","title":"Váratlanul elhunyt a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abc93b1-f28e-4c62-b624-32cd5cfaee5a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű a nevelőszülők helyzete, hiszen általában olyan gyerekeket vesznek magukhoz, akiknek zaklatott sorsa volt. Felzárkóztatásuk minden nap kemény munka, egyben szép feladat is. Teljes szívvel, első rész. ","shortLead":"Nem könnyű a nevelőszülők helyzete, hiszen általában olyan gyerekeket vesznek magukhoz, akiknek zaklatott sorsa volt...","id":"20201229_Doku360_Szamolni_kell_azzal_hogy_minden_gyerek_egy_kis_batyuval_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4abc93b1-f28e-4c62-b624-32cd5cfaee5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7062ae5-c32b-4e54-9423-d1acf725d854","keywords":null,"link":"/360/20201229_Doku360_Szamolni_kell_azzal_hogy_minden_gyerek_egy_kis_batyuval_jon","timestamp":"2020. december. 29. 19:00","title":"Doku360: Mindegyik gyerek egy kis batyuval érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]