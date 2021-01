Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7bdcee6-2e11-4df5-a571-1e572eebdafc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét eltüntet tartanak számon a norvégiai földcsuszamlás után, az áldozatok száma háromra emelkedett. ","shortLead":"Hét eltüntet tartanak számon a norvégiai földcsuszamlás után, az áldozatok száma háromra emelkedett. ","id":"20210102_Norvegiai_foldcsuszamlas_Megtalaltak_a_harmadik_holttestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7bdcee6-2e11-4df5-a571-1e572eebdafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e0db90-76f0-46d7-b032-66d287df435e","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Norvegiai_foldcsuszamlas_Megtalaltak_a_harmadik_holttestet","timestamp":"2021. január. 02. 21:18","title":"Norvégiai földcsuszamlás: Megtalálták a harmadik holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig élvezhettük a szokatlanul enyhe téli időt, jövő hétvégén akár már mínusz 10 fok is lehet. ","shortLead":"Eddig élvezhettük a szokatlanul enyhe téli időt, jövő hétvégén akár már mínusz 10 fok is lehet. ","id":"20210103_Keszuljon_fel_jovo_heten_tenyleg_jon_a_tel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d095a1-6055-4d38-934b-f7bc81e71b58","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Keszuljon_fel_jovo_heten_tenyleg_jon_a_tel","timestamp":"2021. január. 03. 15:42","title":"Készüljön fel, jövő héten tényleg jön a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254a0011-49c3-40b9-beaf-6adc3beaa914","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kiadó nem közölte a halál pontos okát, de hosszú ideje tartó egészségügyi problémákról írtak. Alexi Laiho a világ egyik legnépszerűbb metálzenésze volt.","shortLead":"A kiadó nem közölte a halál pontos okát, de hosszú ideje tartó egészségügyi problémákról írtak. Alexi Laiho a világ...","id":"20210104_41_evesen_meghalt_a_Children_of_Bodom_metalegyuttes_frontembere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=254a0011-49c3-40b9-beaf-6adc3beaa914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33896f27-09c7-4d1c-a78a-42ae026f511b","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_41_evesen_meghalt_a_Children_of_Bodom_metalegyuttes_frontembere","timestamp":"2021. január. 04. 12:19","title":"41 évesen meghalt a Children of Bodom metálegyüttes frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804367b8-0b9a-4717-87ad-b218c6c60dda","c_author":"","category":"itthon","description":"A térfigyelő kamerák felvételein látszik, hogy a férfi lazán elsétált, miután kirakta a maró, mérgező anyagot az utcára. ","shortLead":"A térfigyelő kamerák felvételein látszik, hogy a férfi lazán elsétált, miután kirakta a maró, mérgező anyagot...","id":"20210103_Negyedoraval_a_kijarasi_korlatozasok_elott_rakott_ki_valaki_egy_fel_hordonyi_sosavat_Szilveszterkor_a_Haller_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804367b8-0b9a-4717-87ad-b218c6c60dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469d2faf-cd86-43c4-8b42-870e9386b168","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Negyedoraval_a_kijarasi_korlatozasok_elott_rakott_ki_valaki_egy_fel_hordonyi_sosavat_Szilveszterkor_a_Haller_utcaban","timestamp":"2021. január. 03. 14:32","title":"Negyed órával a kijárási korlátozások előtt rakott ki valaki egy fél hordónyi sósavat Szilveszterkor a Haller utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai FAST névre keresztelt rádióteleszkóppal gyorsan forgó neutroncsillagok után kutathatnak a tudósok, de akár a Földön kívüli élet nyomait is kereshetik vele.","shortLead":"A kínai FAST névre keresztelt rádióteleszkóppal gyorsan forgó neutroncsillagok után kutathatnak a tudósok, de akár...","id":"20210104_kina_fast_raditeleszkop_tavcso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f7c226-6a04-4bdb-b349-cb3918b403b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_fast_raditeleszkop_tavcso","timestamp":"2021. január. 04. 15:03","title":"Augusztustól használhatják a külföldi tudósok az 500 méteres kínai rádióteleszkópot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bb232b-f63d-49bf-878e-fd5092cfef0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vasárnap óta nagykorú a svéd aktivista, aki azt tervezte, egy kocsmában fogja leleplezni a klímaösszeesküvés mögötti titkokat.","shortLead":"Vasárnap óta nagykorú a svéd aktivista, aki azt tervezte, egy kocsmában fogja leleplezni a klímaösszeesküvés mögötti...","id":"20210104_Greta_Thunberg_nagykoru_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48bb232b-f63d-49bf-878e-fd5092cfef0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7c6ba4-a7ec-41ed-b310-bce4cd173db4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210104_Greta_Thunberg_nagykoru_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 04. 07:51","title":"Greta Thunberg a Föld megmentését, vagy egy biciklilámpát kér a 18. születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922920f5-d4c7-49eb-a1b2-413c5e2ab611","c_author":"Frankó Csuba Dea, Veres Rita","category":"360","description":"Az előttünk álló évtized radikális technológiai megoldásairól, várható meglepetéseiről, a robbanásszerűen fejlődő technológiák egymást gerjesztő hatásairól ír társszerzőként jegyzett új könyvében Steven Kotler. És arról, hogyan lehet lépést tartani a változással.","shortLead":"Az előttünk álló évtized radikális technológiai megoldásairól, várható meglepetéseiről, a robbanásszerűen fejlődő...","id":"202053__steven_kotler_jovokutato__konvergalo_innovaciokrol_meglepetesekrol__othat_nagy_innovacio_var_areggeli_kave_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=922920f5-d4c7-49eb-a1b2-413c5e2ab611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9554a84-df9c-4681-bf19-0242338b3133","keywords":null,"link":"/360/202053__steven_kotler_jovokutato__konvergalo_innovaciokrol_meglepetesekrol__othat_nagy_innovacio_var_areggeli_kave_mellett","timestamp":"2021. január. 03. 08:15","title":"Steven Kotler: „Manapság, amikor felkelünk, öt-hat nagy innováció vár a reggeli kávé mellett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Twitteren tudatta a világgal, hogy vizsgálatot indít a különös megbetegedések miatt. Az utána következő események már ismertek.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Twitteren tudatta a világgal, hogy vizsgálatot indít a különös megbetegedések...","id":"20210104_kina_who_vuhan_koronavirus_jarvany_tudogyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef28726-6404-4212-9182-4dbe455d0cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_who_vuhan_koronavirus_jarvany_tudogyulladas","timestamp":"2021. január. 04. 10:23","title":"Éppen egy éve közölte a WHO, hogy tüdőgyulladásos esetekről érkeznek hírek Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]