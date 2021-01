„Az EU-tagállamok és az Egyesült Királyság közötti fuvarozás nagyrészt változatlan keretek között, de várhatóan valamilyen áruregisztrációs eljárással kiegészítve működhet tovább” – reagált a hvg.hu érdeklődésére a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének kommunikációs munkatársa, Árvay Tivadar az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti Brexit-megállapodásra. A szakember arra számít, hogy a kamionsofőrök is nagyrészt változatlan feltételekkel léphetnek majd be az Európai Unióból az Egyesült Királyság területére. A részletes szabályok ugyanis még nem ismertek.

© AFP

Az biztos, hogy december 31-én, 23 órától tilos lesz sonkás-sajtos szendvicset vagy más hús- és tejterméket az Egyesült Királyságból bevinni az Európai Unióba, még akkor is, ha a sofőrök azt vezetés közben eszik – írta a The Guardian a brit környezetvédelmi minisztériumra hivatkozva. A tilalom a turistákra is vonatkozik, a rendelkezés hátterében pedig az áll, hogy a húsáruk ragályos betegségeket terjeszthetnek.

A brit kormány és az Európai Bizottság többhavi tárgyalás után december 24-én százszázalékos vámliberalizációban állapodott meg. Ez azt jelenti, hogy sem vámok, sem kvóták nem terhelik majd az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti árukereskedelmet, ha az áru megfelel az eredetigazolási előírásoknak. Ez az első eset, hogy az EU valamely külső kereskedelmi partnerrel zéró vám- és kvótatartalmú kereskedelmi feltételrendszerről állapodott meg.

Most, január első napjaiban fogalmunk sincs, a gyakorlatban hogyan lehet ténylegesen belépni Angliába

– mondta a hvg.hu-nak a Global Project Sped vezetője, Fehér Zoltán. A cégnek Biatorbágyon van telephelye, kamionjai kizárólag Anglia és Magyarország között közlekednek. „Sok részletet nem tudunk ma még a január 1-jei tényleges adminisztrációs igényekről, az az információ egyelőre kevés nekünk, hogy vámmentes lesz az EU–UK forgalom” – magyarázta a cégvezető, hozzátéve, „úgy is lehet vámmentes, hogy csak hozzuk-visszük, és úgy is, hogy készíteni kell egy vámpapírt, azt kezeltetni kell az induló és az érkező oldalon, és közben nem keletkezik vámfizetési kötelezettség”.

© AFP

Szerinte, ha az utóbbi megoldásról lesz szó, megismétlődhet a karácsony előtti doveri káosz , amikor több ezer kamion rekedt az Egyesült Királyság területén, miután Franciaország lezárta a közös határátkelőket az új brit vírusmutáció megjelenésének hírére. A kamionok jelentős része a kontinensre indult volna friss élelemért, illetve egy részük brit árut vitt Európába. A szenteste is veszteglő sofőröknek helyiek, köztük magyarok segítettek

Dovernél naponta 10 ezer kamion halad át, a teljes brit árukereskedelem egyötödét itt bonyolítják, ezért sokan attól tartottak, hogy a szigetországban élelmiszerhiány alakul ki. A Brit Kereskedelmi Szövetség adatai szerint az Egyesült Királyságban elfogyasztott élelem 30 százaléka Európából érkezik. Tavaly a globális export 23,6 milliárd font volt, amiből 14,2 milliárd fontnyi áru az európai kontinensen talált gazdára. Leginkább a brit whiskey, a lazac, a csokoládé, a sajt és a gin kelendő.

A biatorbágyi cégnek egy kamionja ragadt Doverben, az autót egy házaspár vezette. „A feleség nem utas, hanem ő is a sofőrünk, ahogy a férje” – meséli Fehér Zoltán, hozzátéve, hogy nagyon büszke rájuk, „mert úgy vészelték át ezt a 3 napot, hogy valamennyiünk tehetetlenségét nem fokozták olyan gondokkal, amelyeket egyébként nem tudtunk volna megoldani”.

Mit hozhat 2021?

Már a koronavírus-járvány első hulláma is nehéz helyzetbe hozta az áruszállítással foglalkozó vállalatokat. A kisebb-nagyobb cégek több megrendeléstől is elestek, miután a kijárási és a munkavégzési korlátozások miatt több gyár is leállt Európában. A Waberer’s például a 3500 kamionjából ezret állított le egy hét alatt tavasszal.

© Túry Gergely

Idén karácsonykor a cég kétszáz kamionja nem tudott átkelni a szárazföldre. „Végig tartottuk velük a kapcsolatot, és az átkelés után próbáltuk a lehető leggyorsabban hazajuttatni őket. Szerencsére pozitív teszt nem volt, és mindenki viszonylag hamar elhagyhatta Angliát” – közölte lapunkkal Némedi Krisztina, a Waberer’s kommunikációs vezetője.

Arra a kérdésre, hogy 2021 januárjától megéri-e majd a fuvarozás az Egyesült Királyságba, a másik szállítmányozási cég, a Global Project Sped ügyvezetője úgy válaszolt, a doveri káoszban több tévériportot is látott, és különböző nemzetiségű sofőrök mondták azt, miért jönnének többet Angliába, ha ezek a körülmények – akár részben is – fennmaradnának. Rengeteg fuvar képződik az uniós országok között, és ezekből a fuvarozók – szerinte – lényegesen tervezhetőbben meg tudnak élni. Ami pedig a szállítmányozási cégeket illeti, ők sem biztos, hogy „a problémákat keresik maguknak”.

© Túry Gergely

A Waberer’snél másként látják: Némedi Krisztina szerint az Egyesült Királyság egy nagyon fontos piac, „számottevő volument jelent számunkra, így Európa egyik vezető fuvarozóvállalataként semmiképpen nem szándékozunk lemondani ezekről a fuvarfeladatokról. Azt gondoljuk, hogy a kisebb fuvarozócégek azonban nem minden esetben tudják majd teljesíteni a Brexit után felmerülő többletfeladatokat, ezért bizonyára többen lesznek, akik feladják pozícióikat”. A Waberer’snél így arra számítanak, hogy még több munkájuk lesz ebben a viszonylatban.

A szóvivő hozzátette ugyanakkor, hogy

„A többletadminisztrációval töltött idő és a részletszabályok hiánya, ami a késői megállapodás eredménye, többletköltséget eredményez majd, és ezt a többletköltséget érvényesítenünk kell az árainkban is”.

A Közúti Fuvarozók Egyesülete úgy látja, januártól is megéri majd Nagy-Britanniába fuvarozni, hiszen a szigetország és az EU közötti áruszállítási igény a Brexit után sem csökken. Azzal Árvay Tivadar is egyetért, hogy ha a be- és kilépés az országba bonyolultabbá, a jelenleginél nehézkesebbé, lassúbbá válik, „akkor ennek lesznek fuvardíj-felhajtó hatásai, amit a vállalkozások érvényesíteni fognak a megbízók felé. Ahhoz, hogy az áruszállítás zavartalan maradjon, ezeket a változásokat minden félnek el kell fogadnia” – tette hozzá.